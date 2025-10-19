Aldo Miyashiro revela las verdaderas razones de la suspensión de ‘Habla Chino’ por Willax: “Hubo un malestar del canal”

Aldo Miyashiro revela las verdaderas razones de la suspensión temporal de ‘Habla Chino’ por Willax TV: TikTok: Suriel Chacón.

El programa nocturno 'Habla Chino’, conducido por Aldo Miyashiro en Willax Televisión, sorprendió a su público al no emitirse los días 15, 16 y 17 de octubre. Ante las especulaciones, el conductor decidió explicar los verdaderos motivos detrás de esta pausa temporal en una extensa conversación con el periodista de investigación Suriel Chacón a través de un video en vivo en TikTok.

Aldo Miyashiro: “Hubo un malestar en el canal”

Durante la charla, Miyashiro relató que su participación en la marcha de la generación Z, realizada el pasado 15 de octubre, fue el detonante del malestar interno en Willax.

El conductor de televisión explicó que su presencia en la movilización generó incomodidad en la gerencia del canal, lo que derivó en la suspensión momentánea de su programa.

“Yo voy a la marcha. Declaro como para cinco o seis medios televisivos, streaming y diarios también. Entonces, hablé con todos y cuando en la noche, las cosas se comenzaron a calentar un poco más de la cuenta, hubo un malestar en el canal. Yo no entendía muy bien a qué nivel de malestar iba a llegar todo eso”, contó Miyashiro.

El conductor indicó que se enteró del descontento tras recibir llamadas de parte del equipo de producción de Willax, quienes le informaron que el ambiente era tenso debido a su exposición mediática en la marcha.

Aclaró su postura frente a las críticas

Durante la conversación, Suriel Chacón le planteó la posibilidad de que su participación en la protesta haya sido mal vista por las altas esferas de la televisora, especialmente por Erasmo Wong, dueño del canal. Sin embargo, Miyashiro fue enfático al rechazar las interpretaciones que pretendían vincularlo con grupos radicales.

“Ahí te equivocas. Yo no he marchado con los que ellos han combatido. Yo no he marchado con terroristas. Si en la marcha, según tu lógica, estaba atrás ‘El Monstruo’, ¿yo estaba marchando con todos los delincuentes estacionarios del país? No”, respondió tajante.

El conductor explicó que su asistencia fue como ciudadano y no con fines políticos, insistiendo en que su derecho a expresarse no debería ser motivo de sanción.

“Yo he ido a marchar y ya te expliqué por qué. Hay un malestar, y en la noche había que hablar porque tenía una entrevista con una actriz y querían pasar un VTR de la marcha. Imagino que ese malestar generó nervios por lo que yo iba a decir”, comentó.

Miyashiro: “Se llegó a un acuerdo para no salir al aire”

El conductor de TV relató que, ante la tensión en el canal, se tomó la decisión de suspender temporalmente las emisiones del programa. Según explicó, la medida fue consensuada con la gerencia y no impuesta unilateralmente.

“Si genera tanto malestar, se llegó a un acuerdo para no salir al aire. Entonces, al día siguiente tuve una reunión con el gerente general de Willax. Me junté con él y le dije: ‘A ver, conversemos sobre este tema. Si en una de mis declaraciones he faltado al contrato o he insultado a alguien, tú me avisas y no hay problema’”, recordó.

El conductor aclaró que su intención nunca fue confrontar al canal, sino mantener una relación basada en la transparencia y el respeto.

¿Cuál es el futuro de ‘Habla Chino’?

En otro momento de la entrevista, Aldo Miyashiro explicó que planteó tres posibles escenarios para definir el futuro del programa junto al gerente general de Willax.

“Escenario uno: tú me dices ‘Aldo, no puedo trabajar contigo porque ir a una marcha me parece una falta gravísima y lo que has dicho está pésimo’. Yo te doy la mano y te agradezco muchísimo. Me he divertido en el programa y le escribo una carta al ingeniero Erasmo Wong diciéndole: ‘Muchas gracias’. Y me voy tranquilo, calladito, porque creo mucho en la libertad”, expresó.

En el segundo escenario, propuso que el canal continúe con el programa, pero con un nuevo conductor. “Como has invertido en mi programa, en mi escenografía, has puesto mi nombre… Yo te pido que mi equipo de trabajo se quede y llames a otro conductor. Sacas al Chino nomás y continúan con el programa”, sostuvo.

Finalmente, el tercer escenario contemplaba su permanencia en el espacio, dependiendo de la decisión que tome el directorio de Willax. “Si tú quieres que yo continúe, tú me avisas. Hagan su directorio, conversen, me cuentan qué piensan… pero lo que debe primar es la tranquilidad”, dijo.

“No me voy a victimizar ni decir que me censuraron”

Durante la transmisión en vivo, Miyashiro aseguró que no tiene intención de victimizarse ni de crear un conflicto con la cadena televisiva. Por el contrario, destacó la buena relación que ha mantenido con el empresario Erasmo Wong.

“Erasmo Wong se ha portado cien puntos conmigo. Ha sido supergentil, me ha invitado a cenar, he ido a ver danza con él, la hemos pasado muy bien. Le agradezco la oportunidad”, dijo.

Además, enfatizó que no depende exclusivamente del programa para mantenerse activo laboralmente. “Yo tengo cuarenta trabajos más, Suriel, ¿entiendes? No hay problema”, añadió entre risas.

Miyashiro espera reunión con el directorio de Willax TV

Finalmente, Miyashiro reveló que se programó una reunión clave con la directiva del canal para el lunes 20 de octubre, en la que se definirá si continuará o no al frente de 'Habla Chino’.

“Ahí fue que me dijeron: ‘Vamos a tener una reunión’. Eso fue el jueves. Le dije: ‘Ya, hagamos una cosa. No salgamos miércoles, jueves y viernes. Habla con el directorio, con el ingeniero y me cuentan si sigo o no’. El lunes hay un directorio final y ahí conversarán”, detalló.

De esta manera, el conductor dejó en claro que su relación con Willax TV sigue abierta y que su continuidad dependerá de las decisiones ejecutivas del canal tras los recientes acontecimientos.