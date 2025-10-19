Aldo Miyashiro revela las verdaderas razones de la suspensión temporal de ‘Habla Chino’ por Willax TV: TikTok: Suriel Chacón.

Los seguidores del programa ‘Habla Chino’ quedaron sorprendidos debido a la ausencia del espacio bajo la conducción de Aldo Miyashiro los días 15, 16 y 17 de octubre.

La falta del formato, conocido por su mezcla de entretenimiento y entrevistas, despertó especulaciones sobre una posible censura o cambios internos en el canal.

En una transmisión en vivo de TikTok junto al periodista de investigación Suriel Chacón, Miyashiro decidió aclarar la situación y revelar los motivos detrás de la pausa temporal, así como los escenarios que se plantearon durante su reunión con la gerencia de Willax.

Reunión con la gerencia general de Willax

El popular ‘Chino’ explicó que todo comenzó tras su participación en la marcha de la Generación Z, realizada el 15 de octubre. El conductor señaló que su presencia en la movilización fue interpretada con incomodidad por algunos directivos del canal.

Al día siguiente, Aldo Miyashiro sostuvo una reunión directa con el gerente general del canal, donde expuso su posición y pidió que se revisaran todas sus declaraciones públicas.

“Le dije: ‘Revisa absolutamente todo lo que he dicho. Si en alguna declaración he faltado al contrato, he insultado a alguien o he faltado el respeto, me avisas y no hay problema’. Yo no tengo nada que esconder”, explicó el conductor.

En esa conversación, Miyashiro planteó tres posibles escenarios respecto a su continuidad en Willax y el futuro de ‘Habla Chino’.

Ante el ambiente tenso que se generó, Miyashiro explicó que, de manera consensuada con la producción, se decidió no emitir el programa durante tres días. El conductor aclaró que no se trató de una suspensión disciplinaria impuesta, sino de una pausa acordada mientras se evaluaba la situación internamente.

¿’Habla Chino’ seguirá al aire?: Aldo Miyashiro revela detalles de su reunión con la gerencia de Willax

Miyashiro: “Si no quieren seguir conmigo, me voy tranquilo”

El actor explicó que el primer escenario sería una salida definitiva del canal, en caso de que su participación en la marcha sea considerada una falta grave por la gerencia.

“Si ir a una marcha les parece una falta gravísima y no corresponde a la línea del canal, está bien. Yo les doy la mano, agradezco la oportunidad y me voy tranquilo. Creo mucho en la libertad, tanto mía como de ellos”, señaló.

Aldo Miyashiro revela las verdaderas razones de la suspensión de ‘Habla Chino’ por Willax.

El segundo escenario planteado por Miyashiro fue que el canal continuara con el programa sin él al frente, con el fin de no perjudicar al equipo técnico y de producción que depende de ese espacio.

“Como has invertido en mi programa y la escenografía es bien bonita, te pido que mi equipo se quede trabajando y llames a otro conductor. Sacas el Chino nomás y continúan con el programa”, explicó.

El conductor dejó claro que su principal preocupación era que ningún trabajador de su equipo quedara afectado por una decisión empresarial o política.

El tercer escenario fue la posibilidad de continuar con ‘Habla Chino’, pero siempre priorizando la tranquilidad de ambas partes y la libertad de decidir. “Si quieren que yo continúe, me avisan. Hagan su directorio, conversen y me cuentan. Lo que debe primar es la tranquilidad”, sostuvo.

Miyashiro también aclaró que no tiene ningún problema económico o profesional por dejar el programa, dado que mantiene otros proyectos laborales en paralelo.

“Yo tengo cuarenta trabajos más, Suriel, ¿entiendes? No hay problema”, declaró con tono relajado.

Willax evaluará su permanencia este lunes 20 de octubre

Finalmente, el conductor reveló que el canal programó una reunión de directorio para el lunes 20 de octubre, donde se definirá oficialmente si el espacio nocturno volverá al aire con normalidad o si se harán ajustes.

“Me dijeron: ‘Vamos a tener una reunión con el ingeniero y el directorio’. Entonces, acordamos no salir miércoles, jueves y viernes, y esperar el resultado de esa conversación”, contó.

Por ahora, el futuro de ‘Habla Chino’ sigue en evaluación, mientras el público y los seguidores de Aldo Miyashiro esperan su retorno a la pantalla de Willax TV.

Aldo Miyashiro estrena programa ¡Habla Chino! por Willax TV.

Los motivos de la suspensión de ‘Habla Chino’

Aldo Miyashiro explicó que la decisión de la suspensión de su programa se debería a su participación en la marcha de la Generación Z. El conductor señaló que su presencia en la movilización fue interpretada con incomodidad por algunos directivos del canal.

“Yo voy a la marcha. Declaro para cinco o seis medios televisivos, streaming y diarios. Y cuando en la noche las cosas se comenzaron a calentar un poco más, hubo un malestar en el canal. Yo no entendía muy bien a qué nivel de malestar iba a llegar todo eso”, relató.

Según el conductor, su decisión de marchar no tuvo ninguna connotación política o ideológica, sino que fue un acto de compromiso ciudadano frente a la coyuntura nacional.

El conductor aclaró que no se trató de una suspensión disciplinaria impuesta, sino de una pausa acordada mientras se evaluaba la situación internamente.

“Tenía una entrevista con una actriz y querían pasar un VTR de la marcha. Imagino que ese malestar generó nervios por lo que yo podía decir. Hablamos y dijimos: ‘Si genera tanto malestar, mejor no salimos al aire’. Así fue”, contó el guionista, lo que sucedió el miércoles 15 de octubre minutos antes de emitir su programa Habla Chino.

El espacio televisivo de Aldo Miyahisro no salió al aire estos tres días y fue reemplazado por el formato ‘Caso Cerrado’ conducido por la doctora Ana María Polo. Este lunes 20 de octubre se conocerá si Miyashiro regresará a su programa de TV por la señal de Willax.

Aldo Miyashiro revela las verdaderas razones de la suspensión de ‘Habla Chino’ por Willax TV. TikTok