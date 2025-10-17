Aldo Miyashiro: Willax saca del aire temporalmente ‘Habla Chino’ tras su participación en la marcha de la Generación Z

Aldo Miyashiro participó en la marcha de la Generación Z, TikTok: Ro ro Network

El programa nocturno ‘Habla Chino’, conducido por Aldo Miyashiro en Willax Televisión, no fue transmitido los días miércoles 15 y jueves 16 de octubre, generando sorpresa entre sus seguidores.

El espacio, conocido por combinar entretenimiento y conversación política, habría sido suspendido temporalmente luego de la participación del conductor en la marcha de la Generación Z, una movilización nacional en rechazo al gobierno de José Jerí y a las crecientes denuncias de extorsión.

Ajustes en la producción de Willax Televisión

De acuerdo al diario Trome, la ausencia de ‘Habla Chino’ en la parrilla de Willax respondió a ajustes internos realizados tras la marcha. Si bien la señal no emitió un comunicado oficial, se conoció que el canal habría decidido pausar la emisión del programa para “evaluar el formato y contenido” luego de la exposición pública de su conductor en la manifestación.

La noche del jueves 16, en el horario habitual del programa, la televisora transmitió el espacio ‘Caso Cerrado’ conducido por la doctora Ana María Polo. La ausencia del programa llamó la atención de los televidentes y generó especulaciones en redes sociales sobre un posible distanciamiento entre el canal y su figura principal.

‘Habla Chino’, programa de Aldo Miyashiro, salió del aire temporalmente tras la marcha de la Generación Z.

La participación de Aldo Miyashiro en la marcha

Durante la movilización del pasado miércoles 15 de octubre, Aldo Miyashiro fue visto entre los asistentes a la marcha de la Generación Z, movimiento que reunió a jóvenes, artistas y activistas sociales en diferentes puntos del país. El conductor fue grabado en varios momentos portando una pancarta con mensajes alusivos a la defensa de la democracia y el rechazo a la corrupción.

Las imágenes rápidamente circularon en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, donde su presencia generó comentarios divididos. Algunos usuarios aplaudieron su participación, mientras que otros lo criticaron por involucrarse en una protesta que, según sectores conservadores, tuvo un carácter político.

La marcha también contó con la presencia de otros rostros del entretenimiento como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Ebelin Ortiz y Susana Baca, quienes manifestaron su respaldo a los reclamos ciudadanos.

La participación de Aldo Miyashiro en la marcha de la Generación Z. Tiktok.

Especulaciones sobre su regreso al aire

Hasta el momento, ni Aldo Miyashiro ni Willax Televisión han emitido un pronunciamiento oficial sobre la suspensión temporal del programa. Sin embargo, trascendió que ‘Habla Chino’ volvería al aire el lunes 20 de octubre, en su horario de las 11:00pm, manteniendo su formato habitual, aunque con posibles modificaciones en sus bloques de análisis político y entrevistas.

El espacio, que se estrenó en 2025, ha logrado posicionarse como uno de los programas nocturnos más comentados del canal, mezclando entretenimiento, actualidad y opinión. Su conductor, además de su rol televisivo, mantiene una reconocida trayectoria como actor y guionista, recordado por producciones como La gran sangre y Misterio.

Aldo Miyashiro estrena programa ¡Habla Chino! por Willax TV.

Expectativa por el retorno del programa

En redes sociales, los seguidores de ‘Habla Chino’ manifestaron su deseo de que el programa regrese pronto a la pantalla. Muchos destacaron que el formato de Aldo Miyashiro ha logrado darle un tono más fresco y menos confrontacional a la franja nocturna de Willax, tradicionalmente dominada por espacios de corte político más duro.

“Extrañamos el programa del Chino. Ojalá regrese el lunes”, escribió un usuario en X. “Aldo puede tener sus ideas, pero es uno de los pocos que todavía le pone humor y humanidad a la televisión”, comentó otra internauta.

Según fuentes del canal, la pausa habría sido solo temporal, como parte de una estrategia para reorganizar contenidos tras el incremento de la atención mediática sobre sus figuras. No se descarta, sin embargo, que en las próximas semanas el programa adopte un tono más moderado en sus intervenciones políticas.