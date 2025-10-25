Perú

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: hora de inicio, ruta y todos los detalles del regreso de la sagrada imagen al Callao

La jornada incluye misas, homenajes y actividades religiosas en puntos clave como Guardia Chalaca, Sáenz Peña, Pacífico y el hospital Daniel Alcides Carrión

Por Alejandro Aguilar

La ruta se iniciará a las 6 a. m. en el Santuario de las Nazarenas y avanzará por importantes avenidas de Lima y el Callao antes de regresar al punto de partida - Créditos: Andina.

La imagen del Señor de los Milagros saldrá en procesión por las principales avenidas del Callao el domingo 26 de octubre. Miles de fieles acompañarán el recorrido y participarán en los homenajes establecidos a lo largo de la ruta. La peregrinación retoma su paso por esta jurisdicción fuera de Lima después de veintidós años sin realizarse.

Ruta oficial del tercer recorrido

La procesión comenzará a las 6 a. m., cuando la imagen del Cristo de Pachacamilla salga del Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima. El Nazareno Móvil recorrerá avenidas emblemáticas como Tacna, Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina.

Tras su llegada al Callao, la ruta seguirá por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico. En este punto se celebrará una misa en honor al Señor de los Milagros, y, al concluir, el anda regresará a Lima siguiendo el mismo trayecto hasta retornar al santuario.

Octubre llega con la esperada procesión del Señor de los Milagros y, para disfrutarla al máximo, las autoridades comparten consejos prácticos que ayudarán a proteger a los fieles y sus familias durante este evento multitudinario (Andina)

El recorrido ha sido estructurado para facilitar la participación de fieles de varios distritos, quienes podrán sumarse en distintos tramos. Se prevé la presencia de grupos de oración, bandas y hermandades, junto a actos alusivos y expresiones de fe.

En el óvalo de La Perla, el Gobierno Regional del Callao organizará un homenaje con la actuación del trío Los Kipus y la concurrencia de asistentes de diferentes zonas portuarias.

La ceremonia principal tendrá lugar a las 2 p. m. en la intersección de las avenidas República de Panamá y Pacífico, donde el arzobispo del Callao celebrará una misa solemne ante la imagen.

La imagen del Señor de los Milagros recorrerá las principales avenidas del Callao - Créditos: Andina.

Antes de culminar el recorrido, el Cristo Moreno realizará una última parada ante el hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se prevé otro homenaje encabezado por el titular regional, Ciro Castillo Rojo Salas.

La jornada finalizará con las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao y el Grupo Criollo del Cafed. Como cierre, Lucía de la Cruz ofrecerá un espectáculo musical y se llevará a cabo una exhibición de fuegos artificiales.

Así es el Nazareno Móvil

El Nazareno Móvil, un bus con tecnología avanzada, transportará al Señor de los Milagros durante su recorrido por la provincia constitucional del Callao este domingo 26 de octubre, marcando el regreso de la imagen tras 22 años.

La conducción estará a cargo de Víctor Urbina, quien cuenta con amplia experiencia en el manejo de camiones y es devoto del ‘Cristo de Pachacamilla’. “Primero agradecer la oportunidad que nos dan de poder hacer este traslado. ¿Experto? Tengo más de 35 años conduciendo camiones", señaló en declaraciones a Latina.

Tras 22 años de ausencia, el señor de los Milagros será trasladado en 'El Nazareno' para recorrer el Callao

Al referirse a las especificaciones del vehículo, detalló que “es un New Actros Procabin año 2025, modelo 2026, recién lanzado al mercado nacional. (Tiene) pantallas multimedia Scotpit”.

Con respecto a la seguridad para los fieles, mencionó que la unidad incluye un “acting break assist, un sistema de seguridad donde detecta las personas en tránsito alrededor”. Explica que el vehículo se detiene automáticamente gracias a sensores, lo que previene cualquier incidente: “Se frena completamente, estando a una velocidad media. (...) Vamos a rodar entre 3 y 4 kilómetros por hora. Lento. Es una responsabilidad”, indicó.

Sobre la velocidad del trayecto, Urbina precisó: “Es una velocidad de paso procesional, según requerimiento de la hermandad. Se llama litera, (tiene) una cama de 90 centímetros de ancho, donde el conductor puede descansar en el trabajo”, aseguró.

Actividades en el Santuario de las Nazarenas

Durante octubre, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas desarrolla un extenso cronograma litúrgico. Las misas se celebran diariamente en distintos horarios: 6 a. m., 7 a. m., 9 a. m., 10:30 a. m., 12 m., 1:30 p. m., 4:30 p. m., 5:30 p. m., 7 p. m., 8 p. m. y 9 p. m.

El templo permanece abierto desde las 5:45 a. m. hasta las 10 p. m. Todos los días a las 6:30 p. m. se realiza el rezo del Santo Rosario, y el sacramento de la confesión está disponible desde las 8 a. m. Estas prácticas acompañan el desarrollo de las tradicionales procesiones, que en octubre convierten a Lima en un referente espiritual para miles de devotos que visten de morado en honor al Cristo de Pachacamilla.

