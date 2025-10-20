Perú

Melissa Klug aclara comunicado de ruptura con Jesús Barco: “Lo siento”

La influencer rompió su silencio luego de eliminar el post en el que anunciaba el fin de su relación con el padre de su última hija

Melissa Paredes y Jesús Barco.
Melissa Paredes y Jesús Barco. (Instagram)

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco ha estado bajo constante escrutinio en redes sociales y medios de espectáculos durante los últimos meses. A pesar de rumores sobre una posible separación, ambos mantuvieron públicamente que su vínculo seguía firme, argumentando que la distancia y las obligaciones laborales no habían afectado su unión.

En ese escenario, cualquier cambio en su dinámica, ya fuera la ausencia de publicaciones conjuntas o comentarios ambiguos, alimentaba la especulación. La pareja, que comparte una hija en común, evitaba referirse abiertamente a versiones sobre crisis o distanciamiento, mientras la audiencia seguía de cerca cada movimiento.

El domingo 19 de octubre, Melissa Klug sorprendió al publicar en sus historias de Instagram un comunicado en el que anunciaba la ruptura con Jesús Barco.

“Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido… Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal”, publicó la influencer.
En cuestión de minutos, Melissa
En cuestión de minutos, Melissa Klug pasó de confirmar su separación con Jesús Barco a borrar el comunicado, un gesto que encendió rumores sobre arrepentimiento o impulso emocional. (Instagram)

El mensaje, breve y directo, fue eliminado minutos después, lo que provocó mayor confusión e incrementó los rumores sobre el verdadero estado de la pareja.

Tras el silencio posterior al incidente, Melissa Klug aclaró el lunes 20 de octubre, en diálogo con Trome, el motivo de la publicación. “Ha sido un error, simplemente un error, por eso fue borrado al segundo; lo siento”, expresó.

Además, rechazó las versiones sobre la existencia de terceros o infidelidad al señalar: “No existen terceras personas, fue un error”. La empresaria prefirió no ofrecer más detalles, optando por limitarse a ese breve comentario.

Por su parte, Jesús Barco no abordó públicamente el tema. El futbolista de Sport Boys continuó activo en redes sociales, donde optó por compartir mensajes emotivos y enfocarse en su carrera deportiva, sin aludir directamente a la controversia.

Con más de cinco años
Con más de cinco años juntos, Melissa Klug y Jesús Barco enfrentan nuevamente una crisis sentimental bajo la mirada pública que acompaña cada paso de su relación. (Instagram)

La situación volvió a colocar a Melissa Klug y Jesús Barco en el centro de la conversación pública, mientras mantienen en reserva asuntos vinculados a su vida personal.

Jesús Barco comparte mensajes espirituales tras comunicado de Melissa Klug

Jesús Barco recurrió a sus redes sociales para compartir imágenes y frases de contenido espiritual luego de que se intensificaran los rumores sobre su separación de Melissa Klug. En sus historias de Instagram, el futbolista publicó un video en el que se le observa sometiéndose a terapia física en la pierna derecha, realizado en Huánuco, lo que indica que sigue un plan de recuperación muscular, acorde a su rutina profesional como jugador de Alianza Universidad de Huánuco.

Después de mostrar el tratamiento, Barco difundió el mensaje: “Te devolveré siete veces lo que perdiste - Dios”. El texto suscitó debate entre seguidores, quienes vincularon la reflexión tanto a retos personales como deportivos. Instantes después, publicó otra frase: “Tu proceso será el testimonio de que para Dios no hay nada imposible”, acompañada por una imagen.

¿Se preparó? Jesús Barco blindó
¿Se preparó? Jesús Barco blindó sus redes antes del comunicado de Melissa Klug. Infobae Perú / Captura: IG.

Sin hacer una referencia explícita a su situación sentimental, Barco proyectó una faceta de búsqueda de estabilidad y apoyo espiritual en medio de las especulaciones. La atención de los medios y los usuarios de redes sociales permanece sobre el futbolista, quien decidió no pronunciarse directamente sobre los acontecimientos recientes en su vida personal.

