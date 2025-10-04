El emotivo mensaje de Meliss Klug a Samahara Lobatón por la llegada de su primer nieto varón: “Bienvenido”

El emotivo mensaje de Melissa Klug a Samahara Lobatón por la llegada de su primer nieto varón. IG

La familia Klug está de fiesta. Este 3 de octubre, Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo en los Estados Unidos y la emoción se trasladó de inmediato a las redes sociales, donde tanto ella como su madre, Melissa Klug, compartieron mensajes llenos de amor y gratitud.

El nacimiento de Asael Torres Lobatón marca un nuevo capítulo en la vida de la influencer y también en la de la popular ‘Blanca de Chucuito’, quien celebró la llegada de su primer nieto varón con un emotivo mensaje público.

Samahara Lobatón da a luz en Estados Unidos

La hija de Melissa Klug recibió a su tercer bebé en una clínica de Estados Unidos alrededor de las 8:31 de la mañana. El pequeño, a quien llamaron Asael Torres Lobatón, nació completamente sano y sin complicaciones, lo que fue motivo de alegría para toda la familia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Samahara compartió imágenes inéditas del especial momento, mostrando la primera vez que tuvo a su bebé entre los brazos. La joven no pudo contener las lágrimas al ver por primera vez el rostro de su hijo, dejando un registro conmovedor que rápidamente se viralizó.

“Bienvenido amor mío. Gracias Dios. Asael Torres Lobatón. 03-10-2025”, escribió la influencer en sus historias, dejando ver la profunda emoción que sintió con la llegada de su primer hijo varón.

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos.

Melissa Klug celebra a su primer nieto varón

Melissa Klug no se quedó atrás y compartió en sus propias redes sociales un mensaje cargado de ternura y gratitud por la llegada de su primer nieto hombre. La empresaria publicó una fotografía del recién nacido y expresó lo orgullosa que se sentía.

“Bienvenido mi primer nieto hombre Asael. Gracias Dios mío están sanitos”, escribió la popular “Blanca de Chucuito”.

La publicación de Melissa rápidamente recibió cientos de comentarios de seguidores y amigos del medio artístico, quienes felicitaron a la familia por la buena noticia.

Para la empresaria, la llegada de Asael no solo simboliza la continuidad de su linaje, sino también un momento especial que la une aún más con su hija Samahara, con quien ha tenido una relación mediática marcada por altibajos, pero siempre fortalecida en situaciones importantes como esta.

El emotivo mensaje de Melissa Klug a Samahara Lobatón por la llegada de su primer nieto varón.

Samahara viajó a Estados Unidos con sus hijas

El nacimiento del bebé ocurrió fuera del Perú. Hace algunas semanas, Samahara viajó a Estados Unidos acompañada de sus dos hijas menores, mientras que Bryan Torres, el padre del niño, se quedó en Lima por compromisos laborales y personales.

Aunque en un inicio se especuló que el parto ocurriría en el Perú, finalmente la influencer decidió dar a luz en tierras norteamericanas. Esta decisión sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes no dudaron en preguntarse si la influencer planea establecerse por un tiempo prolongado en dicho país junto a sus hijos.

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos.

Bryan Torres, emocionado a la distancia

Pese a no haber estado presente físicamente en el parto, Bryan Torres compartió su emoción a través de una videollamada. El salsero fue testigo virtual del nacimiento de su primer hijo varón y no dudó en expresar su alegría en redes sociales.

“Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos”, escribió en su cuenta personal.

Sus palabras reflejaron no solo el amor que siente por su hijo recién nacido, sino también la aceptación de que, aunque no pudo estar al lado de Samahara en ese momento tan especial, su vínculo con Asael será igual de fuerte.

La llegada de Asael significa una nueva etapa en la vida de Samahara Lobatón. A sus 23 años, la influencer ya es madre de tres niños, lo que marca un desafío importante en su vida personal y profesional. En diversas entrevistas, ella ha manifestado que la maternidad ha sido una experiencia transformadora y que sus hijos son su mayor motivación para seguir adelante.

Bryan Torres se conectó para poder ver la llegada d su hijo con Samahara Lobatón Estados Unidos.