ATU: Usuarios de Corredores Complementarios podrán recargar sus tarjetas de saldo a través de esta billetera digital

Corredores complementarios Morado, Rojo y Azul. (Composición Infobae)

Desde el sábado 27 de septiembre, los usuarios de los Corredores Complementarios Rojo, Azul y Morado cuentan con la posibilidad de recargar sus tarjetas a través del aplicativo Plin, una herramienta que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) incorpora como parte de su plan piloto.

Esta alternativa busca modernizar el sistema de pago y facilitar el acceso a medios electrónicos, optimizando el tiempo y mejorando la experiencia del pasajero.

La modalidad ya venía operando para los usuarios del Metropolitano, quienes han realizado alrededor de dos millones de recargas a través de Plin desde el lanzamiento de la opción móvil en marzo.

La función permite elegir la opción “Recargar transporte” en la app y, tras la operación, se debe activar el saldo en los validadores ubicados en los buses. Un indicador sonoro de tres beeps confirma que la transacción fue exitosa, aportando claridad y seguridad al proceso.

El monto mínimo de recarga diaria es de S/1 y el máximo asciende a S/200, lo que responde tanto a usuarios ocasionales como a quienes requieren mayor saldo para traslados frecuentes. Esta disposición amplía el acceso a soluciones digitales adaptadas a las necesidades del usuario limeño.

Usuarios podrán recargar tarjeta del Metropolitano y Lima Pass con Plin. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Alternativas para todos

Los pasajeros que aún no disponen de la app Plin pueden seguir utilizando los métodos tradicionales de recarga. El sistema mantiene en funcionamiento al personal de los principales paraderos, así como a las taquillas, máquinas de recarga del Metropolitano y más de 1.200 puntos de venta externa como bodegas, farmacias, Tambo y Oxxo.

La ATU reiteró que la estrategia digital se integra al compromiso de modernizar el transporte urbano en Lima y Callao, permitiendo que más usuarios accedan a herramientas digitales, mejorando la eficiencia y conectividad urbana en la capital.

Cómo recargar la tarjeta del Metropolitano con Plin

El procedimiento para recargar la tarjeta mediante Plin es simple. Los usuarios pueden completar el proceso en pocos pasos y sin la intervención de intermediarios. A continuación, el detalle de la operación:

Ingresa a la aplicación Plin desde un teléfono Android, entre las 5:00 a.m. y 11:00 p.m. Selecciona la opción “Recargar Transporte”. Digita el número que figura al reverso de la tarjeta del Metropolitano. Ingresa el monto a recargar, con un mínimo de S/1.00 y un máximo de S/200. Confirma la operación en la aplicación de Plin. Espera cerca de 10 minutos, tiempo en el cual se procesa la recarga. Dirígete a cualquiera de las estaciones del Metropolitano y localiza el módulo donde se visualiza el código QR. Valida la recarga acercando la tarjeta al tótem de activación.

Este sistema también permite que, si un usuario recarga virtualmente y luego decide activar su saldo más tarde, puede hacerlo en un plazo máximo de 7 días posteriores a la recarga. Si excede ese tiempo, deberá acudir al Centro de Atención de Tarjetas (CAT) más cercano para completar la validación. Los CAT se encuentran en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado.