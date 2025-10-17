Perú

Denuncian constitucionalmente a José Jerí, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio tras confirmarse asesinato de Eduardo Ruiz en marcha nacional

Congresista Sigrid Bazán impulsó documento tras confirmarse que el autor del disparo que acabó con la vida del manifestante fue Luis Magallanes, suboficial de tercera, perteneciente a la División de Investigación Criminal

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Congresista denunció constitucionalmente al presidente,
Congresista denunció constitucionalmente al presidente, premier y ministro del Interior.| Fotocomposición: Infobae Perú /Presidencia

La congresista Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, presentaron una denuncia constitucional contra José Jerí, presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República, así como contra el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a raíz de la muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante una protesta realizada el pasado miércoles en el centro de Lima.

La denuncia se dio luego de que el general PNP Óscar Arriola confirmara en conferencia de prensa que se identificó como el autor de los disparos al suboficial PNP Luis Magallanes. El documento presentado ante la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se fundamenta en la presunta infracción de varios artículos de la Constitución Política del Perú. Entre ellos:

  • El numeral 1 del Artículo 2 de la Constitución/derecho a la vida y a la integridad física).
  • Artículo 39 de la Constitución (funcionarios públicos al servicio de la Nación).
  • Artículo 44 de la Constitución Política (garantizar la plena vigencia de los derechos humanos).
  • Artículo 3 de la Constitución Política (derecho a la protesta).
Acusación contra el presidente encargado,
Acusación contra el presidente encargado, premier y ministro del Interior.

¿Qué se sabe de la muerte de Eduardo Ruiz?

Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido artísticamente como Trvko, falleció la noche del 15 de octubre en la Plaza Francia, en el centro de Lima, durante una jornada de protestas contra el gobierno transitorio de José Jerí. El joven de 32 años, residente de San Martín de Porres y exponente de la música urbana, perdió la vida tras el impacto de un disparo de arma de fuego.

La muerte de Ruiz Sanz se produjo en medio de enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden cerca de la avenida Abancay. De acuerdo con información del Ministerio Público, la víctima llegó sin vida al Hospital Arzobispo Loayza. El incidente generó conmoción y denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que la identificación del policía responsable se logró tras analizar imágenes captadas por el sistema de videovigilancia de la Municipalidad de Lima. Magallanes fue detenido y puesto bajo investigación de la División de Homicidios, junto a otro efectivo que habría disparado en la misma zona.

Testigos y familiares de Ruiz Sanz señalaron que el agente implicado actuaba de civil y sin portar identificación visible. Según los testimonios, en el lugar se recogieron al menos tres casquillos de bala y se registraron más de cinco disparos. Las autoridades descartaron oficialmente que Magallanes perteneciera al Grupo Terna, división encubierta que suele operar sin uniforme.

A la izquierda, el suboficial
A la izquierda, el suboficial identificado como el asesino del artista Eduardo Ruiz Sanz. | Fotocomposición: Infobae Perú

Al respecto, la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos anunció la apertura de una investigación preliminar por homicidio calificado en perjuicio de Eduardo Ruiz, fallecido tras recibir un disparo en el tórax durante las protestas en Lima.

Solicitó planes operativos, informes policiales y lista de agentes presentes, además del historial clínico de la víctima. También dispuso la presencia de un perito digital para obtener los videos de seguridad y reconstruir los hechos.

Temas Relacionados

José JeríErnesto ÁlvarezVicente TiburcioPNPCongreso de la RepúblicaSigrid Bazánperu-politica

Más Noticias

Economía de Cusco atraviesa su peor desempeño desde pandemia

Acumula tres trimestres en negativo por la menor explotación de gas y la caída del agro

Economía de Cusco atraviesa su

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con Ángelo Campos en el arco y Jesús Castillo en el mediocampo como principales novedades, los ‘blanquimorados’ buscan volver al triunfo ante un equipo que no pierde hace cuatro jornadas

Alianza Lima vs Sport Boys

Luis y Manuel Quiroga son dados de alta tras el ataque armado en concierto de Agua Marina ocurrido en Chorrillos

Los integrantes de Agua Marina, fueron dados de alta tras el violento ataque armado ocurrido durante su concierto en Chorrillos. La noticia llevó alivio a miles de seguidores y familiares

Luis y Manuel Quiroga son

Gol de Luis Urruti para empate en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

En tiempo de reposición, el popular ‘Tito’ lideró a los suyos, en Matute, para establecer la igualada parcial. Inesperado testarazo en medio de dos hombres de amplia experiencia: Josué Estrada y Eryc Castillo

Gol de Luis Urruti para

Alcalde revela que Dina Boluarte prohibía el uso de celulares en reuniones en Palacio de Gobierno

“Las reuniones con el anterior gobierno eran totalmente restringidas”, afirmó el alcalde de Desaguadero tras participar en un encuentro con el presidente interino José Jerí

Alcalde revela que Dina Boluarte
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde revela que Dina Boluarte

Alcalde revela que Dina Boluarte prohibía el uso de celulares en reuniones en Palacio de Gobierno

José Jerí guarda silencio ante el asesinato policial de manifestante y deja de publicar en X, su plataforma habitual

Ernesto Álvarez no descarta policías infiltrados en la marcha, pero insiste en que hubo “grupos subversivos”

Censura contra José Jerí: estos son los cinco congresistas con “mejor imagen” que podrían asumir la presidencia

Familia de manifestante muerto por disparo denunciará a José Jerí y a todo su gabinete por “autoría mediata en asesinato”

ENTRETENIMIENTO

Luis y Manuel Quiroga son

Luis y Manuel Quiroga son dados de alta tras el ataque armado en concierto de Agua Marina ocurrido en Chorrillos

Rodrigo González acusa a artistas de oportunismo luego de marcha: “Miserables, nauseabundos, solo aparecen para la foto”

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

El adiós de Ace Frehley: fans peruanos despiden y rinden tributo al mítico guitarrista de KISS

Imitadora de Lady Gaga deslumbra al jurado de ‘Yo Soy’ con impresionante look

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Luis Urruti para empate en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

Kevin Quevedo fue llevado en ambulancia tras duro choque en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

Gol de Paolo Guerrero con sutil definición en Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1 2025

La confesión de ‘Neka’ Vílchez sobre la definición por penales entre Alianza Lima y Juan Aurich: “Los que tenían que patear dijeron que no”