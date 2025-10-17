Denuncian constitucionalmente a José Jerí, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio tras confirmarse asesinato de Eduardo Ruiz en marcha nacional

Congresista denunció constitucionalmente al presidente, premier y ministro del Interior.| Fotocomposición: Infobae Perú /Presidencia

La congresista Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, presentaron una denuncia constitucional contra José Jerí, presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República, así como contra el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a raíz de la muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante una protesta realizada el pasado miércoles en el centro de Lima.

La denuncia se dio luego de que el general PNP Óscar Arriola confirmara en conferencia de prensa que se identificó como el autor de los disparos al suboficial PNP Luis Magallanes. El documento presentado ante la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se fundamenta en la presunta infracción de varios artículos de la Constitución Política del Perú. Entre ellos:

El numeral 1 del Artículo 2 de la Constitución/derecho a la vida y a la integridad física).

Artículo 39 de la Constitución (funcionarios públicos al servicio de la Nación).

Artículo 44 de la Constitución Política (garantizar la plena vigencia de los derechos humanos).

Artículo 3 de la Constitución Política (derecho a la protesta).

Acusación contra el presidente encargado, premier y ministro del Interior.

¿Qué se sabe de la muerte de Eduardo Ruiz?

Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido artísticamente como Trvko, falleció la noche del 15 de octubre en la Plaza Francia, en el centro de Lima, durante una jornada de protestas contra el gobierno transitorio de José Jerí. El joven de 32 años, residente de San Martín de Porres y exponente de la música urbana, perdió la vida tras el impacto de un disparo de arma de fuego.

La muerte de Ruiz Sanz se produjo en medio de enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden cerca de la avenida Abancay. De acuerdo con información del Ministerio Público, la víctima llegó sin vida al Hospital Arzobispo Loayza. El incidente generó conmoción y denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que la identificación del policía responsable se logró tras analizar imágenes captadas por el sistema de videovigilancia de la Municipalidad de Lima. Magallanes fue detenido y puesto bajo investigación de la División de Homicidios, junto a otro efectivo que habría disparado en la misma zona.

Testigos y familiares de Ruiz Sanz señalaron que el agente implicado actuaba de civil y sin portar identificación visible. Según los testimonios, en el lugar se recogieron al menos tres casquillos de bala y se registraron más de cinco disparos. Las autoridades descartaron oficialmente que Magallanes perteneciera al Grupo Terna, división encubierta que suele operar sin uniforme.

A la izquierda, el suboficial identificado como el asesino del artista Eduardo Ruiz Sanz. | Fotocomposición: Infobae Perú

Al respecto, la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos anunció la apertura de una investigación preliminar por homicidio calificado en perjuicio de Eduardo Ruiz, fallecido tras recibir un disparo en el tórax durante las protestas en Lima.

Solicitó planes operativos, informes policiales y lista de agentes presentes, además del historial clínico de la víctima. También dispuso la presencia de un perito digital para obtener los videos de seguridad y reconstruir los hechos.