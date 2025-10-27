Perú

Congresistas critican a Lucinda Vásquez por usar a su asesor para cortarle las uñas: “es muy repudiable lo que ha hecho”

La parlamentaria usó a trabajadores de su despacho para realizar tareas personales, incluso en su propia casa. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, consideró el acto como una “humillación”

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Fernando Rospigliosi califica de repudiable actitud de Lucinda Vásquez | Canal N

La congresista Lucinda Vásquez, representante de la bancada de Juntos por el Perú y electa por el partido Perú Libre, recibió críticas por parte de sus colegas al interior del Parlamento luego de que el programa Cuarto Poder difundiera pruebas de que usó a trabajadores de su despacho para hacer tareas personales como cortarle las uñas en horario laboral.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó esta acción como “repudiable” y una “humillación” para los trabajadores involucrados. También indicó que espera que la Comisión de Ética del Congreso sancione a la parlamentaria.

“Yo creo que eso no debería ocurrir en el Congreso y que las personas que cometen ese tipo de actos deberían ser sancionadas. Yo espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso para sancionar a esta congresista después de las investigaciones. Es una humillación para trabajadores del Congreso ser empleados en ese tipo de menesteres que no son propios de su función”, afirmó en conversación con la prensa.

Alfredo Azurín se pronuncia sobre el caso de Lucinda Vásquez | Canal N

“Me apena lo que ha pasado”

Por su parte, el congresista Alfredo Azurín, representante de Somos Perú, pidió disculpas a la ciudadanía por la actuación de su colega del Congreso y afirmo que es necesario que se sancionen comportamientos como el revelado en el programa dominical. “Es lamentable lo que pasa a veces en el Congreso”, indicó, aunque también dijo que el trabajador también debería ser sancionado.

“Yo creo que hay cosas que las personas tienen que asumir esa responsabilidad. Yo tengo vergüenza a veces ajena, y también pido acá disculpas por lo que viene pasando en el Congreso, pero nosotros mismos tenemos que cambiar y asumir nuestro comportamiento, nuestro perfil como congresista (...) debemos ser coherentes con eso. A mí me apena lo que ha pasado, yo creo que eso tiene que decir una sanción, y no solamente también la congresista, creo que también el asesor, por permitir que pase eso”, dijo a Canal N.

Por su parte, el congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, indicó que se necesita una investigación para aclarar los hechos, pero también para determinar quién filtró las imágenes que fueron difundidas por el programa dominical. Aunque no dudó de la veracidad de los hechos, sí cuestionó por qué no se había denunciado antes.

Congresista Roberto Sánchez defiende a Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para que le corten las uñas | Canal N

¿Qué hizo la congresista Lucinda Vásquez?

Una imagen difundida en un informe de Cuarto Poder mostró cómo la parlamentaria, electa por la región San Martín, usó a uno de sus trabajadores para recibir pedicura durante el horario laboral.

El reportaje mostró al trabajador del despacho de la parlamentaria, Edwar Rengifo —que además es su familiar— realizándole el servicio mientras ella utilizaba su teléfono celular al interior de su oficina en el Congreso de la República.

El programa también señaló que otro sus trabajadores, el asesor II Willer Sajami, acudió al domicilio de Vásquez para realizar tareas domésticas, entre ellas la preparación de su desayuno en días y horas de trabajo. Las imágenes corresponden al 6 de noviembre de 2022 y enero de 2023.

Al ser consultada por los hechos, la parlamentaria evitó responder. “Déjenme caminar, por favor, yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario, pregúntenme qué leyes hace la congresista”, indicó.

Temas Relacionados

Lucinda VásquezPerú LibreCongresoJuntos por el Perúperu-politica

Más Noticias

Millennials son la generación más endeudada en Perú: tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas presionan su economía

Un estudio de Equifax revela que los millennials peruanos acumulan una deuda promedio de S/ 9,614 y que el 43% mantiene pagos atrasados

Millennials son la generación más

Joven de 27 años es asesinado al intentar defender a su padre durante asalto en restaurante de Arequipa

El asesino de Anthony Centeno Durand escapó del lugar en una motocicleta. Hasta el momento la PNP no lo ha identificado y tampoco se conoce su paradero

Joven de 27 años es

El Tren de Aragua puede renacer en Perú, alerta la Fiscalía tras caída de cabecillas en Colombia

A pesar de los golpes policiales, la estructura criminal mantiene presencia en la región y ahora por Estados Unidos y Canadá, con actividades ilícitas que incluyen trata de personas y extorsión

El Tren de Aragua puede

CTS 2025: ¿Cuándo se deposita y cómo calcular el monto correcto?

Los trabajadores del régimen privado deberán recibir el segundo abono de la CTS correspondiente al semestre mayo-octubre de 2025. La norma permite retirar hasta el 100% de los fondos hasta diciembre de 2026

CTS 2025: ¿Cuándo se deposita

Delincuentes secuestran por 24 horas a mujer y le roban 22 mil soles de sus cuentas bancarias

Una licenciada en enfermería fue retenida por falsos colectiveros en pleno centro de Lima. Durante su cautiverio, la golpearon, la drogaron y la obligaron a entregar las claves de sus tarjetas para vaciar sus cuentas.

Delincuentes secuestran por 24 horas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Red de corrupción de Frigoinca

Red de corrupción de Frigoinca operó en el Gobierno Regional de La Libertad y salpica al entorno de César Acuña

Lucinda Vásquez enfrentaría inhabilitación de hasta 120 días por emplear a personal parlamentario en tareas de pedicura y cocina

La mayoría de peruanos considera que la Policía cometió excesos durante la marcha de la ‘Generación Z’

Juan José Santiváñez sostuvo que vacancia de la expresidenta Dina Boluarte “nos dejó a todos un sinsabor”

Perú Primero inscribe a Martín Vizcarra como precandidato a la vicepresidencia pese a tres inhabilitaciones

ENTRETENIMIENTO

Good Time de Mario Irivarren,

Good Time de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ llega a su fin: “Gracias, manada”

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

Hugo García y su supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

El Valor de la Verdad: Nadeska Widausky reveló duros episodios de su vida y romances con futbolistas y se llevó 25 mil soles

DEPORTES

Edison Flores deja dudas sobre

Edison Flores deja dudas sobre su futuro en Universitario con enigmático mensaje: “Gané todo lo que tenía que ganar, me voy feliz”

DT de Circolo denunció condiciones precarias en el inicio de la Liga Peruana de Vóley: “No había agua en el vestuario”

José Jerí felicitó a Universitario por el tricampeonato en Liga 1: presidente protagonizó amena videollamada con el plantel

“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

“Quisiera quedarme toda la vida”: El deseo de Álex Valera que apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes