El Callao se alista para recibir al Señor de los Milagros y se espera posible presencia de José Jerí

El Cristo Moreno regresa a la provincia chalaca después de casi 22 años. La misa central fue programada para las 2:00 p.m.

José Jerí participaría en la procesión del Señor de los Milagros en el Callao

Después de 22 años, la imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Callao este domingo, en medio de una gran expectativa ciudadana y extremas medias de seguridad. El alcalde provincial, Pedro Spadaro, adelantó que a este evento podría sumarse el presidente de la República, José Jerí.

“Lo vamos a recibir todas las autoridades del Callao, en el límite de la provincia, en Insurgentes con la Marina, posiblemente con la presencia del presidente de la República. Vamos a recibirlo en una gran caravana, para poder recibir las bendiciones del Señor de los Milagros y con todo el pueblo chalaco”, señaló en entrevista con TV Perú.

Spadaro detalló que las autoridades chalacas esperarán la llegada de la sagrada imagen aproximadamente a las 10 de la mañana. Para ello, explicó que se ha planificado un gran despliegue que contará con más de 3.400 agentes de la Policía Nacional, Serenazgo, Bomberos, Defensa Civil y personal municipal. Todos ellos estarán comprometidos en garantizar el orden y el correcto desarrollo de la procesión.

Recorrido, llegada y misa central en el Callao

La imagen saldrá desde el Santuario de las Nazarenas entre las 5:30 y 6:00 a.m. y realizará su trayecto hacia el Callao en el Nazareno Móvil. El ingreso a territorio chalaco está previsto entre las 10:00 y 10:30 a.m.

“Ahí se le rendirá los honores correspondientes al Señor de los Milagros, ingresará a la provincia constitucional del Callao y hará un recorrido por la avenida La Marina hasta llegar a la avenida Guardia Chalaca”, detalló el funcionario.

En ese punto, la imagen descenderá del vehículo móvil para iniciar una corta procesión a pie junto a la Hermandad del Señor de los Milagros. El cortejo avanzará unas cinco cuadras hasta la intersección de la avenida Sáenz Peña con República de Panamá, donde tendrá lugar uno de los momentos más simbólicos: el encuentro de imágenes con el Señor del Mar y la Virgen del Carmen de La Legua. “Un encuentro histórico para los chalacos y para todos los católicos”, destacó Spadaro.

A las 2 de la tarde se celebrará una misa multitudinaria presidida por el cardenal Pedro Barreto (o cardenal Castillo, según lo anunciado) y concelebrada por el obispo del Callao. Se estima la asistencia de entre 40 mil y 50 mil fieles.

Desvíos vehiculares

Ante la masiva concurrencia, la Municipalidad del Callao implementará un plan de desvío vehicular que será publicado oficialmente un día antes del recorrido. Spadaro pidió especial comprensión a los usuarios del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ya que las principales vías de acceso estarán restringidas. “Les pedimos que usen las vías alternas y que vayan, por favor, con el tiempo debido para no afectar, por supuesto, los vuelos”, sostuvo.

Asimismo, las restricciones también alcanzarán al transporte de carga pesada. “Los camiones de carga no van a poder transitar por la avenida La Marina ni por la avenida Guardia Chalaca para el puerto del Callao. Las empresas ya han sido comunicadas desde las cero horas del día sábado”, añadió.

El alcalde reiteró el llamado a la población a asistir con prudencia, mantenerse hidratados y respetar las indicaciones de seguridad. Doce ambulancias, brigadas médicas y personal de Defensa Civil estarán distribuidos a lo largo del recorrido y en la zona de la misa central para atender cualquier emergencia.

