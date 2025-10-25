Perú

Marino confiesa a su madre que asesinó a su expareja en el Callao: horas antes amenazó a la víctima

El hombre, quien enfrenta una investigación por el delito de feminicidio, intentó quitarse la vida antes de su captura. Tras ser atendido por personal médico, el feminicida fue dado de alta y permanece bajo custodia

El integrante de la Marina, Aaron Zavaleta Vernazza, quien confesó el asesinato de su expareja delante de su madre cuando fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP). ATV Noticias compartió un video del preciso momento de su intervención.

“Lo siento mucho por ti y mis hijos [...] No sé qué me pasó. Me sentí solo, de verdad. Todo me dio un espanto”, fueron las palabras del feminicida confeso frente a sus familiares cuando ya estaba enmarrocado.

Aarón Zavaleta Vernazza llegó al domicilio de su expareja, Kristal Hencke Mendoza, en el distrito de San Miguel

Durante el intercambio, la madre le reprochó la gravedad de sus actos y le preguntó: “¿Qué has hecho?”. Sin embargo, Zavaleta ya había amenazado a su expareja con un arma de fuego horas antes, según se constata en un video que grabó la progenitora de la víctima.

Por el momento, el hombre permanece a disposición de la justicia, con el proceso penal en curso y bajo estricta vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad.

Cronología del caso

El jueves, Aarón Zavaleta Vernazza llegó al domicilio de su expareja, Kristal Hencke Mendoza, en el distrito de San Miguel. De acuerdo con los testimonios recogidos por Panamericana y América Noticias, durante el encuentro, el suboficial de la Marina de Guerra del Perú la amenazó con un arma de fuego. Ante la intervención de la madre de la joven, el agresor se retiró del lugar.

Poco después, Hencke Mendoza y su madre acudieron a la comisaría de San Miguel para denunciar la agresión y las amenazas. Proporcionaron la dirección donde residía Zavaleta Vernazza. La familia ha declarado que las autoridades no realizaron las intervenciones correspondientes.

Feminicidio en La Perla: denunció a su agresor pero la protección no llegó a tiempo

La mañana del viernes, cuando Kristal Hencke Mendoza se dirigía al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lugar donde trabajaba, el suboficial la habría interceptado en su trayecto. Según versiones de la familia, Zavaleta Vernazza la obligó a desplazarse junto a él hasta un hostal ubicado en la avenida Callao, en La Perla, bajo amenazas orientadas también a su entorno familiar.

En el hostal, el suboficial asesinó a su expareja. Posteriormente, Zavaleta Vernazza contactó a la familia de la víctima para confesar el crimen y se ocultó en una vivienda cercana. Alertada por las comunicaciones y el seguimiento de los hechos, la policía localizó al agresor en su habitación y procedió a su detención, realizándose un operativo especial debido a la resistencia y amenazas de quitarse la vida.

Canales de ayuda

  • Línea 100: Servicio nacional gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) disponible las 24 horas. Atiende a personas afectadas por violencia familiar, sexual o de género. Permite asesoría psicológica, social y legal.
  • Centro de Emergencia Mujer (CEM): Oficinas físicas del MIMP distribuidas en todo el país. Ofrecen atención integral, asesoría legal, apoyo psicológico y social a víctimas de violencia.
  • Policía Nacional del Perú (PNP), emergencia 105: Para casos graves o riesgo inminente.

