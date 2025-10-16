Natalie Vértiz emocionada al cumplir el sueño de su vida al asistir al Victoria’s Secret Fashion Show . América Tv

La modelo y conductora peruana Natalie Vértiz vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Este 15 de octubre, la ex Miss Perú asistió al esperado regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, realizado en la ciudad de Nueva York, y no ocultó su emoción al cumplir uno de los sueños más grandes de su vida.

“Un sueño hecho realidad”: la emoción de Natalie Vértiz en Nueva York

A través de sus redes sociales, Natalie compartió con sus más de 4 millones de seguidores los detalles de su viaje a Estados Unidos, donde fue invitada especial de la marca Victoria’s Secret, una de las firmas más reconocidas del mundo de la moda.

“I’m readyyyy! ¿Listos para acompañarme a cumplir un sueño más?”, escribió la modelo en Instagram, acompañando su mensaje con una fotografía desde su hotel en Manhattan, donde se preparaba para el gran evento.

Desde temprano, Natalie mostró cómo la maquillaban y peinaban para el desfile, en una jornada que describió como “inolvidable”. La peruana no pudo ocultar su emoción por estar presente en el regreso más esperado del mundo fashion, un evento que no se realizaba de manera presencial desde antes de la pandemia.

Natalie Vértiz emocionada al cumplir el sueño de su vida al asistir al Victoria’s Secret Fashion Show. IG

El look de Natalie Vértiz en el cóctel de bienvenida

El primer día de actividades arrancó con un cóctel exclusivo de bienvenida, donde Natalie impactó con su look. La exreina de belleza eligió una falda negra de látex y un top en el mismo material, una elección que resaltó su figura y su elegancia natural.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Natalie Vértiz

Las cámaras captaron su paso por el evento junto a otras personalidades invitadas. En sus historias de Instagram, Natalie compartió su emoción al conocer de cerca los trajes originales de las célebres Ángeles de Victoria’s Secret, exhibidos como parte de un museo temporal organizado por la marca.

Durante la velada, Vértiz posó junto a la actriz mexicana Ailín Derbez, la cantante y Miss Chile Emilia Díez y la modelo colombiana Adriana Álvarez, demostrando que su presencia ha trascendido fronteras y que su nombre sigue ganando relevancia en la escena internacional.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Natalie Vértiz y las otras invitadas

Mensajes de cariño desde el Perú

El logro de Natalie no pasó desapercibido en redes sociales. Diversas figuras del entretenimiento peruano celebraron su participación en el evento.

“¡Solo tú, reina! La más hermosa, la más nice y auténtica”, escribió Johanna San Miguel, mientras que Alessia Rovegno comentó: “Sexy girl, rock it”, y Ivana Yturbe le dejó un efusivo “Eres fuego purito”.

Las muestras de cariño evidencian el orgullo de sus colegas por verla cumplir una meta profesional que cualquier modelo soñaría alcanzar: ser parte del universo Victoria’s Secret.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: un regreso a lo grande

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 promete ser uno de los eventos más comentados del año. Tras una pausa de varios años, el desfile más glamuroso del planeta vuelve a la pasarela este 15 de octubre en Nueva York, con una propuesta completamente renovada que busca reconectar con su audiencia global.

El espectáculo se realizó en el local insignia de Victoria’s Secret, ubicado en la 640 Fifth Avenue, en pleno Manhattan, bajo la dirección creativa de Adam Selman, diseñador que ha colaborado con artistas de la talla de Rihanna y Beyoncé.

Esta edición marca el regreso del formato presencial, combinando moda, música y tecnología digital. Modelos veteranas y nuevos talentos compartirán escenario en un show que apuesta por la diversidad, inclusión y empoderamiento femenino.

Emily Ratajkowski walks the runway during the 2025 Victoria's Secret Fashion Show in New York City, U.S., October 15, 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Una nueva era: moda, inclusión y conexión digital

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show no solo significa un desfile de moda, sino una reinvención completa de la marca. Después de recibir críticas en el pasado por la falta de inclusión y diversidad, la compañía busca ahora celebrar la belleza en todas sus formas.

La edición 2025 combinará actuaciones musicales, intervenciones artísticas y experiencias digitales inmersivas, disponibles en las plataformas oficiales de YouTube, Instagram y TikTok de la marca, donde el público podrá interactuar en tiempo real con los contenidos del evento.

Según un comunicado de la empresa, esta edición busca “conectar emocionalmente con una nueva generación de mujeres” y ofrecer una visión más real y cercana del poder femenino.

Models including Adriana Lima, Bella Hadid, Jasmine Tookes, Gigi Hadid and Alessandra Ambrosio appear together on the runway during the 2025 Victoria's Secret Fashion Show in New York City, U.S., October 15, 2025. REUTERS/Brendan McDermid