¿La tarde de hoy 16 de octubre también habrá marcha? Esto anuncian los colectivos de la Generación Z

Los jóvenes manifestantes usaron bombardas durante la protesta en el centro de Lima. - Crédito: Ojo Público

Tras el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz durante las protestas del 15 de octubre, diversos colectivos vinculados a la denominada Generación Z tomaron la decisión de acatar una “movilización indefinida” contra el gobierno interino de José Jerí y el Congreso de la República.

La iniciativa de este “paro indefinido”, como también lo han llamado algunos grupos de los manifestantes, confirma que hoy jueves 16 de octubre, a partir de las 3 la tarde, se concentrarán para volver a marchar contra el Ejecutivo y Legislativo, según conoció Infobae Perú.

Los familiares y amigos cercanos de Ruiz Sanz, joven de 32 años dedicado a la música urbana, también confirmaron que la marcha continuará este jueves, tras conversar con los integrantes de los colectivos que llamaron a la protesta, de acuerdo a un despacho de RPP Noticias.

Autoridades confirmaron el fallecimiento de Mauricio Díaz Saenz. |

“Hay que indicar que los manifestantes, familiares y amigos del fallecido han anunciado que las movilizaciones continuarán a lo largo del día, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones del caso”, se detalló en el despacho del citado medio radial.

En Facebook y Twitter, son varias las publicaciones que hacen referencia a una convocatoria de movilización para hoy. “La marcha seguirá hasta sacar a Jerí” y “A marchar hasta que Jerí renuncie al cargo”, son algunas de las frases que usan para llamar a otros colectivos y a la sociedad civil en general a sumarse a la manifestación.

De acuerdo a esas publicaciones, esta vez el punto de concentración será uno principalmente: la Plaza San Martín, que ayer ya fue testigo de fuertes enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y numerosos manifestantes.

Miles de jóvenes de la Generación Z tomaron las calles del centro de Lima el 15 de octubre para expresar su rechazo al Gobierno y al Congreso, en una jornada que terminó con enfrentamientos y decenas de heridos. Foto: Aldair Mejía

“Paro indefinido”

Infobae Perú llegó anoche hasta los exteriores del Hospital Arzobispo Loayza, donde Eduardo Ruiz Sanz llegó sin signos vitales tras recibir un disparo de bala durante la protesta del 15 de octubre.

En este punto de Lima, integrantes de colectivos vinculados a la Generación Z ya adelantaban que la movilización iba a ser de caracter “indefinido”.

“Hace unas horas el compañero falleció y producto de la pérdida de este ciudadano peruano, que trabajaba honestamente para aportar a nuestro país, la Generación Z reunió y se ha determinado que nos vamos a ir a un paro indefinido”, dijo una vocera de los manifestantes afuera del nosocomio.

Generación Z anuncia protesta indefinida y acusa falta de apoyo de transportistas. (Video: Renato Silva / @RenatoSilv4)

“Ahora tenemos a un sucesor, a un marioneta más en el poder. Por ello, la ciudadanía, que no se siente respaldada por este señor que ha ocupado el ‘Sillón de Pizarro’, ha salido a manifestarse. Nos han quitado a un ciudadano, a un hermano, no va a volver. Vamos al paro indefinido”, reiteró la misma integrante del colectivo.

“Por arma de fuego”

A través de una publicación en la plataforma X, el Ministerio Público confirmó que el joven de 32 años murió por “un disparo de arma de fuego”. En las horas previas, la congresista Ruth Luque ya lo había adelantado.

“Fiscalía realiza diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz (32), quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales realizadas el 15 de octubre", se lee en el post.

Según la publicación, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo está a cargo del caso del falllecido en la protesta.

“(Se) dispuso el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza, la recolección de evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”,detalló el Ministerio Público.