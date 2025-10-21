Melissa Klug confirma crisis con Jesús Barco tras imágenes de día de piscina con amigas: “Si no se resuelve, ni modo”

Melissa Klug rompe el silencio y revela crisis con Jesús Barco: “No hay terceras personas, solo falta de comunicación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El amor entre Melissa Klug y Jesús Barco parece estar atravesando su momento más complicado. Luego de varios días de especulaciones, la empresaria confirmó que vive una crisis en su relación con el futbolista. Aunque trató de mantener la calma y aclarar los rumores, su propia declaración dejó entrever que la pareja podría estar al borde de la ruptura.

La historia comenzó el pasado fin de semana, cuando la llamada ‘Blanca de Chucuito’ sorprendió a todos al publicar en sus redes sociales un comunicado anunciando el fin de su relación con Jesús Barco. En el mensaje, Melissa escribió con aparente serenidad que daba por concluida esa etapa de su vida.

“Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio”, se leía en el texto que minutos después eliminaría de sus plataformas digitales.

Melissa Klug rompe el silencio y revela crisis con Jesús Barco: “No hay terceras personas, solo falta de comunicación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Jesús Barco y sus amigas en Huánuco

El gesto encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre una posible infidelidad o distanciamiento. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Melissa eliminó el comunicado apenas unos minutos después, dejando abierta la posibilidad de que se tratara de un impulso emocional o de una decisión que no había terminado de asimilar.

La polémica creció cuando ‘Magaly TV La Firme’ difundió un informe sobre el reciente fin de semana del futbolista. Las cámaras del programa captaron a Jesús Barco disfrutando de un día de piscina junto a dos conocidos jugadores de fútbol, La Hiena Gómez y Carlos Ascues, además de un grupo de amigas. En las imágenes se le veía relajado, compartiendo risas y tragos en Huánuco, donde actualmente juega.

Durante el informe, Magaly Medina no dudó en comentar el episodio con ironía y sorpresa. “Ella puso el comunicado y lo retiró, diciendo que su relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Oye, bien tranquila lo escribió, ¿no? Dando a entender que había tomado la decisión muy bien pensada”, expresó la conductora, destacando la aparente calma con la que Melissa Klug había comunicado el término de su relación.

Melissa Klug rompe el silencio y revela crisis con Jesús Barco: “No hay terceras personas, solo falta de comunicación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Melissa Klug afirma crisis en su relación con Jesús Barco

La periodista también se refirió a la diferencia de edad entre la pareja y al carácter de Jesús Barco, a quien calificó como “una persona joven e inmadura emocionalmente”. “Tiene veintiocho años, está con ella hace varios años ya. Los hombres tardan un poco más en madurar. El proceso evolutivo de los hombres no es el mismo que el de nosotras las mujeres”, señaló Medina, sugiriendo que la inmadurez podría haber sido un factor clave en la crisis.

Horas después del informe, Magaly reveló en su programa que Melissa Klug había decidido comunicarse con su productor para aclarar la situación. En su mensaje, la empresaria reconoció que atraviesa una etapa complicada en su relación, pero negó que existan terceras personas involucradas.

“Ayer te dije que fue un error, estamos pasando una crisis de pareja por falta de comunicación, no por terceras personas. Espero el camino se pueda resolver, si no, ni modo”, escribió.

Melissa Klug rompe el silencio y revela crisis con Jesús Barco: “No hay terceras personas, solo falta de comunicación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Las palabras de Melissa dejaron entrever resignación, pero también madurez. A diferencia de otras ocasiones en las que solía reaccionar con dureza ante los rumores, esta vez optó por una postura más tranquila y reflexiva. Admitió que la comunicación con su pareja se ha deteriorado, pero no descartó la posibilidad de una reconciliación.

Por su parte, Jesús Barco no ha dado declaraciones públicas sobre el tema. Mientras tanto, las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ continúan generando comentarios, sobre todo por la naturalidad con la que el futbolista disfrutaba con amigos, mientras su relación con la empresaria se tambaleaba.

Para Magaly Medina, lo que ocurre entre ambos refleja una distancia emocional que se habría ido acentuando con el tiempo. “Ella viajaba constantemente a Nazca, a Huánuco también, pero la distancia es la distancia. Definitivamente, eso pasa factura”, comentó la periodista, dejando entrever que el vínculo podría haberse debilitado por la vida profesional del futbolista y la carga emocional de la empresaria.

Melissa Klug rompe el silencio y revela crisis con Jesús Barco: “No hay terceras personas, solo falta de comunicación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme