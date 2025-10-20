Samahara Lobatón deja atrás los celos y apuesta por la confianza: “No le he puesto GPS a Bryan”

“Estamos mejor que nunca”: Samahara Lobatón cuenta cómo reconstruyó su relación con Bryan tras las polémicas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La vida de Samahara Lobatón ha estado marcada por la exposición mediática, las polémicas amorosas y momentos de tensión familiar que se hicieron virales más de una vez. Sin embargo, hoy se muestra en una etapa completamente distinta: más madura, enfocada en su familia y aprendiendo a construir su relación desde la confianza.

A pesar de la distancia —ella en Miami y Bryan Torres en Perú— la joven influencer asegura que su romance está más fuerte que nunca y que han decidido trabajar en ellos mismos para no repetir errores del pasado.

En una entrevista con Magaly Medina, la exchica reality sorprendió al revelar que no siente la necesidad de controlar a su pareja, como se especuló en otras etapas de su vida sentimental. Incluso se animó a responder directamente a quienes insinuaban que le había puesto un localizador a Bryan.

Samahara Lobatón confía en Bryan y revela que están trabajando en su familia pese a la distancia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“¿Si le he puesto GPS? No. Confío bastante en él. Bryan lo sabe y después de todo lo que pasamos hemos podido sobrellevar muy bien nuestra relación”, expresó con firmeza. Sus palabras marcaron un antes y un después, ya que por primera vez dejó en claro que su vínculo se basa en el respeto y no en el control o los celos.

El contraste con el pasado es evidente. Años atrás, Samahara protagonizó discusiones públicas con sus exparejas, conflictos en televisión y declaraciones impulsivas que la convirtieron en blanco de críticas. Con Bryan también tuvieron altibajos, rupturas y fuertes rumores de infidelidad.

Pero esta vez, ella asegura que ambos decidieron cambiar. “Estamos trabajando mucho en nosotros y estamos enfocados en nuestra familia, así que estoy tranquila y viviendo una etapa muy bonita en mi vida”, agregó, mostrando un nivel de madurez que muchos no esperaban.

Hoy, esa familia que están construyendo tiene un nuevo motivo de alegría. El nacimiento de su hijo en Estados Unidos marcó un momento muy especial para ambos. “Él se moría por tener un hijo varón y ahora está saltando en un pie de la alegría”, reveló Samahara, dejando ver que Bryan vive su paternidad con emoción y compromiso, incluso a la distancia.

Aunque no pudo estar presente físicamente en el parto por cuestiones personales y laborales, él envió un emotivo mensaje en redes: “Todo lo que Dios hace es maravilloso. Los planes de Dios son perfectos”.

No más conflictos con Youna

Pero la madurez de Samahara no solo se refleja en su relación actual, sino también en cómo ha decidido manejar su vínculo con Youna, padre de su primera hija, con quien tuvo una relación marcada por peleas públicas, denuncias y tensiones familiares. Lejos de revivir conflictos, la hija de Melissa Klug confesó que decidió priorizar el bienestar de su pequeña.

“Jonathan es una persona complicada, los dos somos complicados, pero por mi hija intento llevar la fiesta en paz”, dijo con sinceridad.

Además, contó que él viajó a Miami para estar presente en el cumpleaños de su hija mayor. “Hemos compartido por y para Xiana. Mi hija está feliz y eso es lo que importa. A mi hija le hace feliz compartir con su papá”, enfatizó. Con voz reflexiva, reconoció que también ha aprendido de sus errores: “Si en algún momento me he equivocado, lo reconozco, pero he sabido levantar la bandera de la paz”. Estas palabras evidencian un crecimiento emocional que pocas veces se había visto en ella.

