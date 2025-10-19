Desaparición de menor awajún alarma a comunidad de Manseriche: temen que haya sido llevada fuera del país

(Imagen: CORPI-SL)

Una profunda preocupación se vive en la provincia del Datem del Marañón (Loreto) tras la denuncia por la desaparición de Ana Marialuz Petsai Etsa, una adolescente awajún de 16 años, natural de la comunidad nativa Nueva Santa Rosa, en el distrito de Manseriche.

Según reportó la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), la joven fue vista por última vez el lunes 13 de octubre y se teme que haya sido víctima de trata de personas con fines de explotación.

De acuerdo con los testimonios recogidos por CORPI-SL, Ana Marialuz habría sido trasladada desde su comunidad hacia la ciudad de Iquitos por una mujer identificada como Kelly Guerrero Prado, quien la habría contactado previamente por redes sociales. Las autoridades comunales advierten que el traslado podría tener como destino final Colombia, lo que refuerza la hipótesis de un posible caso de trata transfronteriza.

Comunidades exigen acción del Estado tras desaparición de menor awajún en Loreto. (Nación Chapra)

El presidente de la ronda indígena de Nueva Santa Rosa, Elvin Etsa Ayui, indicó que la menor mantuvo una breve comunicación con su expareja sentimental a través de Facebook, donde confirmó que se encontraba en Iquitos y que planeaba cruzar la frontera. Sin embargo, poco después bloqueó todo contacto, lo que sugiere que podría estar bajo control o influencia de terceros.

Denuncia y respuesta institucional

Ante la desaparición, la Ronda Indígena y Campesina de Nueva Santa Rosa presentó una denuncia formal ante las autoridades locales. En esta, se incluyeron capturas de pantalla, audios, fotografías y un número telefónico que probarían la comunicación sostenida por la menor antes de perder contacto.

La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI-SL) exigió la activación inmediata del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y la intervención urgente de la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo e Interpol.

Víctimas de trata en Perú quedan desamparadas por la escasa respuesta estatal| Canva/Poder Judicial

“La vida y seguridad de las niñas y adolescentes indígenas deben ser una prioridad del Estado. Cualquier información que contribuya a su ubicación puede ser comunicada a las autoridades locales”, enfatizó CORPI-SL en un comunicado.

Niñas indígenas en riesgo

El caso de Ana Marialuz Petsai Etsa revela una grave situación de vulnerabilidad que enfrentan las niñas y adolescentes de comunidades amazónicas ante las redes de trata y explotación. Las autoridades indígenas han denunciado en repetidas ocasiones que las fronteras abiertas y la limitada presencia estatal en zonas rurales facilitan estos delitos.

Según cifras oficiales, más de 12.000 personas fueron reportadas como desaparecidas entre enero y julio de 2025 en el Perú. De ellas, más del 57% son mujeres, muchas de ellas menores de edad. Las organizaciones civiles advierten que detrás de gran parte de estas desapariciones se esconden casos de trata, explotación sexual o laboral.

Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, alertó que “el retroceso en políticas de igualdad y derechos en el país ha incrementado la vulnerabilidad de las mujeres y niñas. No hay voluntad política suficiente para prevenir ni responder a estos casos”.

¿Qué hacer ante una desaparición?

La Policía Nacional del Perú recuerda que no es necesario esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Basta con desconocer el paradero de una persona para iniciar el proceso.Las denuncias pueden presentarse en cualquier comisaría o vía los canales de atención del Estado:

Línea 100 (gratuita, 24 horas, en castellano, quechua y aimara).

Chat 100 , con atención en línea y confidencial.

Centros de Emergencia Mujer (CEM) : brindan apoyo psicológico, legal y social gratuito.

Teléfono del MIMP: (01) 419-7260.

La CORPI-SL insiste en que cada minuto cuenta y que la participación ciudadana es vital para la pronta ubicación de Ana Marialuz Petsai Etsa, una adolescente cuya vida y libertad podrían estar en grave peligro.