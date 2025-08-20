Banco de la Nación lanzará crédito hipotecario para comprar terreno este 2025

El crédito hipotecario para compra de terrenos se había anunciado para implementarse en 2024, pero se sigue trabajando en este y se espera que se entreguen los primeros este año. - Crédito Andina

Ya llega lo nuevo del Banco de la Nación (BN). La entidad viene al menos desde el 2024 trabajando en el diseño de un nuevo producto financiero. Se trata de un crédito hipotecario para la adquisición de terrenos por parte de las familias, adelantó el subgerente de banca personal de la entidad bancaria, Piero Flores, a Andina.

“Estamos diseñando una nueva solución financiera, una orientada a facilitar la adquisición de un activo que en un futuro pueda ser la vivienda familiar”, resaltó en el programa Andina al Día del canal Andina Online.

Sin embargo, como se recuerda, este anuncio ya se había dado en 2024, y se había proyectado que se implementaría a fines de agosto de ese año. Ahora, se señala que se espera que se entreguen los primeros créditos antes de que acabe este 2025.

Ya anteriormente la gerenta de Productos e Inclusión Financiera del Banco de la Nación, Cecilia Arias, había señalado a Andina sobre este nuevo producto, que se planteaba lanzar en 2024. Su origen estaría en el avance de la cantidad de peronas que buscan lugar para vivir, pero que apuestan por terrenos más que por viviendas ya construidas.

“Cuando viajamos a las diferentes ciudades de Perú, sin contar a Lima, observamos que la mayoría de la expansión inmobiliaria tiene que ver con la compra de terrenos”, reveló.

Así, este préstamo del Banco de la Nación “será un préstamo a largo plazo para los funcionarios y servidores públicos”, declaró el año pasado Arias, representante del BN. Se había anunciado que esté se implementaría a finales de agosto del 2024. Pero ahora el subgerente de banca personal ha revelado que será máximo en este año 2025.

Los nuevos avances de la implementación

Piero Flores subrayó que para completar el diseño de este nuevo producto financiero, ejecutivos del BN viene sosteniendo reuniones con representantes del Fondo Mivivienda. “El objetivo del banco es comenzar a otorgar estos préstamos antes que termine el presente ejercicio”, agregó.

Así, también mencionó que el producto debería estar listo para el último trimestre de este año, en que se estaría anunciando al mercado. Con este, se buscará aprovechar la oferta de terrenos que hay en el mercado inmobiliario formal. “Hay mucho empleado público que no puede acceder por sus ingresos a la compra de un departamento”, apuntó.

Asimismo, Flores comentó que esta nueva modalidad de financiamiento hipotecario se constituirá en una facilidad para aquellas personas que por el momento no pueden acceder a la compra de una vivienda. “Al menos van a poder comprar un activo, comprando un terreno, para poder construir a futuro”, explicó.

Características del crédito

En base a lo que ya se conocía desde el año pasado sobre este crédito hipotecario para comprar terrenos, esto es lo que se sabe de este:

Estará dirigido para funcionarios y servidores públicos

Para acceder se deberá contar con una cuota inicial

El terreno que se quiera comprar deberá estar inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).