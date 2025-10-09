Perú

Retiro de AFP 2025: Link de consultar del fondos en Integra, Profuturo, Prima y Hábitat

Miles de afiliados se encuentran preparándose para solicitar las 4 UIT de sus cuentas de fondos de pensiones. ¿Dónde pueden consultar cuánto tienen de saldo?

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Los afiliados esperan al retiro
Los afiliados esperan al retiro AFP para acceder a las 4 UIT. ¿Cómo saber cuánto tienen? - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

El próximo martes 21 de octubre los afiliados a la AFP empezará a poder enviar sus solicitudes de retiros de fondos, empezando por los que tienen letra al final del número de su documento de identidad.

Sin embargo, muchos no conocen y activamente no entran a revisar sus fondos en sus cuentas individuales de AFP. Por lo que se encuentran consultando a sus empresas de AFP donde se guardan estos fondos para saber cómo ingresar. Por eso, para consultar estos datos solo se necesita DNI y la clave web —si no la sabes, deberás cambiarla y gestionarla con tu propia AFP— e ingresar estos enlaces:

Estos son los bancos y
Estos son los bancos y cajas donde podrás recibir tu AFP. - Crédito Andina

Lo que necesitas para solicitar retiro AFP

Todos los afiliados podrá solicitar el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400), en tanto tengan algo de dinero en sus cuentas para sacar. Si bien no hay excepciones a que los trabajadores que aportan o que alguna vez aportaron y guardan dinero aún en estas cuentas puedan sacarlo, sí hay requisitos que estos deben tener para acceder al retiro.

No son requisitos complicados, sino más bien tres datos que deberán tener al momento de solicitar el retiro AFP. Estos son:

  • El número del DNI o documento de identidad
  • La clave web con la que se ingresa a la cuenta AFP (esta se puede cambiar en cada web o comunicándose con la AFP)
  • El número de cuenta bancaria a donde se depositará los desembolso hasta por 4 UIT

Bancos y cajas autorizados para retirar AFP

Según ya revelaron empresas administradoras de los fondos de pensiones como AFP Integra y Profuturo AFP, esta sería la lista de bancos y cajas en las que el afiliado que desee solicitar retiro AFP deberá tener cuenta, en soles y no mancomunada, para que se haga efectivo el retiro AFP.

  • BCP
  • BBVA
  • Interbank
  • Scotiabank
  • Banbif
  • Banco de Comercio
  • Banco GNB
  • Caja Huancayo
  • Caja Sullana
  • Banco Falabella
  • Banco Ripley
  • Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad dispinible en la localidad).
Esta es la lista de
Esta es la lista de bancos y cajas autorizados para retirar AFP, según Profuturo AFP. - Crédito Captura de Facebook/Profuturo AFP

¿Se podrá recibir en el Banco de la Nación?

Profuturo AFP reveló también que los retiros AFP se podrán recibir en el Banco de la Nación, pero solo en casos particulares. “Te comentamos que solo si registraste en nuestra base de datos que resides en una localidad en donde el Banco de la Nación es la única oferta bancaria, se te habilitará la opción de pago en ventanilla en dicha entidad”, apuntó la empresa administradora.

Así, el Banco de la Nación no solo sirve como banco para los trabajadores públicos y jubilados del Sistema Nacional de Pensiones, sino que también es el banco que usan las personas de ciudades y localidades donde este es la única opción bancaria; es decir, donde no hay otros bancos o entidades financieras.

Solo en este caso, en que un afiliado se encuentre en una localidad donde el Banco de la Nación es el único que opera en la zona es que este podrá usar su cuenta en este para recibir sus fondos de pensiones.

