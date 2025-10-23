Crimen en Carabayllo: Policía es asesinado frente a su novia en pleno de estado de emergencia

Un alférez de la Policía Nacional del Perú, identificado como Jhordy Stainer Escobedo Mori, perdió la vida tras recibir al menos cuatro disparos durante la madrugada en el distrito de Carabayllo, en el contexto del actual estado de emergencia. El hecho ocurrió cuando el joven, de 23 años, fue atacado por sicarios mientras permanecía dentro de un vehículo.

La agresión se produjo cuando el policía se encontraba en el vehículo acompañado de su pareja, quien logró resultar ilesa. De acuerdo con el testimonio proporcionado por la joven a la policía, ella salió a pedir ayuda tras la irrupción de los atacantes, acción que evitó que fuera alcanzada por los disparos.

“No se trata de un robo ni de actos extorsivos, porque no ha estado recibiendo amenazas”, general Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial de Lima.

Asimismo, la enamorada señaló que fueron dos hombres que llegaron caminando y la obligaron descender del vehículo. Escobedo Mori cumplía dos años en servicio y actualmente laboraba en la comisaría de este distrito.

PNP descarta robo

Las autoridades hallaron el automóvil aún con el motor en marcha tras el ataque, y dentro de la unidad permanecían las pertenencias del alférez, entre ellas su placa, chaleco y teléfono móvil. Las autoridades han descartado preliminarmente que el móvil haya sido el robo, ya que no faltaban objetos de valor y el arma de reglamento del oficial fue encontrada en la vía pública, al costado del asiento del copiloto.

“No le han robado nada, ni su celular, ni su arma”, aclaró el general a Panamericana.

De acuerdo con el citado medio, la víctima fue trasladada al hospital de Puente Piedra, a donde solo se pudo certificar su deceso. La novia, pieza clave en el esclarecimiento del caso, permanece bajo resguardo y su estado de salud es estable.

La zona donde ocurrió el crimen estaba cercada por equipos policiales y personal de criminalística, encargados de recoger pruebas y tomar declaraciones de vecinos. El propio comandante general Víctor Vidarte acudió al lugar para supervisar el trabajo y coordinar las acciones de investigación.

El ataque ocurrió a tan solo metros del domicilio de la pareja de la víctima. Habitantes de la zona afirmaron reconocer frecuentemente el vehículo de Escobedo, ya que solía visitar a su novia todas las noches.

La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias y motivos detrás del homicidio, mientras se espera información sobre posibles amenazas o contactos previos desde el teléfono intervenido. Asimismo, el general Vidarte precisó que estaba a cargo de patrullaje y prevención.

En tanto, en la zona no habría cámaras de seguridad, las cuales serían clave para las diligencias.