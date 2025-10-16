Marcha Nacional EN VIVO: Se desata enfrentamientos entre manifestantes y PNP en diversos puntos de Centro de Lima

Afuera todos. En busca de derogar las leyes que favorecen el crimen organizado y conseguir un cambio de autoridades en el Ejecutivo y Legislativo, diversos colectivos juveniles y organizaciones sociales salieron a marchar este miércoles 15 de octubre en el centro de Lima.
Desde diversos puntos de la ciudad, los manifestantes caminaron hasta los exteriores del Congreso de la República, en la avenida Abancay, en donde se encontraron con contingentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Manifestantes apedrean bus que transita por la av. Abancay en plena marcha nacional del 15 de octubre.
Reportan que al menos cinco civiles resultaron heridos por impacto de perdigones. Según la información disponible, varios fueron trasladado al hospital para recibir atención médica. También se registraron miembros de la PNP afectados por golpes de objetos contundentes.
Manifestantes denunciaron que miembros de la PNP disparan perdigones a los cuerpos de los ciudadanos en busca de repelerlos y disiparlos.
Los manifestantes se reagruparon en los exteriores del Palacio del Poder Judicial, en donde también fueron cercados por miembros de la Policía Nacional.
El jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, se dirigió este martes a los miles de peruanos que participan en la primera gran manifestación contra el presidente interino José Jerí, quien ocupó el cargo la semana pasada luego de la vacancia de Dina Boluarte.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este miércoles, 15 de octubre, el cierre temporal de varias estaciones del Metropolitano debido a las movilizaciones en el centro de la capital. Las estaciones Colmenar, Jirón de la Unión, Tacna y Castillas quedarán inhabilitadas hasta nuevo aviso, según comunicó la entidad a través de sus canales oficiales.
La noche del miércoles 15 de octubre, la avenida Abancay se convirtió nuevamente en escenario de tensión. Lo que comenzó como una jornada de protesta pacífica convocada por colectivos juveniles derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP). A medida que avanzaban las horas, el ambiente cambió por completo frente a la sede del Congreso de la República, donde un grupo de personas encendió fuego a una estructura con forma de violín gigante.
La PNP hizo retroceder a los manifestantes por la avenida Abancay hasta la altura del Parque Universitario. Los anillos policiales evitan sus intentos de llegar otra vez al Congreso de la República. Sin embargo, hasta con cohetes, los protestantes intetan doblegar a las autoridades.
Ante los hechos ocurridos, el presidente de la República, José Jerí, se pronunció a través de su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter.
“La expresión ciudadana en las calles es un derecho ante la falta de atención del estado por muchos años; sin embargo, no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino. Nuestras cámaras y las de la MML están transmitiendo en vivo todo”, publicó el mandatario.
Todas las calles aledañas a la avenida Abancay se encuentran cerradas temporalmente por los enfrentamientos tanto para los peatones como para los vehículos. Asimismo, los accesos a la Plaza Mayor y al Palacio de Gobierno se encuentran restringidos.