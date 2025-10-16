Perú

¿La tarde de hoy 16 de octubre también habrá marcha? Esto anuncian los colectivos de la Generación Z

Tras el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, durante las protestas en el Centro de Lima, los grupos se alistan para continuar las manifestaciones contra el gobierno de José Jerí y el Congreso

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
Los jóvenes manifestantes usaron bombardas
Los jóvenes manifestantes usaron bombardas durante la protesta en el centro de Lima. - Crédito: Ojo Público

Tras el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz durante las protestas del 15 de octubre, diversos colectivos vinculados a la denominada Generación Z tomaron la decisión de acatar una “movilización indefinida” contra el gobierno interino de José Jerí y el Congreso de la República.

La iniciativa de este “paro indefinido”, como también lo han llamado algunos grupos de los manifestantes, confirma que hoy jueves 16 de octubre, a partir de las 3 la tarde, se concentrarán para volver a marchar contra el Ejecutivo y Legislativo, según conoció Infobae Perú.

Los familiares y amigos cercanos de Ruiz Sanz, joven de 32 años dedicado a la música urbana, también confirmaron que la marcha continuará este jueves, tras conversar con los integrantes de los colectivos que llamaron a la protesta, de acuerdo a un despacho de RPP Noticias.

Autoridades confirmaron el fallecimiento de
Autoridades confirmaron el fallecimiento de Mauricio Díaz Saenz. |

“Hay que indicar que los manifestantes, familiares y amigos del fallecido han anunciado que las movilizaciones continuarán a lo largo del día, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones del caso”, se detalló en el despacho del citado medio radial.

En Facebook y Twitter, son varias las publicaciones que hacen referencia a una convocatoria de movilización para hoy. “La marcha seguirá hasta sacar a Jerí” y “A marchar hasta que Jerí renuncie al cargo”, son algunas de las frases que usan para llamar a otros colectivos y a la sociedad civil en general a sumarse a la manifestación.

De acuerdo a esas publicaciones, esta vez el punto de concentración será uno principalmente: la Plaza San Martín, que ayer ya fue testigo de fuertes enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y numerosos manifestantes.

Miles de jóvenes de la
Miles de jóvenes de la Generación Z tomaron las calles del centro de Lima el 15 de octubre para expresar su rechazo al Gobierno y al Congreso, en una jornada que terminó con enfrentamientos y decenas de heridos. Foto: Aldair Mejía

“Paro indefinido”

Infobae Perú llegó anoche hasta los exteriores del Hospital Arzobispo Loayza, donde Eduardo Ruiz Sanz llegó sin signos vitales tras recibir un disparo de bala durante la protesta del 15 de octubre.

En este punto de Lima, integrantes de colectivos vinculados a la Generación Z ya adelantaban que la movilización iba a ser de caracter “indefinido”.

“Hace unas horas el compañero falleció y producto de la pérdida de este ciudadano peruano, que trabajaba honestamente para aportar a nuestro país, la Generación Z reunió y se ha determinado que nos vamos a ir a un paro indefinido”, dijo una vocera de los manifestantes afuera del nosocomio.

Generación Z anuncia protesta indefinida y acusa falta de apoyo de transportistas. (Video: Renato Silva / @RenatoSilv4)

“Ahora tenemos a un sucesor, a un marioneta más en el poder. Por ello, la ciudadanía, que no se siente respaldada por este señor que ha ocupado el ‘Sillón de Pizarro’, ha salido a manifestarse. Nos han quitado a un ciudadano, a un hermano, no va a volver. Vamos al paro indefinido”, reiteró la misma integrante del colectivo.

“Por arma de fuego”

A través de una publicación en la plataforma X, el Ministerio Público confirmó que el joven de 32 años murió por “un disparo de arma de fuego”. En las horas previas, la congresista Ruth Luque ya lo había adelantado.

“Fiscalía realiza diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz (32), quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales realizadas el 15 de octubre", se lee en el post.

Según la publicación, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo está a cargo del caso del falllecido en la protesta.

“(Se) dispuso el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza, la recolección de evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”,detalló el Ministerio Público.

Temas Relacionados

Marcha nacionalGeneración ZProtestas en PerúJosé Jeríperu-noticias

Más Noticias

Pamela López y Alexandra Méndez dejan atrás los problemas y se lucen juntas: “Vamos a facturar”

Ambas dejan a un lado disputas por el pasado vinculado a Christian Cueva y anuncian un proyecto conjunto enfocado en el espectáculo. Aseguraron que lo principal es seguir trabajando

Pamela López y Alexandra Méndez

Tensión en Perú EN VIVO: situación de los heridos, detenidos y últimas noticias de la marcha nacional de la Generación Z

Fiscalía confirmó la muerte de una persona por arma de fuego, mientras que alrededor de 20 jóvenes permanecen detenidos. Defensoría reportó más de 70 policías heridos y dos jóvenes fueron operados por heridas en la cabeza y abdomen

Tensión en Perú EN VIVO:

‘Loco’ Vargas es el jugador más caro de la historia de Perú, por encima de Jefferson Farfán y Claudio Pizarro: este fue su valor

La plataforma Transfermarkt consideró a Juan Manuel junto a otras figuras sudamericanas como Lionel Messi y Vinicius Jr en esta destacada lista

‘Loco’ Vargas es el jugador

Marcha Nacional: Reportan más de 100 heridos, dos de ellos operados y con pronóstico reservado

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los choques entre manifestantes y agentes del orden provocaron que 102 personas resultaran heridas, de las cuales 78 eran policías y 24 civiles

Marcha Nacional: Reportan más de

Abogado de Eduardo Ruiz cuestiona investigación policial por su muerte: “La Policía que lo mató ahora quiere investigarse a sí misma”

El abogado Rodrigo Noblecilla señaló que la Fiscalía de Derechos Humanos asumirá de forma exclusiva la investigación del caso, tras cuestionar que la Policía Nacional participe en las pesquisas sobre la muerte del joven durante las protestas en Lima

Abogado de Eduardo Ruiz cuestiona
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marcha Nacional: Reportan más de

Marcha Nacional: Reportan más de 100 heridos, dos de ellos operados y con pronóstico reservado

Fernando Rospigliosi condena disturbios en Marcha Nacional y advierte de una “minoría violenta” que busca capturar el poder

Moción de censura contra José Jerí va tomando fuerza: Jaime Quito espera completar firmas y se discuta en el Pleno del Congreso

Fiscalía confirma que joven manifestante murió por disparo con arma de fuego durante la marcha nacional

Jaime Quito anuncia moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva por ser una “repartija de poder”

ENTRETENIMIENTO

Elaine Haro, concursante de La

Elaine Haro, concursante de La Casa de los Famosos México, reveló el momento de terror que vivió durante un viaje a Perú

Stefano Salvini y Matilde León confirman su relación: “Nos volvimos a encontrar”

Tony Succar reprograma su concierto por la inseguridad que atraviesa el país: “Estamos muy conmovidos y preocupados”

Magaly Medina critica los disturbios en la Marcha Nacional: “El país necesita calma, no alborotadores baratos”

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Empresario minero y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

DEPORTES

‘Loco’ Vargas es el jugador

‘Loco’ Vargas es el jugador más caro de la historia de Perú, por encima de Jefferson Farfán y Claudio Pizarro: este fue su valor

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

Marco Rivas despierta interés de clubes de España, Portugal y Bélgica a la espera de cerrar su contrato con Club Tigre

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Representante de César Inga reveló si llegó una oferta del Napoli y adelantó si dejará Universitario: “No es una locura”