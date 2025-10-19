Perú

Elecciones 2026: día y horario de las votaciones para la elección del nuevo presidente y congresistas del Perú

El domingo 12 de abril millones de peruanos podrán elegir autoridades nacionales y parlamentarias, en una jornada que restablecerá la bicameralidad después de tres décadas de un Congreso unicameral en el país

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Elecciones 2026 día y horario
Elecciones 2026 día y horario de las votaciones para la elección del nuevo presidente y congresistas - Andina

El cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) define las etapas clave para la organización de las Elecciones Generales 2026, el proceso en el que los ciudadanos peruanos elegirán a presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Las votaciones se realizarán el domingo 12 de abril de 2026, entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, en un proceso que, por primera vez en más de tres décadas, restablece el sistema bicameral en el Congreso de la República.

Claves del cronograma electoral

El JNE estableció una hoja de ruta cuyos plazos ya están en marcha. El 12 de abril de 2025 se cumplió el plazo para que los partidos políticos formalizaran su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, con un total de 43 inscripciones aprobadas. El 2 de agosto finalizó el periodo para formar alianzas electorales, y el 1 de septiembre se cerró el registro de estas alianzas. Cinco grupos solicitaron formalmente su inscripción y solo tres —Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad— cumplieron las condiciones necesarias para figurar en la contienda. En total, 36 partidos políticos y 3 alianzas quedaron habilitados.

Al cierre del padrón electoral, el 14 de octubre de 2025, se determinó la base de electores habilitados para participar en los comicios, una responsabilidad asumida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Elecciones 2026
Elecciones 2026

Entre las fechas más importantes destacan: las elecciones primarias el 30 de noviembre, la designación de candidaturas por delegados el 7 de diciembre, y la aprobación del padrón electoral definitivo el 13 de diciembre. El 23 de diciembre concluirá el plazo para la inscripción oficial de candidatos y listas, además del cierre para nuevas formaciones políticas. Las etapas de tachas y apelaciones se resolverán hasta el 13 de marzo de 2026 y las candidaturas quedarán oficializadas el 14 de marzo, de acuerdo con el reglamento vigente.

Un nuevo Parlamento bicameral

Uno de los cambios más relevantes será la reintroducción del modelo bicameral en el Congreso de la República. A partir de esta elección, el Parlamento contará nuevamente con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. La última vez que los peruanos eligieron un Congreso bajo este sistema fue en 1990, evento antecedido por la Constitución de 1979. Con la actual reforma política, el Senado estará compuesto por 60 integrantes y la Cámara de Diputados por 130 miembros, ambos elegidos para un periodo de cinco años.

La distribución de los senadores se realizará en dos vías: 30 senadores se elegirán por el Distrito Electoral Único Nacional, representando a toda la nación, y los otros 30 por el sistema de Distrito Electoral Múltiple en 27 circunscripciones, que incluyen las 23 regiones, Lima MetropolitanaLima ProvinciasCallao y a los peruanos residentes en el exterior.

(Foto: RPP)
(Foto: RPP)

Para la Cámara de Diputados, 28 diputados representarán a cada circunscripción electoral incluyendo regiones, Callao, Lima Metropolitana, Lima Provincias y dos delegados para peruanos en el extranjero. Los 102 escaños restantes se asignarán de manera proporcional entre las 26 circunscripciones restantes.

Voto y representación

Se espera que alrededor de 27 millones de electores participen en esta jornada. El proceso de voto está concebido para garantizar representación desde cada rincón del país y también del extranjero. La inclusión del Distrito Electoral Único y el Distrito Electoral Múltiple busca asegurar que tanto los intereses nacionales como los regionales tengan expresión en el nuevo Parlamento.

La convocatoria a segunda vuelta presidencial está prevista para el 7 de junio de 2026, en caso de que ninguna fórmula obtenga la mayoría absoluta en abril. El periodo 2021-2026 será el último con un Congreso unicameral, marcando el retorno de la bicameralidad como parte de una reforma orientada a modernizar la representación y la producción legislativa.

Temas Relacionados

Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Una rosa junto al cadáver: el enigmático detalle del crimen de una extranjera en San Juan de Miraflores

Una joven extranjera fue acribillada y ahora su muerte se le está vinculando a bandas criminales que operan en Lima Metropolitana

Una rosa junto al cadáver:

Elecciones 2026: peruanos poco informados e indecisos ante los próximos comicios, según Datum

Un 73% de ciudadanos no sabe cuándo se realizarán las elecciones y más del 80% aún no decide por quién votar. La desconfianza en los organismos electorales y la apatía hacia la política marcan el inicio de la carrera electoral en Perú

Elecciones 2026: peruanos poco informados

Desaparición de menor awajún alarma a comunidad de Manseriche: temen que haya sido llevada fuera del país

La adolescente Ana Marialuz Petsai Etsa (16) fue vista por última vez el 13 de octubre. CORPI-SL exige activar el sistema de búsqueda ante sospechas de que habría sido trasladada hacia Colombia por una red de trata de personas

Desaparición de menor awajún alarma

Crimen organizado y protestas: por qué el nuevo Gobierno insiste en una medida que ya fracasó

El gobierno de José Jerí anunció que está evaluando la implementación de un nuevo estado de emergencia en Lima Metropolitana. Sin embargo, surge la interrogante: ¿qué tan efectiva es realmente esta medida para reducir los casos de extorsión y sicariato?

Crimen organizado y protestas: por

Ministro de Justicia lanza operativo y anuncia tolerancia cero frente a la corrupción en cárceles del país

Walter Martínez Laura anunció una política de tolerancia cero ante la corrupción en las cárceles y dispuso operativos en penales de todo el país para sancionar a funcionarios e internos implicados, con nuevas restricciones para bandas delictivas

Ministro de Justicia lanza operativo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: peruanos poco informados

Elecciones 2026: peruanos poco informados e indecisos ante los próximos comicios, según Datum

Jorge Montoya usa el asesinato del suboficial Soncco para defender a la PNP y le recuerdan que un expolicía fue condenado por esa muerte

7 de cada 10 peruanos desconoce el día y el horario de las próximas Elecciones 2026: 71 % reconoce que no está informado

Gobierno de José Jerí prioriza combatir la inseguridad y deja pendiente debate sobre posible salida de la Corte IDH

Ministerio Público involucra en una investigación al Presidente José Jerí por tráfico de influencias

ENTRETENIMIENTO

Imitador de ‘El Russo’ de

Imitador de ‘El Russo’ de ‘Yo Soy’ lanzó fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

Jessica Newton lamenta la derrota de Flavia López en Miss Grand International: “Me hubiese encantado escuchar Perú”

Laura Spoya descarta que cancelación de su evento se deba a poca venta de entradas: “No tiene nada que ver”

Magaly Medina condena a Tatiana Astengo por insulto viral a policía en Marcha Nacional: “No hay justificación para ese nivel de odio”

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya y Mario Irivarren por cancelación de ‘La Profecía’: “Remataban las entradas al 50%”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Reimond Manco reveló problemas de Piero Cari en Alianza Lima y le dejó sincero consejo: “Si crees que eres Cristiano Ronaldo, puedes terminar como yo”

Francisco Hervás le concede la capitanía de Universitario a Mirian Patiño en la Liga Peruana de Vóley 2025/26