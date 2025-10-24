Guillermo Bermejo irá a la cárcel: Poder Judicial dicta 15 años de prisión efectiva por afiliación terrorista

Sentencian a 15 años de prisión al congresista Guillermo Bermejo. Justicia TV

El tribunal especializado del Poder Judicial del Perú condenó al congresista Guillermo Bermejo Rojas por el delito de afiliación a organización terrorista, impuesto por 15 años de prisión efectiva. En la sentencia, el tribunal aceptó los alegatos de la fiscalía que atribuían a Bermejo la integración voluntaria a una célula de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en los años 2008-2009. La fiscalía había solicitado específicamente una pena de 20 años, la cual el tribunal finalmente adoptó.

En los fundamentos del fallo se señala que la acusación estableció que Bermejo acudió de forma consciente y voluntaria a campamentos terroristas, donde recibió adoctrinamiento ideológico y capacitación en armas de fuego, además de mantener reuniones clandestinas con miembros de la cúpula senderista encabezada por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino. El tribunal valoró declaraciones de colaboradores eficaces y testigos que vinculan a Bermejo con tales actividades, aunque esa clase de pruebas ha sido objeto de controversia previa por la falta de corroboración en otros procesos.

La sentencia también incorpora la imposición de una reparación civil por parte de Bermejo al Estado, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el plazo que la ley establece para los condenados por delitos de terrorismo. El fallo advierte que el comportamiento del acusado vulneró gravemente el orden constitucional y la tranquilidad pública, y subraya que en casos de afiliación terrorista la respuesta penal debe tener un efecto disuasorio. La fiscalía había planteado una reparación civil de 100 mil soles a favor del Estado peruano.

Guillermo Bermejo es sentenciado por afiliación terrorista. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

(Noticia en desarrollo)