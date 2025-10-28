Natalia Salas se despide de ‘Eres mi bien’ entre lágrimas tras revelar su recaída de cáncer: “Gracias, Mechita”

Actriz Natalia Salas anuncia su retiro temporal de la telenovela ‘Eres mi bien’ tras recaída de cáncer. Infobae Perú / Captura: IG

La actriz Natalia Salas vuelve a enfrentar una de las batallas más duras de su vida. Con la fortaleza que siempre la ha caracterizado, la intérprete peruana anunció a través de sus redes sociales que el cáncer volvió a tocar su puerta, motivo por el cual tuvo que despedirse de su personaje en la telenovela ‘Eres mi bien’, producción de Latina Televisión en la que había vuelto a la ficción después de nueve años.

Con un mensaje lleno de sensibilidad y gratitud, Natalia confirmó su salida de la producción, dejando en claro que la prioridad en este momento es su salud.

“Gracias, Mechita. Me regalaste volver a la ficción después de 9 años. Me regalaste compañeros increíbles que me llevaré para siempre en el corazón. Me regalaste enseñanza y fortaleza. Hoy me despido de tu piel, pero estarás para siempre en mi Mercedes Eugenia Gómez de López. Espero haberles sacado algunas sonrisas con ella jiji”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, donde recibió miles de comentarios de apoyo.

¿Quién hará el papel de ‘Mechita’?

La noticia conmocionó tanto a sus seguidores como al elenco de la telenovela, quienes se mostraron consternados ante la inesperada partida de la actriz. Muchos destacaron no solo su talento, sino también su admirable actitud frente a la enfermedad, que ya había superado en el pasado tras un largo proceso médico y emocional.

En esta nueva etapa, el papel de ‘Mechita’ será interpretado por Ximena Díaz, quien asumirá el reto de continuar con la historia de este entrañable personaje. La producción expresó públicamente su respeto y admiración hacia Salas, asegurando que su entrega y profesionalismo dejaron una huella imborrable en el equipo.

El público también reaccionó de inmediato. En la red social ‘X’ (antes Twitter), cientos de usuarios manifestaron su tristeza por la salida de Natalia y enviaron mensajes de fuerza y esperanza.

“Me da mucha pena que Natalia Salas ya no siga en la novela, pero lo principal es su salud. Las mejores vibras y energía para ella. También lo mejor para Ximena Díaz que asume su personaje”, escribió una usuaria. Otro mensaje decía: “Sin duda vamos a extrañar mucho a Natalia Salas, pero es por su salud. Mechita es un gran personaje y se queda en buenas manos”.

Otros televidentes compartieron su sorpresa al confirmar los rumores que ya circulaban días atrás. “Cambiaron a Natalia por Xime, ¿ahora ella será Meche? Entonces sí era verdad que Natalia ya no iba a poder seguir en la novela por lo del cáncer”, comentó otro internauta, reflejando el sentimiento generalizado entre los seguidores de la producción.

Desde que compartió su diagnóstico, sus colegas del mundo artístico le han mostrado un cariño inmenso. Actores, productores y figuras de la televisión peruana han llenado sus redes con palabras de aliento, recordando que Natalia no solo es una talentosa actriz, sino también un ejemplo de resiliencia.

Su despedida de ‘Eres mi bien’ no significa un adiós definitivo a la actuación, sino una pausa necesaria para concentrarse en su tratamiento. Mientras tanto, sus seguidores mantienen la esperanza de volver a verla en pantalla muy pronto, con esa sonrisa que siempre la ha caracterizado y que ha sabido inspirar a miles de personas que atraviesan situaciones similares.

