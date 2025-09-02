Perú

Así lucirá la cédula de votación en las elecciones 2026: peruanos deberán votar cinco veces

Los ciudadanos mayores de 18 años elegirán un presidente, 60 senadores, 130 diputados y cinco parlamentarios andinos

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Cedula de votación. Foto: Andina.
Cedula de votación. Foto: Andina.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el diseño de la cédula de votación que utilizarían los ciudadanos peruanos en las elecciones generales del 12 de abril de 2026, generando sorpresa entre los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República por el tamaño y la complejidad del documento. El anuncio se realizó durante una sesión ordinaria en la que se abordaron los últimos detalles del proceso electoral.

Según detalló Piero Corvetto, jefe de la ONPE, la cédula tendrá dimensiones de 44 centímetros por 42 centímetros, convirtiéndose en una de las más grandes utilizadas en la historia reciente del país. “Se utilizará solo una cédula para las Elecciones Generales 2026”, explicó Corvetto, quien destacó que el documento permitirá a cada elector emitir su voto en cinco elecciones en una sola jornada, con la posibilidad de marcar hasta cuatro votos preferenciales.

La gráfica presentada muestra el despliegue de símbolos partidarios y fotos de los candidatos presidenciales a la izquierda de la cédula, facilitando su identificación visual. Junto a ellos, la plantilla cuenta con dos columnas destinadas a la elección de senadores: la primera contiene la fila de símbolos de partidos y dos casillas para marcar preferencias, mientras que la segunda columna solo muestra una casilla. De manera similar, la sección correspondiente a la elección de diputados y representantes al Parlamento Andino replica el diseño de la primera columna de senadores, manteniendo el orden visual para agilizar la votación.

Así lucirá la cédula de
Así lucirá la cédula de votación en las elecciones 2026: peruanos deberán votar cinco veces

La complejidad de la cédula responde al gran número de partidos y alianzas inscritos en el proceso y a la incorporación de diversas autoridades que los ciudadanos deberán elegir durante la jornada electoral. El propio Corvetto reconoció que el escrutinio del voto convencional podría extenderse hasta ocho horas por la magnitud del formato y la cantidad de opciones en disputa. Respecto al voto presidencial, estimó que la contabilización demoraría entre una hora y una hora y 45 minutos, gracias al procedimiento simplificado para esta elección.

Corvetto precisó que todo el Perú votará utilizando el método convencional, excepto Lima y Callao, donde se aplicará el Sistema Tecnológico de Apoyo al Escrutinio, para agilizar el procesamiento de resultados y reducir el margen de error. La presentación de la nueva cédula refuerza el enfoque técnico y logístico asumido por la ONPE para garantizar transparencia y eficiencia en las elecciones de 2026, en un contexto de alto interés ciudadano y una de las mayores ofertas políticas de la historia reciente del país.

Voto electrónico 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las elecciones generales de 2026 en Perú incorporarán el voto digital, opción que será voluntaria, progresiva y estará dirigida inicialmente a grupos específicos. Esta modalidad se implementará a través de un programa piloto enfocado en ciudadanos con dificultades para desplazarse a los locales de sufragio, como miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, personas con discapacidad registradas en Conadis, personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y residentes del distrito Cercado de Lima.

El voto digital será posible
El voto digital será posible a través de dispositivos electrónicos, permitiendo a los ciudadanos ejercer su derecho de manera remota. (Gob.pe)

El voto digital funcionará como alternativa equivalente al voto convencional, garantizando el carácter personal, secreto y seguro del sufragio, mediante herramientas tecnológicas y validación digital. Los electores interesados deberán contar con un DNI electrónico (DNIe) vigente y la clave registrada ante Reniec, además de equipos con lector de DNIe o tecnología NFC y acceso estable a internet. La inscripción se realizará en el portal oficial de la ONPE entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre de 2025.

Esta innovación se suma a las elecciones en las que se elegirá presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino. La ONPE destacó que, de ser necesario, quienes estén inscritos en el voto digital podrán participar también en la eventual segunda vuelta presidencial.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Cédula de votaciónONPEperu-politica

Últimas Noticias

TC: La Policía no te puede detener inmediatamente si no portas tu DNI durante un control de identidad

Sentencia remarca que los efectivos de la PNP están en la obligación de dar facilidades a las personas para que encuentren su identificación, incluso llevándolas a su domicilio

TC: La Policía no te

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia y las consecuencias para Perú: “Puede haber una reacción”, advierte excanciller

Miguel Ángel Rodríguez Mackay consideró que la Cancillería debe aclarar rápidamente las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Zetro Leonardo Purba

Asesinato de funcionario de la

“A defender la marraqueta”: Chile se alista para ganarle al pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos

La semifinal del concurso viral en TikTok, YouTube e Instagram enfrentará a ambos países en lo que ya denominan el ‘Clásico del Pacífico’

“A defender la marraqueta”: Chile

Perú inicia proceso de formalización migratoria para extranjeros: ¿a quiénes aplica?

La autoridad migratoria abrió una nueva etapa para regularizar la situación de extranjeros con CPP, PTP o Carné de Extranjería expirados, incluyendo menores en condición irregular, cerrando el acceso a quienes ingresaron de manera ilegal

Perú inicia proceso de formalización

Programación de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Países Bajos, Japón, Polonia, Italia, Francia, Brasil, Estados Unidos y Turquía lucharán por el título mundial con emocionantes encuentros. Conoce todos los detalles

Programación de cuartos de final
ÚLTIMAS NOTICIAS
La caída del salario registrado

La caída del salario registrado desde noviembre de 2023 alcanzaría el 9%, según un informe

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a diputados provinciales en la Tercera sección

Según economistas, el Gobierno abandonó la libre flotación del dólar en medio de la incertidumbre electoral

Mar del Plata: buscan a un conductor que atropelló a dos jóvenes a la salida de un boliche y se fugó

El silencio de Mauricio Macri en medio de la crisis política del Gobierno y a días de las elecciones bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
Volatilidad global: los mercados caen

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

El momento en que la policía abatió a un hombre que apuñaló a cinco personas en Marsella

El dólar paralelo baja en Bolivia en medio de incertidumbre política de cara al balotaje

Ascendieron a 73 los disidentes presos en Nicaragua, incluidos 22 adultos mayores

Estados Unidos sancionó a una red acusada de contrabandear petróleo iraní camuflado como crudo de Irak

TELESHOW
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección

Wanda Nara volvió al país de imprevisto tras su viaje a México: qué fue lo primero que hizo

El influencer Pablito Castillo habló por primera vez de su depresión: “Me cuesta mucho contar esto”

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur celebraron los 21 años de su hijo André: “No hay felicidad más grande”

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”