Perú

Elecciones 2026: siete alcaldes y gobernadores dejaron sus cargos para postularse a la Presidencia y el Congreso

Entre los nombres más destacados se encuentran el del exgobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, y el del exalcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, quienes ahora podrán participar en los comicios

Rafael López Aliaga y César Acuña
Rafael López Aliaga y César Acuña

A menos de seis meses de los comicios generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que siete autoridades regionales y municipales decidieron dejar sus cargos para tentar un puesto en el próximo proceso electoral, previsto para el 12 de abril de 2026. La información fue detallada por la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del organismo, que precisó que las renuncias se presentaron dentro del plazo establecido por ley, el cual venció el pasado 13 de octubre.

Según el cronograma electoral, las autoridades que aspiraban a postular tenían hasta el 20 de octubre para comunicar oficialmente sus renuncias al máximo ente electoral. Entre los nombres más destacados se encuentran el del exgobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, y el del exalcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, quienes ahora podrán participar en las elecciones primarias de sus respectivas organizaciones políticas.

Gobernadores y alcaldes entre los renunciantes

Último día para renunciar: autoridades
Último día para renunciar: autoridades deben dejar el cargo si planean postular a las Elecciones 2026. Composición Infobae Perú

El reporte final de expedientes elaborado por el JNE señala que, además de César Acuña, también renunció Luis Alberto Trigoso Palao, quien se desempeñaba como vicegobernador de la región Moquegua. Ambos figuran como las únicas autoridades regionales en la lista de dimisiones presentadas ante el órgano electoral.

En el ámbito municipal, el documento oficial precisa que Rafael López Aliaga Cazorla dejó la Municipalidad Metropolitana de Lima para participar en el proceso electoral. Junto a él, presentaron su dimisión los exalcaldes Ascario Wilman Ponce Velásquez (distrito de Cusca, Ancash), César Manuel Vidaurre Floridas (distrito de Belén, Loreto), Roly Nicodemus Salazar Espinoza (distrito de Huertas, Junín) y Timoteo Huayra Huamán (distrito de Huachocolpa, Huancavelica).

El Jurado Nacional de Elecciones recordó también que el 31 de octubre vence el plazo para que los precandidatos queden inscritos ante los órganos electorales internos de sus partidos políticos, requisito indispensable para participar en las elecciones primarias 2026. Dichos comicios internos se celebrarán el 30 de noviembre, fecha en que los afiliados de cada agrupación podrán elegir directamente a sus candidatos o a los delegados que los representarán.

De acuerdo con el calendario electoral, los delegados partidarios votarán el 7 de diciembre para definir las listas finales de postulantes que competirán en las elecciones generales del próximo año. Con esto, el JNE busca garantizar la transparencia y el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas, en un proceso que marcará el inicio de la carrera electoral rumbo a abril de 2026.

Lista actualizada de candidatos presidenciales 2026

51 % de peruanos siguen
51 % de peruanos siguen sin tener candidato definido para las Elecciones 2026, según encuesta de IPSOS. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Entre los postulantes confirmados a la fecha, destacan figuras con recorrido en la función pública y otras que intentan capitalizar el voto de descontento:

  • Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, comunicó su renuncia en entrevista con Beto Ortiz para buscar la presidencia.
  • César Acuña, fundador de Alianza Para el Progreso, anunció su dimisión al Gobierno Regional de La Libertad a través de un comunicado en X.
  • Carlos Álvarez, humorista y líder de País para Todos, permanece como precandidato.
  • Roberto Chiabra, congresista y excomandante general del Ejército peruano, será candidato presidencial por la coalición entre el Partido Popular Cristiano (PPC) y Unidad y Paz.
  • Fiorella Molinelli, expresidenta de Essalud, es precandidata única de Fuerza Moderna y Batalla Perú.
  • Alfonso López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, representará a Ahora Nación, partido de centro-izquierda, con Ruth Buendía Mestoquiari como vicepresidenta.
  • La alianza Venceremos definirá en noviembre entre Guillermo Bermejo (Pueblo Libre) y Vicente Alanoca (Nuevo Perú) a su candidato, mediante un sistema interno de delegados.
  • Mariano González, presidente de Salvemos al Perú, anticipa iniciativas para reformar la relación entre Ejecutivo y MEF, fortalecer la atención primaria y regular el sector salud privado.
  • Carlos Espá, aspirante de SíCreo, se enfocó en proponer reforma tributaria, simplificación administrativa y privatización de la videovigilancia penitenciaria.
  • Yonhy Lescano, excongresista, competirá con la inscripción de Cooperación Popular.
  • George Forsyth por Somos Perú.

