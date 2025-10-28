Perú

César Hildebrandt sobre Lucinda Vásquez: “Este juanete de la política no existiría si no hubiera gente que vota con los pies”

El director de la revista Hildebrandt en sus trece criticó el caso de la congresista y advirtió sobre una crisis ética más profunda dentro del Parlamento

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Cuarto Poder

El periodista César Hildebrandt cuestionó este lunes a la congresista Lucinda Vásquez, denunciada por utilizar a un trabajador para recibir una pedicura en horario de oficina y de delegar tareas domésticas a un asesor en su casa.

Durante la última edición de su pódcast, distribuido por YouTube, el director de la revista Hildebrandt en sus trece calificó el hecho como “una imagen propia de este Congreso del lumpen”.

Definió a Vásquez como parte de “Juntos por el Perú - Voces por el Cambio - Bloque Magisterial, un breve rosario de pequeños grupos que se reclaman de izquierda farsante que vota con el fujimorismo cada vez que puede y que no considera un solo rasgo de algo que pueda considerarse aspiración al cambio y renovación de las viejas estructuras de este país cansado”.

“La señora ha demostrado que además del alma, tiene los pies en mal estado (...), pero este juanete de la política, esta micosis del parlamentarismo, esta Lucinda, en suma, no existiría si el país no estuviese plagado de gente que vota literalmente con los pies”, mencionó.

El periodista calificó el episodio
El periodista calificó el episodio como representativo de un “Congreso del lumpen” y cuestionó tanto la falta de escrúpulos de la legisladora como la dignidad del personal a su cargo

Hildebrandt afirmó que este tipo de hechos resulta posible “porque, a menudo, hay gente tan arrastrada como el asesor” que aceptó ser podólogo. “La congresista no tiene escrúpulos, es cierto, pero su empleado no tiene dignidad”, siguió.

Afirmó que quienes critican la presencia de Vásquez en el Legislativo “no se han preocupado por el hecho de que en ese Congreso hay gente que está pagada por mafias criminales, gente que legisla para que los delincuentes tengan una vida más fácil y abogados más eficaces”.

“Da un poco de asco, eso también es cierto, pero hay compadres y comadres próximos más peligrosos que ella. Son los que legislan para su provecho y el de los delincuentes allí le sirven. Lucinda camina con dolor. Los otros corren por la bolsa”, matizó.

Por último, mencionó al presidente interino José Jerí, ex titular del Parlamento, quien afrontó una denuncia por violación sexual que fue archivada.

“A Lucinda Vásquez le corta las uñas un asesor que debía hacer tareas de asesoría. A Jerí, la prensa interesada y el Congreso del hampa le están creando una imagen de estadista omnipresente que nada tiene que ver con la realidad. Jerí, como la congresista de las uñas, es un pie de página en la larga historia de nuestras patrañas, porque la mentira tiene patas cortas”, zanjó.

Fotografías delatoras

El último domingo, Cuarto Poder difundió una fotografía en la que se observa al trabajador Edwar Rengifo —familiar de la parlamentaria— cortando las uñas de los pies de la parlamentaria, mientras ella utilizaba su teléfono móvil en su despacho.

Fuente: Norma Yarrow / X (Antes Twitter)

El dominical también expuso que otro miembro de su equipo, el asesor II Willer Sajami, acudió a su domicilio para cumplir tareas domésticas, como la preparación del desayuno en horarios laborales. Las imágenes corresponden al 6 de noviembre de 2022 y enero de 2023.

Consultada sobre las denuncias, Vásquez respondió molesta: “Déjenme caminar, por favor, yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario, pregúntenme qué leyes hace la congresista”. El asesor involucrado no declaró ante el medio.

En mayo pasado, el mismo programa informó que tres sobrinos de la parlamentaria trabajaban en su despacho con sueldos de hasta S/ 7.200, sin contar con título universitario, y que su hijo se presentaba como empleado parlamentario sin un vínculo laboral formal.

Exasesores indicaron haber entregado parte de sus sueldos a ella y a sus familiares bajo la justificación de supuestos “préstamos personales” y, en algunas ocasiones, fue registrada dormida en el pleno.

Este destape se suma a otros escándalos que han afectado la imagen del Parlamento, como el caso conocido como ‘mochasueldos’. Bajo este esquema, algunos congresistas exigieron a sus empleados entregar parte de su salario para conservar sus puestos, una práctica que derivó en investigaciones tanto en Ética como en el Ministerio Público.

Temas Relacionados

César HildebrandtLucinda Vásquezperu-politica

Más Noticias

Estos son los 7 motivos más comunes por los que una pareja se desenamora

El desenamoramiento es un proceso natural que, si se maneja con honestidad, puede derivar en un amor más maduro o en una separación consciente

Estos son los 7 motivos

Magaly Medina sobre demanda millonaria de Álvaro Paz de la Barra: “Todo el país fue testigo de lo que él hizo”

“No sé si el juez se la aceptará”. La periodista aseguró que su equipo legal se encargará del caso tras la advertencia del exalcalde de La Molina, quien la acusa de dañar su imagen y la de su familia

Magaly Medina sobre demanda millonaria

Jorge Fossati instaura la incertidumbre en Universitario tras el tricampeonato: “Estaría bien darnos un tiempo”

El longevo entrenador es la mente maestra detrás de la gesta de la ‘U’. Su continuidad aún no se da por descontada en Ate. Finalizados los festejos habrá reuniones para definir su futuro

Jorge Fossati instaura la incertidumbre

Ministerio de Vivienda abre convocatoria laboral con vacantes para personas con secundaria y sueldos de hasta S/ 14.000

Los puestos están distribuidos en Lima, Callao, Huánuco, Piura, Junín y Apurímac y dirigidas a egresados, bachilleres y titulados universitarios, así como personal con secundaria completa

Ministerio de Vivienda abre convocatoria

Conoce el top 10 de las mejores series de Netflix Perú para ver engancharse esta noche

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Conoce el top 10 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Lucinda Vásquez usó a

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Caso Cócteles: Juez se aparta y deja en suspenso aplicación del fallo del TC a favor de Keiko Fujimori

Lucinda Vásquez podría ser denunciada por peculado de uso, ¿cuántos años de prisión afrontaría?

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

Rafael López Aliaga señala que podría construir 14 aeropuertos internacionales en cinco años: “Es muy fácil de hacer”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sobre demanda millonaria

Magaly Medina sobre demanda millonaria de Álvaro Paz de la Barra: “Todo el país fue testigo de lo que él hizo”

Conoce el top 10 de las mejores series de Netflix Perú para ver engancharse esta noche

El mensaje de Rosángela Espinoza a sus excompañeros de Esto Es Guerra: “no me despido de falsos e hipócritas”

Kevin Díaz asegura que perdió la confianza en Patricio Parodi tras ser eliminado en Esto es Guerra: “creí en él”

La cantante Asmir Young denuncia agresión y acaba en la comisaría de Miraflores con su pareja

DEPORTES

Jorge Fossati instaura la incertidumbre

Jorge Fossati instaura la incertidumbre en Universitario tras el tricampeonato: “Estaría bien darnos un tiempo”

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

El Mundial de Clubes 2025 presenta una renuncia inesperada: ¿afectará en el calendario de participación de Alianza Lima?

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”