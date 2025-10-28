Rematarán terrenos desde S/16 mil este 31 de octubre: Lista y precios de los inmuebles

¿Buscas terrenos a precios bajos? Una nueva subasta del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se realizará este viernes 31 de octubre y promete tener grandes opciones para los que buscan vivienda.
Así, se pondrán en remate público 23 inmuebles en Lima y diversas regiones del país, con precios base que van desde los S/9.726,78 (estacionamientos). “Se trata de propiedades embargadas a personas y empresas que no pagaron las multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o por infringir la propiedad intelectual”, resalta la entidad.
Pero entre estas destacan los terrenos, que tienen precios base de remate para el gran tamaño que ofrecen. Destaca sobre todo un terreno de 253.26 m², en Tacna que se subastará a un precio base de S/16.638,51.
Terrenos y viviendas que se rematan
Se trata de tres convocatorias de subasta en las que se rematán estos bienes. Desde las 8:50 hasta la 11:30 de la mañana.
- Primera convocatoria: Bienes que se subastan de 8:50 a 10:40
- Segunda convocatoria: Bienes que se subastan de 11:00 a 11:05
- Tercera convocatoria: Bienes que se subastan de 11: a 11:30
Esta subasta se llevará a cabo desde las 08:50 a.m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire 384, San Borja (referencia: cuadra 15 de la Av. Canadá).
A continuación, el listado de terrenos, departamento y viviendas. Están en orden de precio base.
- Terreno de 253.26 m², Ubic. Rur. Denominado Sub Lote A3 - Pachia, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 16.638,51
- Terreno de 300 m², Av. Ramiro Priale Mz. 02 Lote 03, Urbanización Nueva America, Manantay, Coronel Portillo, Ucayali. Precio base: S/ 36.130,78
- Terreno de 108.69 m², Lote de Vivienda Mz. C Lt. 26 Urb. Condominio Las Palmeras, Tacna, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 38.482,06
- Azotea de 78.45 m², Unidad Inmobiliaria N° 6, Calle N, Mz. Q, Sub lote 1-A, Urbanización Colonial, Callao, Callao, Callao. Precio base: S/ 41.186,25
- Casa de 135.06 m², Manzana N, lote 23, Urb. Santo Domingo – segunda etapa, Carabayllo, Lima, Lima. Precio base: S/ 90.477,45
- Vivienda de 140.00 m², Pueblo Joven Villa el Salvador Mz. H Lote 18 sector primero, grupo residencial 21, Villa el Salvador, Lima, Lima. Precio base: S/ 90.177,72
- Casa de 24.80 m², Agrupamiento Pachacamac, Mz H Lote 16, Sector segundo, parcela sub-parcela B, barrio 2, Villa el Salvador, Lima, Lima. Precio base: S/ 92.748,19
- Terreno de 235 m², Psj. Juan Sebastian Mz. O Lote 17, AA.HH. Asociación Pro Vivienda Intercultural Yine, Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali. Precio base: S/ 99.945,98
- Azotea de 69.65 m², Avenida Gran Chimú, San Juan de Lurigancho, Lima. Precio base: S/ 81.258,33
- Azotea de 86.35 m², Azotea N° 1, Jirón Piscobamba N° 1468, Lote 38 de Manzana E-3, Urbanización el Parque del Naranjal - Segunda etapa, Los Olivos, Lima, Lima. Precio base: S/ 200.907,67
- Casa de 134.38 m², Calle Venezuela N° 83-85-87, Callao, Callao, Callao. Precio base: S/ 214.112,87
- Vivienda de 170.86 m², Psj. Tupac Catari Num 170, Puno, Puno, Puno. Precio base: S/ 339.982,11
- Azotea de 94.04 m², Área Reservada N° 1 – azotea, Calle Pascal, N° 167-167A-169, Urb. La Calera de la Merced, Surquillo, Lima, Lima. Precio base: S/ 375.405,33
- Vivienda de 756 m², Jr. Tupac Amaru Mz. B Lote 02, Asentamiento Humano Tupac Amaru, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali. Precio base: S/ 737.016,19
- Terreno de 29.8800 ha (298,800 m²), Predio Rústico Calvarione Collo Pampa Sojapata y Anexos Siminaca (Islote), Comunidad Campesina de Carancos, Sector Lacasilla, Desaguadero, Chucuito, Puno. Precio base: S/ 1.279.362,00.
Estacionamientos y depósitos
Pero también se rematarán otros bienes, más pequeños. Esta es la lista de estacionamientos y depósitos a subastar:
- Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-24 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
- Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-2 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
- Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-51 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
- Estacionamiento de 12.50 m², Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-63 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. Precio base: S/ 9.726,78
- Depósito de 4.18 m², Depósito N° 44, Segundo Piso, Jirón Cerros de Camacho N° 720, Urbanización Cerros de Camacho, Santiago de Surco, Lima, Lima. Precio base: S/ 13.508,37
- Depósito de 4.18 m², Depósito N° 75, Tercer Piso, Jirón Cerros de Camacho N° 720, Urbanización Cerros de Camacho, Santiago de Surco, Lima, Lima. Precio base: S/ 13.508,37
- Estacionamiento de 14.68 m², Jr. Cajamarca N° 768-A, Zona Sección 01, Garaje 02, Primer Piso, Puno, Puno, Puno. Precio base: S/ 23.416,63
- Estacionamiento de 13.6680 m², Estacionamiento 17, Conjunto Residencial y Resort Sarapampa, Mz. D, lote 14, Asia, Cañete, Lima. Precio base: S/ 35.081,20.
Más información en este enlace sobre el remate de Indecopi.