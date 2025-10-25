Suboficial de la Marina asesina a su expareja: víctima había puesto denuncia horas antes del feminicidio

Feminicidio en el Callao: marino asesina a su expareja y luego intenta quitarse la vida| Panamericana Noticias

Un nuevo caso de feminicidio se reportó en el Callao. El suboficial de la Marina de Guerra del Perú, Aaron Zavaleta Vernazza, confesó haber acabado con la vida de su expareja. El crimen ocurrió en un hotel ubicado en el tercer piso de un edificio en el distrito de La Perla.

La víctima, Kristal Mendoza, había presentado una denuncia pocas horas antes del crimen. Familiares indicaron que el integrante de la institución hostigaba a su expareja y la presionaba para reanudar la relación.

En un video grabado por su madre se visualiza al feminicida confeso llegar a la vivienda de la joven ubicada en San Miguel. En esas imágenes, le pide al supuesto feminicida que se alejara de su hija.

Feminicidio en La Perla: denunció a su agresor pero la protección no llegó a tiempo| Panamericana Noticias

Amenazó a la víctima horas antes

La reconstrucción de los hechos indica que Zavaleta Vernazza acudió la noche del jueves al domicilio de su expareja en San Miguel. De acuerdo con información difundida por América Noticias, durante ese encuentro se produjo una discusión, en la que Zavaleta Vernazza amenazó a la joven con un arma de fuego.

Según los familiares, la policía recibió la denuncia y la dirección de Zavaleta Vernazza para que pueda intervenirlo, pero la respuesta de la PNP fue tardía. De esta manera, los seres queridos de la víctima sostienen que pudieron salvarle la vida.

En la mañana del viernes, la víctima salía rumbo a su trabajo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde laboraba como recepcionista de un hotel. En ese trayecto, la familia presume que el marino la interceptó y, bajo amenazas dirigidas tanto a ella como a sus familiares, la condujo hasta un hostal en la avenida Callao.

“La tenía amenazada, porque si ella decía algo -él había quitado su llave y que iba a entrar- me iba a matar a mí, que iba a matar a su hermana”, agregó la madre de la víctima.

Feminicidio en La Perla, suboficial de la Marina asesinó a su expareja tras amenazas y denuncia| América Noticias

Intentó quitarse la vida

Zavaleta fue detenido posteriormente en una habitación que alquilaba cerca del lugar del crimen. La intervención policial incluyó la participación de agentes SUAT debido a que el acusado se encontraba armado y había manifestado su intención de quitarse la vida.

Luego de huir del lugar de los hechos, Zavaleta fue localizado en su domicilio donde, según la policía, había consumido benzodiacepinas con el objetivo de atentar contra su vida. Fue llevado al Hospital Carrión, donde permanecía estable y bajo custodia policial.

“Se encerró, colocó muebles en la puerta y anunció que había ingerido pastillas para suicidarse”, declaró el general PNP Isaac Andia, jefe de la Región Policial del Callao.

Canales de ayuda

De acuerdo con el portal del Ministerio de la Mujer, de enero a septiembre se ha reportado 114 feminicidios a nivel nacional. De estos caso, 54 son jóvenes de 18 a 29 años. Si pasas por una situación de violencia, puedes comunicarte a los siguientes medios:

CEM: opera en comisarías de diversos distritos, brindando atención y orientación a personas afectadas por violencia familiar o de género.

Línea 100

Chat 100

La Policía Nacional del Perú (PNP) está disponible para atender reportes de situaciones de riesgo y emergencias relacionadas con la violencia de género.