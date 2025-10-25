Señor de los Milagros en el Callao: rutas y desvíos del Metropolitano y corredores para el recorrido del 26 de octubre

Este domingo 19 de octubre, el transporte público en el centro de Lima operará con desvíos especiales debido al tercer recorrido del Señor de los Milagros.

El Señor de los Milagros volverá a recorrer la Provincia Constitucional del Callao luego de 22 años, este domingo 26 de octubre. Por ello, los servicios de transporte público modificarán sus recorridos de acuerdo a cómo vaya avanzando la procesión.

Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de cerrar las calles y avenida. En ese sentido, se aplicará desvíos en las rutas.

Callao recibirá a Cristo Morado este domingo 26 de octubre

Rutas y desvíos del transporte público

Cuando la procesión recorra las Av. Panamá y Sáenz Peña, en el Callao, los buses de transporte público regular irán por las Av. Miguel Grau, Óscar R. Benavides, Federico Fernandini, Guardia Chalaca, entre otras

De acuerdo con la agencia estatal, en caso se presente una gran afluencia de fieles, la PNP podrá cerrar más calles y avenidas para que pase el ‘El Nazareno’, el camión que trasladará el anda. Se deberá informar sobre los desvíos de manera oportuna a través de las redes sociales de la institución.

Metropolitano

Las terminales Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de manera temporal, teniendo en cuenta el avance de la procesión. Además:

Regular A y el Lechucero (madrugada): circularán por la av. Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, con parada en la estación Quilca – El Peruano.

Regular C: solo llegará hasta la estación Central.

Corredor Azul

Corredor Azul: En el caso de que la procesión se movilice por la av. Tacna, circularán por las av. Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola para retomar su recorrido por la av. Garcilaso de la Vega, con dirección a Barranco y Miraflores.

Corredor Azul (sentido hacia el Rímac): La av. Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte (Plaza Dos de Mayo y Ramón Castilla), Caquetá, Los Próceres, jr. Virú y retoman su ruta por la av. Prolongación Tacna

Servicio extraordinario 08 (SE08): llegará solo hasta el jr. Washington para retomar por las avenidas Uruguay y Venezuela hacia San Martín de Porres. Cuando la procesión recorra la av. Tingo María, los buses irán por la av. Óscar R. Benavides, los jirones Ramón Cárcamo, Zorritos y Quilca, y la av. Garcilaso de la Vega hacia el centro de Lima. Hacia San Martín de Porres, irán por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Plaza 2 de Mayo, y la av. Óscar R. Benavides

Corredor Morado

Cuando la procesión esté en la av. Tacna será de la siguiente manera:

Servicio 412: llegará solo hasta el jr. Virú con la av. Prolongación Tacna, en el Rímac, para retornar hacia San Juan de Lurigancho.

Aerodirecto Centro

Con dirección hacia el aeropuerto Jorge Chávez: los buses irán por la av. Nicolás de Piérola, la av. Tacna, jr. Zepita, jr. Sánchez Pinillo, Jr. Coronel Miguel Baquero, jr. Zorritos y las avenidas Tingo María y Óscar. R. Benavides para continuar su recorrido.

Sentido contrario: irá por la av. Óscar R. Benavides, av. Tingo María, jr. Zorritos, y las avenidas Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola

Corredor Rojo

Ruta 201: Cuando la procesión recorra la av. La Marina irá por las avenidas Universitaria, La Mar, De los Precursores, Los Insurgentes y Venezuela, en ambos sentidos. La ruta 204 circulará por las avenidas Universitaria, La Mar y Los Precursores hasta la altura de la av. Faucett, en ambos sentidos.

Rutas 206 y 209: Cuando se interfiera la av. Universitaria iniciarán y culminarán su recorrido en la av. La Marina, a la altura de la av. Universitaria