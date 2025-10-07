Perú

Abel Lobatón anhela que su nieto, hijo de Samahara Lobatón, siga sus pasos: “Quiero conocer a mi sucesor”

El exjugador y actual entrenador confía en que Asael, hijo de Samahara Lobatón, herede su pasión por el deporte y se una al mundo futbolístico, mientras aguarda conocerlo personalmente tras el regreso de su hija a Perú

Ana Morocho

Por Ana Morocho

La llegada de Asael Torres Lobatón, primer nieto varón de Abel Lobatón y tercer hijo de Samahara Lobatón, reavivó el entusiasmo familiar. El exfutbolista expresó públicamente su deseo de que el nuevo integrante continúe su camino en el deporte profesional. “Espero que siga mis pasos en el fútbol”, manifestó el exdelantero, quien celebra este nacimiento como un evento significativo en su vida personal y deportiva.

Abel Lobatón agradeció la salud del recién nacido y resaltó el orgullo que siente por su hija. “Igual estoy agradecido con Dios y mi Virgencita de Guadalupe, porque el bebé nació sanito. Además, estoy feliz por la gran madre que es mi hija”, declaró el también entrenador, haciendo referencia a la fortaleza y dedicación mostradas por Samahara Lobatón.

El exjugador recalcó la importancia de este nacimiento como un impulso emocional y una fuente de motivación dentro y fuera de las canchas.

Espera conocer pronto a su nieto

La distancia, no obstante, impide temporalmente un encuentro entre abuelo y nieto. Actualmente, Abel Lobatón ejerce funciones como director técnico en el Club CNI de Iquitos, institución que se encuentra disputando su pase a la semifinal en el campeonato nacional. “Si pudiera ya estaría allá al lado de mi hija, pero sucede que soy entrenador del CNI de Iquitos y estamos jugando el pase a la semifinal, por eso no puedo viajar”, explicó.

La expectativa se centra en la próxima llegada de Samahara Lobatón a Perú, momento en el que podrá presentar oficialmente a su hijo ante su abuelo: “Creo que me va a tocar esperar a que regrese Samahara para conocer a mi sucesor”.

El nacimiento de Asael Torres Lobatón tuvo lugar el 3 de octubre en una clínica de Estados Unidos, y fue anunciado a través de las redes sociales por su madre. Samahara Lobatón compartió imágenes del parto y dedicó palabras al recién nacido, emocionando a sus seguidores. “Bienvenido amor mío. Gracias Dios. Asael Torres Lobatón. 03-10-2025”, escribió la influencer.

A pesar de la distancia geográfica, el ambiente familiar se mantuvo en contacto permanente a través de mensajes y llamadas. La ausencia de Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón y padre del menor, marcó el nacimiento, aunque la joven se trasladó acompañada de sus dos hijas menores a territorio estadounidense.

Por su parte, para Abel Lobatón, la posibilidad de que su nieto varón ingrese al mundo del fútbol profesional representa una forma de mantener vivo el apellido en el ámbito deportivo.

