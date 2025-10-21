Perú

Natalia Salas sigue firme con su boda y disfruta su despedida de soltera en Jamaica: “No hay metástasis que me detenga, me caso sí o sí”

La actriz continúa con sus planes de casarse con su pareja tras nuevo diagnóstico de cáncer, Sergio Coloma. Magaly Medina expresó su apoyo a la artista y destacó su espíritu optimista y valiente frente a la enfermedad

Natalia Salas enfrenta metástasis y mantiene su boda en noviembre: “Vamos a hacerlo juntos”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La historia de Natalia Salas volvió a conmover al país. La actriz, recordada por su papel en diversas producciones nacionales y por su lucha ejemplar contra el cáncer de mama, confirmó que enfrenta una nueva batalla médica: una metástasis en una vértebra detectada recientemente.

Sin embargo, la actriz dejó en claro que nada —ni siquiera esta enfermedad— impedirá que cumpla su sueño de casarse el 15 de noviembre con su pareja de toda la vida, Sergio Coloma. Durante la última emisión de Magaly TV, La Firme, Magaly Medina presentó una nota dedicada a la influencer y se mostró conmovida al hablar de su situación.

Natalia Salas, nuestra querida actriz que viviera, pasara por un cáncer de mama, nos ha vuelto a todos a asustar un poco con esta noticia de que otra vez estaría atravesando un proceso de metástasis en una vértebra. Esta noticia nos ha conmocionado a todos porque somos testigos de esa lucha, de ese espíritu inquebrantable que ella tiene, pero sobre todo de ese espíritu tan sonriente y tan optimista que estamos seguros volverá a derrotar al cáncer”, expresó la periodista.

Magaly Medina sobre Natalia Salas: “Nos ha vuelto a asustar, pero sabemos que vencerá otra vez al cáncer”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Medina destacó además que, pese al diagnóstico, Natalia mantiene firme su propósito de casarse con Sergio Coloma: “Ella lo que nos dice en esta nota es que lo que no va a dejar de suceder es su boda. No hay cáncer que dilate esa boda con su Sergio de toda la vida”, señaló la conductora.

En el reportaje, Natalia Salas relató con serenidad cómo se enteró de la metástasis. Explicó que durante sus chequeos rutinarios, los resultados no salieron como esperaba. “Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis, suena fuerte, ¿no? Técnicamente, quedó una micropartícula que no se quiso ir y decidió posarse en una de mis vértebras”, contó. “Gracias a Dios lo hemos encontrado no por dolencias, sino por mis chequeos anuales de prevención. He recibido tres radiocirugías para atacar directamente la lesión y cambiaron mi tratamiento”, agregó.

Pese a lo duro del diagnóstico, la actriz mantiene una actitud esperanzadora y decidida. “De ninguna manera voy a cancelar mi boda. No quiero casarme pelona, es horrible, no quiero de nuevo eso, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Mi pareja me dijo: ‘No importa lo que pase, lo vamos a hacer juntos’. Y eso me dio más ganas de casarme”, reveló emocionada.

Magaly Medina sobre Natalia Salas: “Nos ha vuelto a asustar, pero sabemos que vencerá otra vez al cáncer”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Natalia Salas disfruta de su despedida de soltera en Jamaica

Salas explicó también que toma tres pastillas diarias y dos ampollas por semana para continuar su tratamiento, pero enfatizó que su ánimo sigue intacto. “No se asusten, piénsenme bonita, saludable y feliz, que así es como estoy y así voy a seguir. La medicina ha avanzado tanto que ahora podemos solucionar cosas que antes eran imposibles”, afirmó.

En el mismo informe, una especialista en oncología explicó que el tipo de cáncer que padeció Natalia puede expandirse hacia otros órganos mediante la sangre o el sistema linfático, por lo que la prevención y los controles periódicos son esenciales.

Magaly Medina sobre Natalia Salas: “Nos ha vuelto a asustar, pero sabemos que vencerá otra vez al cáncer”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Quien tiene cáncer debe acudir cada tres o cuatro meses a sus controles durante cinco años. En ese período puede detectarse una recurrencia”, señaló la doctora, que además destacó el rol vital del apoyo emocional en el proceso de recuperación.

Mientras tanto, Natalia disfruta de su despedida de soltera en Jamaica, rodeada de sus amigas y con el corazón puesto en lo que será uno de los días más importantes de su vida.

Magaly Medina sobre Natalia Salas: “Nos ha vuelto a asustar, pero sabemos que vencerá otra vez al cáncer”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina dedica emotivas palabras a Natalia Salas

Ahora con más ganas nos queremos casar. Vamos a celebrar más todavía. Tal vez no pueda hacer las piruetas que quería en la boda, pero ya habrá una versión 2.0 para un aniversario”, dijo entre risas.

En su programa, Magaly Medina cerró la nota con un mensaje lleno de empatía y admiración: “Lo bueno de Natalia es que no solo es una luchadora, sino que es una mujer muy positiva. Ella no se dejó amilanar la primera vez y tampoco lo va a hacer ahora. Seguirá cumpliendo su sueño de casarse con el amor de su vida, y todos estaremos ahí para acompañarla”.

Magaly Medina sobre Natalia Salas: “Nos ha vuelto a asustar, pero sabemos que vencerá otra vez al cáncer”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Natalia SalasSergio ColomaMatrimonioMagaly MedinaMagaly TV La Firme

