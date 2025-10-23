Perú

Policía asesinado en Carabayllo: Dirincri anuncia que accedió a video que sería clave para resolver crimen

Familiares del alférez exigieron justicia y pidieron a las autoridades acelerar las investigaciones para capturar a los responsables

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Dirincri obtiene video que podría esclarecer el asesinato de policía en Carabayllo. (Crédito: RPP)

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que los agentes a cargo del caso del alférez Jhordy Stainer Escobedo Mori, asesinado en Carabayllo, ya cuentan con imágenes de una cámara de seguridad que podrían ser determinantes para esclarecer el crimen. La información fue confirmada por el general José Antonio Zavala, jefe de la Dirincri, en declaraciones para RPP.

“Me acaban de comunicar de Homicidios que han conseguido una cámara de seguridad que están revisándola y quieren corroborar los hechos con la versión de la principal testigo”, señaló Zavala. El oficial indicó que los investigadores buscan verificar la coherencia entre lo que se observa en el video y lo declarado por la joven que acompañaba al alférez al momento del ataque.

El crimen ocurrió la madrugada del lunes en la avenida San Pedro, distrito de Carabayllo, cuando dos sicarios atacaron el vehículo donde se encontraba el joven policía de 23 años junto a su pareja. Según las primeras versiones, los asesinos llegaron caminando, ordenaron a la mujer descender y luego dispararon al menos cuatro veces contra el oficial.

Policía asesinado en Carabayllo: video obtenido por la Dirincri sería clave para la investigación. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: RPP)

Asesinato en estado de emergencia

La víctima, identificada como Jhordy Stainer Escobedo Mori, había egresado recientemente de la Escuela de la Policía Nacional del Perú (PNP) en julio de 2024 y cumplía funciones en la comisaría del distrito. El ataque ocurrió mientras el agente permanecía dentro de su automóvil, a pocos metros del domicilio de su pareja, quien logró salir ilesa y pedir auxilio.

Según el general Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial Lima, el hecho se produjo en el marco del estado de emergencia que rige en la capital, pero las autoridades descartaron preliminarmente que se trate de un robo o acto extorsivo, ya que ninguna de las pertenencias del alférez fue sustraída. “No le han robado nada, ni su celular, ni su arma. No se trata de un robo ni de extorsión”, precisó el general.

Los agentes de criminalística encontraron el vehículo con el motor encendido y las pertenencias del oficial en el interior, incluida su placa, chaleco antibalas y teléfono móvil. El arma de reglamento fue hallada fuera del auto, a un costado del asiento del copiloto. Estas evidencias fueron trasladadas a la Dirincri para su análisis.

Investigación y versiones bajo evaluación

El general Zavala explicó que la principal testigo del caso, una joven de 27 años identificada como Cintia Sánchez, se encuentra en la sede de la Dirincri brindando su testimonio. Su versión es considerada fundamental para esclarecer lo ocurrido, aunque los investigadores buscan corroborarla científicamente. “Se tiene que probar ahora científicamente la versión que da la principal testigo, que es la pareja del oficial”, precisó el jefe policial.

Por disposición de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Carabayllo, la División de Homicidios asumió la investigación del caso. Los agentes realizan pericias balísticas y químicas para determinar el tipo de arma empleada, la trayectoria de los disparos y si el alférez llegó a responder al ataque con su arma de servicio.

Crimen en Carabayllo: Policía muere baleado en pleno de estado de emergencia| Stainerth Escobedo Mori (Foto de Facebook)

Fiscalía y Policía coordinan diligencias

La Fiscalía Penal de Turno de Puente Piedra dispuso el levantamiento del cadáver en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz y ordenó la realización de la necropsia correspondiente. También instruyó verificar la existencia de cámaras de seguridad en la zona del crimen para obtener registros audiovisuales. De acuerdo con la Dirincri, al menos una cámara cercana ya ha sido localizada y su contenido está siendo analizado.

Mientras tanto, equipos especializados de criminalística continúan trabajando en el lugar del ataque, recogiendo muestras y declaraciones de vecinos. El área permanece bajo vigilancia policial mientras se procesan los resultados de las pericias.

La Fiscalía y la Policía Nacional señalaron que el caso se mantiene bajo investigación preliminar, y que no se descarta ninguna hipótesis. Las diligencias buscan determinar si el ataque fue planificado, quiénes participaron y cuál fue el motivo del crimen.

Dirincri obtiene imágenes que podrían revelar detalles del asesinato de policía en Carabayllo. (Foto: Captura video: RPP)

Familia exige justicia

Los familiares de Jhordy Escobedo exigieron justicia y pidieron a las autoridades que aceleren las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. “Ha sufrido mucho para llegar hasta donde ha estado. No es justo lo que le ha pasado. Era un joven recto, con vocación de servicio”, manifestó su tía, Susana Ortiz, en declaraciones a medios locales.

La familia recordó que el alférez siempre soñó con ser policía y que acababa de culminar su formación con excelentes calificaciones. Sus padres y hermanos participaron en una vigilia en la comisaría de Carabayllo, donde laboraba el joven, exigiendo resultados concretos en la investigación.

Crimen en Carabayllo: Policía muere baleado en pleno de estado de emergencia| Stainerth Escobedo Mori (Foto de Facebook)

El comandante general Óscar Arriola y el general Manuel Vidarte acudieron al lugar del crimen para supervisar las diligencias y reiteraron el compromiso institucional de la PNP de llegar hasta el fondo del caso. “Vamos a esclarecer este homicidio y no descansaremos hasta encontrar a los responsables”, afirmó Arriola.

