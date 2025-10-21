Las imágenes de Jesús Barco que habrían desatado el comunicado de Melissa Klug: en una piscina, con mujeres y amigos en Huánuco

Las imágenes de Jesús Barco que habrían desatado el comunicado de Melissa Klug | ATV

Las imágenes que sacudieron el ambiente de espectáculos en Perú llegaron desde Huánuco y tienen como protagonista a Jesús Barco. El futbolista, actualmente en el club Alianza Universidad de Huánuco, apareció en videos difundidos por Magaly TV La Firme, donde se lo ve compartiendo una tarde de piscina y bebidas junto a sus compañeros Alexi Gómez y Carlos Ascues.

El material, presentado en el conocido programa de espectáculos, mostró a Barco relajándose en compañía de sus colegas y dos mujeres en un entorno íntimo, lejos de cámaras ajenas al grupo.

La escena, del 20 de septiembre, llamó la atención entre los seguidores del fútbol y la farándula, ya que los jugadores eligieron un espacio aparentemente reservado solo para ellos en donde incluso bebieron alcohol. Ese lugar ha sido descrito como una especie de búnker donde los futbolistas disfrutan de sus días alejados de los entrenamientos.

El seguimiento del programa no terminó con esas imágenes. El 6 de octubre, Magaly TV La Firme mostró nuevos videos que confirmaban la presencia recurrente de los tres jugadores en el mismo local. Al amanecer del día siguiente, una nueva secuencia reveló a los deportistas saliendo del lugar rumbo a su rutina deportiva, reforzando la idea de que ese entorno privado es parte habitual de sus actividades fuera de la cancha.

Este episodio coincidió con la publicación de un breve pero contundente comunicado en las redes sociales de Melissa Klug, pareja de Barco y madre de su hija más pequeña. El mensaje, que anunciaba el fin de la relación, fue eliminado minutos después, aunque el tiempo alcanzó para sembrar dudas e interpretaciones sobre la situación sentimental de la pareja.

Desde hace meses, la relación a distancia entre Klug y Barco fue tema de debate público. Barco reside en Huánuco por sus responsabilidades como futbolista, mientras que Klug permanece en Lima. Ambos han asegurado en reiteradas oportunidades que la distancia no era un obstáculo y que recurrían a los viajes y la comunicación constante para mantener el vínculo familiar estable.

La respuesta de Melissa Klug

Ante la polémica por la publicación y la posterior eliminación del mensaje, Melissa Klug accedió a responder las preguntas de un reportero de Magaly TV La Firme. Consultada sobre la razón detrás del anuncio y la rapidez con la que lo eliminó, la empresaria reveló que se trató de un error, pero aprovechó para sincerarse sobre la situación que atraviesan.

En su mensaje, Klug fue directa: “Estamos pasando una crisis de pareja por falta de comunicación, no por terceras personas. Espero el camino se pueda resolver, si no, ni modo”.

Mientras tanto, Jesús Barco ha optado por mantenerse al margen de la controversia. El futbolista no ha emitido declaraciones públicas ni se ha referido al tema en sus redes sociales. En cuanto a sus tareas profesionales, continúa realizando sus actividades de entrenamiento, normalmente con el club Alianza Universidad de Huánuco.

La exposición de la pareja y los rumores de ruptura continúan generando atención en redes sociales, donde seguidores y usuarios analizan cada detalle surgido tras la difusión de las imágenes.

En el entorno de Melissa Klug y Jesús Barco predomina la cautela. Nadie más del círculo íntimo ha hecho declaraciones ni aportado detalles sobre lo que podría suceder en los próximos días.