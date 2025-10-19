Perú

Habilitan la opción de usar Plin desde WhatsApp: ¿Cómo realizar estas transferencias?

Para hacer estos plineos deberás hablarle al contacto en WhatsApp de Plin Interbank y seguir una serie de pasos

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

De momento, solo un banco
De momento, solo un banco tiene la opción de plineos por WhatsApp.

Plin es una solución de pago instantáneo desarrollada en el Perú que permite transferir dinero entre usuarios únicamente usando su número de celular o un código QR, sin que sea necesario conocer el número de cuenta del receptor. Funciona desde la aplicación móvil de los bancos que se han sumado a esta iniciativa, y los movimientos se procesan en segundos y sin comisiones para quien envía o recibe.

Su popularidad ha crecido con fuerza en los últimos años al facilitar las transacciones diarias, sobre todo entre usuarios jóvenes o en comercios pequeños que no quieren depender del efectivo. Gracias a la interoperabilidad entre bancos —que permite que distintas entidades bancarias puedan interactuar mediante Plin— este servicio ha ampliado su alcance y se ha convertido en una alternativa competitiva frente a otras billeteras digitales en el país. Ahora, la billetera digital ha implementado una nueva opción para que puedas plinear desde WhatsApp.

¿Cómo plinear desde WhatsApp con Interbank?

Ahora puedes enviar dinero por Plin directamente desde WhatsApp, de forma rápida, fácil y segura. Solo necesitas estar afiliado a Interbank y seguir estos pasos:

Afíliate desde la Interbank APP

  1. Ingresa a la Interbank APP y entra a la sección Zona Plin.
  2. Elige la opción “Plineos por WhatsApp”.
  3. Configura tu clave Plin, que será de uso exclusivo para WhatsApp.
  4. Valida tu identidad con biometría (reconocimiento facial o huella).

Guarda este contacto en tu celular: 993 119 086 (Plin Interbank en WhatsApp).

En el chat con Plin
En el chat con Plin de Interbank deberás especificar el contacto y el monto a plinear.

Inicia tu plineo desde WhatsApp

Abre el chat con Plin Interbank (993 119 086) y escribe a quién quieres enviarle dinero. Puedes hacerlo de tres maneras:

  • Escribiendo el número de teléfono del contacto al que vas a enviar.
  • Usando el nombre de un contacto de tu agenda que tenga una billetera asociada.
  • Enviando un audio, indicando a quién y cuánto quieres plinear. El sistema procesará tu solicitud automáticamente.

Confirma tu envío

Antes de completar el pago, deberás ingresar tu clave Plin para validar la transacción. Cada envío está protegido por esta clave, garantizando tu seguridad.

<b>Recibe tu constancia al instante</b>

Una vez confirmado el envío, recibirás una constancia de plineo directamente en el chat de WhatsApp.

Límites y compatibilidad del plineo por WhatsApp

  • Puedes plinear hasta S/ 100 por transacción.
  • El límite diario es de S/ 2.000.
  • Puedes enviar dinero a todas las billeteras, incluso si tus contactos usan Yape.
Así luce el comprobante de
Así luce el comprobante de Plin por WhatsApp.

¿Qué bancos están afiliados a Plin?

Varios bancos y cajas municipales en Perú han adoptado Plin, permitiendo que sus usuarios realicen transferencias instantáneas solo con el número de celular, aunque solo Interbank tiene, de momento, la opción de plinear vía WhatsApp. Entre las entidades más destacadas también se encuentran BBVA y Scotiabank, que fueron las pioneras (junto a Interbank) en implementar esta funcionalidad. Luego se sumaron otras como BanBif, además de cajas municipales como Arequipa, Ica y Sullana.

También es relevante que el Banco de la Nación ya forma parte de la red interoperable con Plin, lo que permite que sus clientes envíen y reciban dinero mediante este sistema. Muchas de estas entidades habilitan Plin directamente desde sus apps bancarias, integrando el servicio de transferencia inmediata dentro de sus plataformas digitales, evitando tener que descargar una aplicación adicional.

