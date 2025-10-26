Perú

Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo, también fue acusado de planear atentado contra Palacio e intentar asesinar a Alan García

Ricardo Pinedo y Luis Giampietri detallaron que el parlamentario fue uno de los hombres intervenidos junto a cincuenta kilos de ANFO y dinamita

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Este sábado 25 de octubre, el congresista Guillermo Bermejo, integrante de la bancada Voces del Pueblo – Juntos por el Perú, fue condenado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación terrorista. El fallo, emitido por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, determinó su responsabilidad tras hallarlo culpable de mantener vínculos directos con cabecillas de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre 2008 y 2009.

Durante el proceso judicial, la sala detalló que Bermejo, identificado por varios colaboradores eficaces como el camarada ‘Che’, sostuvo reuniones con figuras centrales del movimiento subversivo, entre ellos Víctor y Jorge Quispe Palomino. Los testimonios y documentos recopilados incluyeron relatos de encuentros ideológicos y logísticos, la entrega de recursos y la promoción de la doctrina senderista conocida como ‘pensamiento Gonzalo’. El expediente también citó posibles nexos internacionales del legislador, incluyendo contactos con las FARC, aunque este extremo aún es materia de investigación judicial.

Sentencian a 15 años de prisión al congresista Guillermo Bermejo. Justicia TV

En medio de este panorama, revivió una antigua anécdota que sindica al parlamentario como uno de los hombres detrás del planeamiento de un atentado a Palacio de Gobierno. Según relató Ricardo Pinedo, exsecretario presidencial de Alan García, una tarde del 2006 la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) alertó sobre un posible ataque contra Palacio de Gobierno.

El presidente García, que residía en la sede junto con su familia, fue advertido por sus asesores sobre la sugerencia de alejarse temporalmente por seguridad; no obstante, el mandatario optó por permanecer en el lugar. “No haré publicidad al terror, yo me quedo”, sostuvo, a lo que Pinedo replicó en apoyo. La custodia de Palacio, liderada por el general EP Jaime Araujo y el general PNP Raúl Salazar, había recomendado también el traslado del jefe de Estado como medida de precaución, pero el presidente reiteró: “No caeré en el pánico que buscan. Aquí me encontrarán”.

Durante la madrugada, según Pinedo, la policía allanó una casa vinculada a los supuestos planificadores del atentado. El parte policial informaba sobre la incautación de material explosivo y la detención de varios implicados, entre los cuales se encontraba Bermejo. El nombre pronto se desvanecería de la memoria pública, aunque oficiales de inteligencia continuaron siguiéndole los pasos. La firmeza de García y de su entorno institucional contrastó con la magnitud del peligro detectado esa noche.

Publicación de Ricardo Pinedo. |
Publicación de Ricardo Pinedo. | X

El episodio de 2006 no es nuevo. En 2022, el vicealmirante Luis Giampietri relató el mismo hecho durante una ceremonia en el Congreso en honor a los comandos Chavín de Huántar. En aquel entonces, acusó abiertamente al congresista de haber tenido la intención de asesinar tanto a él como al entonces presidente García. Detalló que existe un parte policial en el que se documenta el hallazgo de cincuenta kilos de ANFO y dinamita en la vivienda de Bermejo en aquellos años.

De acuerdo con su versión, los explosivos iban a ser utilizados en un artefacto improvisado, capaz de detonar a varios cientos de metros de distancia. En el expediente de más de 360 páginas, según el vicealmirante, también se consignarían supuestos viajes de Bermejo a ColombiaNicaragua y tratos con las FARC. Giampietri recordó que, ante la policía, Bermejo declaró que el ANFO era “para abonar el jardín” y la dinamita, “para hacer ratablancas”.

Luis Giampietri acusó a Guillermo Bermejo por intento de asesinato contra él y Alan García en 2006 | Video: Canal N

En aquel momento, el vicealmirante lamentó públicamente la presencia de Bermejo en el Congreso, mientras el legislador solo atinó a ofuscarse e irse del evento.

Reacción de Guillermo Bermejo Video: Canal N

Temas Relacionados

Guillermo BermejoAlan GarcíaRicardo PinedoLuis Giampietriperu-politica

