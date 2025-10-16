Fiscalía confirma que joven manifestante murió por disparo con arma de fuego durante la marcha nacional

Fiscalía busca esclarecer las circunstancias del deceso de joven rapero. Foto: composición Infobae

La Fiscalía confirmó que el joven rapero de 32 años Eduardo Ruiz Sáenz falleció tras recibir un disparo con arma de fuego en las inmediaciones de la Plaza Francia en el Centro de Lima.

Asumió competencia para indagar el hecho la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, que dispuso el levantamiento del cadáver del joven, la recolección de evidencias audiovisual y balística en el área.

Cabe precisar que el hecho es considerado en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Según informó el Ministerio de Salud, Eduardo Ruiz Sáenz llegó sin signos vitales al Hospital Arzobispo Loayza, a donde fue trasladado tras recibir el impacto de bala en los alrededores de la Plaza Francia. Manifestantes intentaron auxiliar al joven herido.

Testigos que estuvieron en el lugar de los hechos y cuyas declaraciones fueron difundidas en redes sociales apuntan a que el autor del disparo habría sido un efectivo policial del grupo Terna, que habría usado su arma de fuego tras ser detectado por protestantes.

Noticia en desarrollo...