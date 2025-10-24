Elecciones 2026: Estos son los principales cambios que se darán en los próximos comicios para elegir al presidente, senadores y diputados

Estos son los principales cambios normativos en estas Elecciones Generales 2026. | ONPE

A poco menos de medio año de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó una serie de reformas que marcarán un antes y un después en la manera en que los peruanos eligen a sus autoridades.

Las modificaciones, aprobadas por el Congreso, buscan modernizar el sistema electoral e incrementar la transparencia de los comicios donde se elegirá al presidente, senadores y diputados.

El voto digital y su implementación gradual

Por primera vez, el país incorporará el voto digital, una modalidad que la ONPE aplicará de forma controlada a grupos previamente definidos: los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los peruanos residentes en el extranjero.

El voto digital 2026 estará disponible para militares, policías y peruanos en el extranjero| FOTO: ONPE

El reglamento aprobado establece los requisitos técnicos, funciones y protocolos de verificación de identidad, con el objetivo de garantizar seguridad, trazabilidad y confidencialidad en el proceso. Según la ONPE, esta innovación reducirá errores materiales y facilitará la participación de sectores con dificultades logísticas para sufragar.

Cierre y actualización del padrón electoral

Otro cambio importante corresponde al cierre del padrón electoral, que quedó fijado para el 14 de octubre de 2025. Desde esa fecha, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) deberá remitir mensualmente a la ONPE las actualizaciones sobre defunciones, nuevas fotografías de votantes que cumplan 18 años y cambios de domicilio registrados.

El padrón será la base oficial para la organización de las elecciones y no podrá modificarse una vez aprobado, salvo para retirar a las personas fallecidas. Estas actualizaciones buscan depurar la base de datos y garantizar que solo ciudadanos habilitados participen en los comicios.

Consulta y actualiza tus datos del padrón electoral a través de la plataforma oficial del Reniec. (Andina)

Cédula única y elecciones primarias

La cédula de votación será de una sola hoja, con características de diseño y contenido uniformes para todos los electores. La medida busca simplificar el proceso de conteo y reducir errores durante el escrutinio.

Asimismo, las elecciones primarias tendrán nuevos plazos. Los partidos y movimientos deberán informar a la ONPE con cuál de las tres modalidades elegirán a sus candidatos —elección directa, por delegados o abierta al público—, lo que permitirá preparar la logística con anticipación y reforzar la fiscalización del proceso interno.

Así lucirá la cédula de votación en las elecciones 2026: peruanos deberán votar cinco veces

Conservación de las cédulas y recuento de votos

Otra disposición relevante es la conservación obligatoria de las cédulas de sufragio no impugnadas por un plazo mínimo de 90 días calendario después de la votación. La ONPE se encargará de resguardar este material como parte de las medidas de transparencia.

En paralelo, la Ley N.º 32299 introdujo precisiones sobre el recuento de votos. Los Jurados Electorales Especiales podrán ordenar este procedimiento solo una vez y en dos casos: cuando se detecten errores materiales imposibles de corregir con el acta electoral o si no se cuenta con ninguno de los ejemplares del acta.

La ONPE elaboró un reglamento que define los pasos para el recuento, la conservación y la posterior destrucción del material electoral, con el fin de estandarizar la cadena de custodia.

Los peruanos se enfrentarán a una cédula de votación sin precedentes en las elecciones de 2026. (Foto: Andina)

Fecha y horario de los comicios

De acuerdo con la Ley N.º 32166, las elecciones generales se realizarán el domingo 12 de abril de 2026, con una jornada de votación que se extenderá de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Esa misma norma establece el voto rápido para los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes podrán sufragar sin hacer fila, siempre respetando la prioridad de atención para personas con discapacidad, gestantes y adultos mayores.