Magaly Medina sobre comunicado borrado de Melissa Klug: “¿Qué pasa en esa relación que no siente paz ni respeto?”

Magaly Medina sobre comunicado de Melissa Klug: “Hasta yo le creí, pero luego lo borró”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la última edición de su programa Magaly TV, La Firme, la conductora Magaly Medina se pronunció sobre el sorpresivo comunicado que Melissa Klug publicó —y luego retiró— en sus redes sociales, en el que anunciaba el fin de su relación sentimental con Jesús Barco.

La periodista no solo leyó el texto completo al aire, sino que además reflexionó sobre el tono del mensaje, poniendo en duda si la empresaria realmente había tomado una decisión definitiva o si se trataba de un nuevo episodio de supuesta inestabilidad sentimental.

El comunicado de Melissa Klug decía: “Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal.”

Al respecto, Magaly Medina comentó con ironía: “Cuando uno lo ha pensado, lo ha evaluado con serenidad y en amor, terminar algo es una decisión que no tiene vuelta atrás. Pero ella puso el comunicado y luego lo retiró, diciendo que su relación sentimental con Jesús Barco había llegado a su fin. Oye, bien tranquila lo escribió, ¿no? Dando a entender que había tomado la decisión muy bien pensada. Hasta yo le había creído a ella”.

La conductora subrayó que las palabras de Klug transmitían calma y madurez, pero que la posterior eliminación del mensaje encendía las dudas sobre lo que realmente está ocurriendo entre ambos.

“Ella dice que quiere caminar en paz, respeto y amor propio. Pero entonces, ¿qué pasa en esa relación que Melissa Klug no siente paz, no siente respeto y su amor propio parece afectado?”, cuestionó Medina frente a cámaras.

Magaly analizó el trasfondo de la relación y sostuvo que la empresaria chalaca atraviesa una etapa compleja junto al futbolista, quien es considerablemente más joven que ella.

“Lo que pasa es que está con una persona muy joven, supongo yo, bastante inmadura emocionalmente. Él tiene veintiocho años, y aunque están juntos hace varios años, los hombres tardan un poco más en madurar. El proceso evolutivo de los hombres no es el mismo que el de nosotras las mujeres”, afirmó la presentadora.

Mientras comentaba la situación, Medina adelantó que en su programa se presentarían imágenes de Jesús Barco compartiendo un día de piscina con algunas amigas y con dos conocidos futbolistas: ‘La Hiena’ Gómez y Carlos Ascues, a quienes describió con ironía como “caseritos” del programa por sus pasadas polémicas. “Hacen un triunvirato allá que guau. Dime con quién andas y te diré quién eres. A veces los amigos influyen, para bien o para mal. Cuando uno se rodea de ciertas personas, se nota el camino por el que va”, comentó, sugiriendo que el entorno del jugador podría estar afectando su conducta.

La periodista también recordó que Melissa Klug había contado públicamente que solía viajar constantemente para acompañar a Jesús Barco cuando jugaba fuera de Lima, primero en Nazca y ahora en Huánuco, donde el futbolista entrena junto a sus nuevos compañeros. Sin embargo, Magaly advirtió que las relaciones a distancia suelen desgastarse con el tiempo. “La distancia es la distancia, definitivamente. Que lo digan si no, Cueva y Pamela Franco”, bromeó, generando risas en el set.

La conductora de espectáculos cerró su intervención resaltando que, más allá del comunicado y de las palabras bonitas, las acciones son las que realmente muestran el estado de una relación. “A veces uno escribe con serenidad, con amor, con gratitud... pero si al día siguiente borras lo que publicaste, eso dice mucho más de lo que estás viviendo. Tal vez no hay tanta paz ni amor propio como se dice”, comentó.

