Policía fue identificado como autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz en la marcha, confirmó el general Óscar Arriola

Comandante general PNP Óscar Arriola confirma que un miembro de la policía realizó el disparo que mató a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha nacional. Canal N

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal, fue quien realizó el disparo que provocó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante la marcha nacional del 15 de octubre en el centro de Lima. El hecho ocurrió cerca de las 23:10 horas, en inmediaciones de la avenida Abancay, durante una jornada de protestas que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden.

Arriola explicó que la identificación del agente se logró mediante la revisión de imágenes del circuito cerrado de videovigilancia facilitado por la Municipalidad de Lima. “Con la ayuda fundamental y trascendental de una institución como lo es la Municipalidad de Lima, en la persona del alcalde Renzo Reggiardo, y en coordinación con el presidente de la República, el Premier y el ministro del Interior, se ha podido establecer la identidad de la persona que efectuó el disparo con arma de fuego”, señaló ante los medios.

El general detalló que el agente involucrado pertenece a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y no al grupo Terna, como se había afirmado en las primeras horas posteriores al hecho. “El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido en actos de verificación en inmediaciones de la avenida Abancay”, precisó.

Detención y proceso disciplinario

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la División de Investigación Criminal (Dirincri), fue quien realizó el disparo que causó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, alias “Trvko”. (Composición: Infobae)

El comandante general informó que Magallanes se encuentra detenido y bajo investigación de la División de Homicidios. “Se encuentra acá, pero ya con la notificación de detención y las investigaciones a cargo del jefe de la División de Homicidios”, indicó Arriola. Añadió que el caso está siendo conducido por un fiscal penal común, al tratarse de “hechos totalmente aislados del planeamiento policial”.

Asimismo, reveló que otro efectivo también está detenido por su posible participación en los hechos. “Otro de los policías que hemos podido ver en las imágenes se acerca y, en la confusión, efectúa disparos. Al ver que hay una persona herida, sale en dirección de Magallanes. Ambos se encuentran en calidad de detenidos”, dijo el jefe policial.

El comandante general de la PNP, aseguró que la institución actuará con transparencia y respeto a la legalidad. “Este comando de la Policía Nacional de todos los peruanos, para garantizar la transparencia e imparcialidad de las investigaciones que debe hacer tanto la policía misma como el Ministerio Público, ha decidido separar del cargo a los generales con influencia directa en las órdenes del operativo”, señaló. Estas medidas, explicó, se tomaron bajo los “cánones de la normatividad vigente” con el objetivo de asegurar una investigación “prolija y exhaustiva”.

Una noche de violencia y descontrol

El alcalde Renzo Reggiardo muestra nuevas imágenes relacionadas al crimen del manifestante en el Cercado de Lima. | Canal N

La jornada de protesta del 15 de octubre, que congregó a miles de ciudadanos en distintas regiones, terminó en Lima con enfrentamientos prolongados entre manifestantes y policías. Según el parte oficial, los agentes resistieron “más de siete horas” de hostilidades en el Centro Histórico. En medio de ese contexto, Ruiz Sanz, de 32 años, recibió el disparo que le causó la muerte.

Arriola relató que el suboficial Magallanes había sido agredido antes del suceso. “Luego de haber sido agredido una primera vez y después de salir de ese evento, también fue agredido”, explicó. El comandante general sostuvo que el policía se encuentra hospitalizado junto a otros ochenta y nueve agentes heridos durante las protestas, todos bajo atención médica y evaluación de sus estados de salud.

Disculpas y medidas desde el Ejecutivo

Antes de cerrar la conferencia de prensa, Óscar Arriola, expresó públicamente sus condolencias y pidió perdón a los familiares del joven fallecido. “La policía reitera las condolencias a los familiares y amigos de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, que Dios lo tenga en su gloria. Le pido perdón a su familia en nombre de los ciento cuarenta mil policías”, declaró al concluir

El comandante general anunció que el presidente de la República y el Consejo de Ministros se reunirían para evaluar medidas destinadas a restablecer la calma.

“En los próximos minutos, el señor presidente constitucional de la República, el señor presidente del Consejo de Ministros y los ministros dictarán algunas medidas para que vuelva la tranquilidad a la ciudadanía peruana, que últimamente viene siendo testigo de estos actos de extrema violencia”, dijo.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias para determinar las responsabilidades penales y administrativas en el operativo. El caso se mantiene bajo investigación con atención pública y expectativa nacional.