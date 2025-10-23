Estado de emergencia en Lima y Callao: en las primeras horas, distritos se tiñen de sangre con 2 muertos y 9 heridos de bala

Crimen en Carabayllo: Policía es asesinado frente a su novia en pleno de estado de emergencia

El estado de emergencia en Lima y Callao inició a las 00:00 horas del miércoles 22 de octubre, decretado por el gobierno de transición de José Jerí para contener el aumento de la violencia. Desde el primer minuto de su vigencia, coincidió con una serie de crímenes que afectaron ambas regiones en las últimas horas. Mientras las autoridades desplegaron operativos policiales y militares, se reportaron asesinatos y ataques armados.

A continuación, se presenta un recuento cronológico de los hechos más recientes en Lima y Callao, que permite observar la magnitud de los incidentes y el desafío de las fuerzas de seguridad.

Crímenes en Lima

La madrugada del jueves 23 de octubre, Carabayllo fue escenario de un ataque mortal contra un miembro de la Policía Nacional. Jordy Escobedo Mori, alférez de 23 años, perdió la vida tras recibir disparos mientras se encontraba dentro de su camioneta junto a su pareja. Testigos afirmaron que dos individuos se acercaron al vehículo, pidieron a la acompañante que descendiera y, a continuación, abrieron fuego contra el agente. Las autoridades han descartado el robo y la extorsión como móviles del crimen.

Un día antes, durante la madrugada del miércoles 22 de octubre, otro hecho violento sacudió Carabayllo. Juan Montufar Gómez, jardinero municipal de 62 años, fue encontrado sin vida en su vivienda de la agrupación familiar Lomas de Primavera.Los agentes hallaron a Montufar tendido boca abajo sobre su cama, con varios impactos de bala y sin señales de forcejeo ni robo. En el lugar se recogieron cinco casquillos de bala.

Balaceras y asesinatos en distintas partes de Lima y Callao en las primeras horas del estado de emergencia decretado por el gobierno de transición de José Jerí | Foto captura: PNP

El mismo 22 de octubre, aproximadamente a las 17:00, Jesús Rojas Barbará, obrero de 29 años, fue atacado a balazos en el distrito del Rímac, a solo tres cuadras de la comisaría Flor de Amancaes. La víctima, que acababa de terminar su jornada laboral en una obra de pistas y veredas, recibió al menos dos disparos en la cabeza. El pronóstico de salud de Rojas Barbará es reservado. Una vecina relató que se escucharon alrededor de cinco disparos mientras el obrero tomaba una bebida en la vía pública.

Más tarde, cerca de las 22:00, una mujer resultó herida de bala en la avenida Cajamarquilla, en Lurigancho-Chosica, dentro de un local. Hasta el momento, se desconocen detalles adicionales sobre este caso, que permanece bajo investigación.

Crímenes en Callao

La noche del 22 de octubre, el asentamiento humano José María Arguedas, en la zona de Pachacútec del distrito de Ventanilla, fue escenario de un ataque armado. Delver Stephen Manrique, de aproximadamente 39 años, recibió un disparo en la pierna mientras conversaba con un acompañante en la vía pública. Según información preliminar, un individuo se acercó a pie y abrió fuego contra Manrique, quien fue trasladado a un hospital local. En la escena se encontraron al menos tres casquillos de bala, mientras las causas del ataque permanecen bajo investigación.

Efectivos de la PNP custodian la escena del enfrentamiento que dejó heridos en el Callao. | GEC

De forma simultánea, una balacera en la urbanización Constanzo, una de las zonas más golpeadas por la delincuencia en Callao, dejó seis personas heridas. El ataque ocurrió en la intersección de los pasajes Arévalo y G, donde un grupo de sujetos disparó contra una combi estacionada. Los proyectiles alcanzaron a varias personas situadas cerca del vehículo, entre ellas una madre de familia que vendía comida en la puerta de su casa. La policía halló cerca de 20 casquillos de bala en la escena, y los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión.