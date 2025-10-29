Perú

La verdad detrás del grupo de Santiváñez que debía frenar las extorsiones y no funcionó: Chávez Cotrina revela por qué falló el Gorex

Cuando Santiváñez estaba al mando del Mininter presentó a 100 oficiales como parte de un equipo dedicado a tratar casos de extorsión en Lima Norte

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, reveló cómo realmente funcionó el famoso Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la PNP (Gorex), implementado durante la gestión de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior.

El magistrado relató que, luego de presenciar la presentación de más de 100 efectivos como parte de este grupo especial destinado a combatir los delitos de extorsión —especialmente en Lima Norte—, acudió a conversar con el coronel a cargo para coordinar acciones conjuntas con el Ministerio Público.

¿Se acuerdan de ese famoso Gorex? Que lo presentó Santiváñez, cuando era el ministro del Interior. Cien hombres uniformados. Lo que hicieron fue ponerles un chaleco Gorex, los trajeron de la Unidad de Tránsito, de Radio Patrulla, los vistieron ahí y lo presentaron en la prensa”, detalló.

La verdad sobre el Gorex:
La verdad sobre el Gorex: el grupo de Santiváñez que no logró frenar el avance de las mafias

Según contó, se llevó una sorpresa cuando el coronel de la PNP, supuestamente encargado del Gorex, le dijo que no podían “ayudarlo”, ya que en realidad él era jefe de la División de Secuestros y tenía una alta carga de casos por investigar.

“Entonces, cuando nosotros, los fiscales, vamos al Gorex, el coronel me dice: ‘¿Qué grupo? Acá no hay grupo’. ‘Oye, pero si son cien hombres, se supone’. ‘No, doctor, yo estoy dirigiendo secuestros. A mí me han dado la carga de estos casos, pero yo tengo mi carga de secuestro’”, contó.

El fiscal indicó que, hasta la fecha, el Gorex solo ha llevado cinco casos. Tras este antecedente, se reunió con el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y con el general PNP Carlos Céspedes, para pedir que, cuando se conforme un equipo especial, este se dedique exclusivamente a trabajar con los fiscales y no tenga “carga”.

Chávez Cotrina acudió a la
Chávez Cotrina acudió a la mesa de trabajo como representante del Ministerio Público
“Con esa experiencia, yo hablé conjuntamente con Arriola, con Céspedes, y le dije: Si vamos a estar en este tema (...) usted tiene que formarme a mí, como fiscal, grupos especializados para que trabajen con mi fiscal, pero que no digan: ‘que no puedo porque tengo carga’, porque así no funciona el tema. Creo que estamos en una etapa excepcional y necesitamos grupos excepcionales, decisiones excepcionales”, explicó.

Así se formó el Gorex

El Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex) fue creado durante la gestión del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con la misión de enfrentar directamente a las bandas criminales dedicadas a este delito. En su presentación, Santiváñez anunció que el equipo estaría conformado por 100 agentes seleccionados de distintas unidades de la Policía Nacional, capacitados para investigar, identificar y desarticular organizaciones dedicadas a la extorsión.

Desde el Hall Principal del Ministerio del Interior, el exministro adelantó que el grupo contaría con el apoyo de 200 policías en retiro, especializados en investigación criminal. “Vamos a sumar a 200 efectivos en situación de retiro que van a ser contratados mediante diversos sistemas, para lograr un compartimentaje entre la experiencia y conocimientos que adquirieron en sus años de servicios”, declaró.

El Gorex fue concebido como un esfuerzo conjunto entre la Policía y el Ministerio Público, con la participación de cuatro fiscalías supraprovinciales encargadas de investigar casos de extorsión a empresas de transporte. En el acto también participaron altos mandos policiales, entre ellos el hoy comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien entonces se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General.

Temas Relacionados

GorexJuan José SantiváñezPNPExtorsionesJorge Chávez CotrinaMinisterio Públicoperu-politica

Más Noticias

Solo 1 de cada 3 peruanos busca atención médica pese a tener problemas de salud, según el INEI

¿Vas al médico solo cuando estás grave? En el primer trimestre de 2025, solo el 38,1% de personas con algún malestar acudió a un centro de salud, revelando una preocupante brecha en el acceso a la atención médica en el Perú

Solo 1 de cada 3

Quinto recorrido del Señor de los Milagros HOY EN VIVO: ruta y desvíos de la procesión del Cristo Morado por el Centro de Lima

Miles de devotos participarán del penúltimo recorrido del Cristo Moreno, que saldrá del Santuario de las Nazarenas rumbo al Hospital Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados

Quinto recorrido del Señor de

Pataz: PNP y Fuerzas Armadas rescatan a 15 personas secuestradas en mina

El Comando Unificado Pataz ejecutó un operativo en la mina Gladis Quispe, en la región La Libertad, y logró poner a salvo a todas las víctimas retenidas por grupos vinculados a minería ilegal

Pataz: PNP y Fuerzas Armadas

Magaly Medina analiza la caída de público en los conciertos de Pamela Franco y afirma se debe al fin del “morbo” con Christian Cueva

La conductora de espectáculos opinó que la falta de interés en los shows de la artista estaría ligada al desgaste mediático de su relación, que ya no genera la misma expectativa entre los fans

Magaly Medina analiza la caída

Óscar Arriola, jefe de la PNP, confirma investigación de coimas exigidas por policías a transportistas: “Vamos a ser duros”

La institución policial abrió una pesquisa para identificar a los agentes acusados de cobrar a conductores por circular en las vías

Óscar Arriola, jefe de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“José Jerí se dedica a

“José Jerí se dedica a grabar tiktoks y adoptar perritos mientras nos matan”: el fuerte reclamo de los transportistas al presidente

Martín Vizcarra cerca de librarse de juicio por coimas en caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua: Corte Suprema define este miércoles nulidad

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

Un sentenciado por terrorismo, una ‘corta uñas’ y ‘mocha sueldos’: los parlamentarios que Perú Libre llevó al Congreso

“Prometa que irá a un psiquiatra”: El nuevo cruce entre César Sandoval y Rafael López Aliaga, pese a anunciar reconciliación

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina analiza la caída

Magaly Medina analiza la caída de público en los conciertos de Pamela Franco y afirma se debe al fin del “morbo” con Christian Cueva

El emotivo adiós de Natalia Salas a “Eres mi bien”: así fue su último día como ‘Mechita’

Gustavo Salcedo acompaña a Maju Mantilla y sus hijos en el emotivo adiós a Elvia Elizabeth García Linares

Liam Neeson narra documental que destaca las amunas del Perú como ejemplo mundial de sostenibilidad hídrica

Asmir Young y Jota Gallardo emiten comunicados por separado tras incidente en Miraflores

DEPORTES

Barcelona ultima detalles para sostener

Barcelona ultima detalles para sostener partido amistoso en Perú con el que ingresará una fuerte suma económica

Ignacio Buse, una mirada sincera al éxito y al valor personal: “La sociedad se confunde. Todos tenemos la misma importancia”

El tricampeonato de Jorge Fossati con Universitario pone fin a 40 años sin segundas partes exitosas en la dirección técnica del club

Andrés Mendoza elogió a Alex Valera, pero cree que todavía no está a su nivel: “Primero que vaya a jugar a Europa”

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025