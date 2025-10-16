Perú

Marcha Nacional EN VIVO: Se desata enfrentamientos entre manifestantes y PNP en diversos puntos de Centro de Lima

Disturbios y cierre de avenidas centrales por choques con fuerzas del orden durante la protesta en el Centro de Lima

Manuel Rojas Berríos

Enfrentamientos entre manifestantes y PNP
Enfrentamientos entre manifestantes y PNP en el Congreso.

Afuera todos. En busca de derogar las leyes que favorecen el crimen organizado y conseguir un cambio de autoridades en el Ejecutivo y Legislativo, diversos colectivos juveniles y organizaciones sociales salieron a marchar este miércoles 15 de octubre en el centro de Lima.

Desde diversos puntos de la ciudad, los manifestantes caminaron hasta los exteriores del Congreso de la República, en la avenida Abancay, en donde se encontraron con contingentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Enfrentamientos entre manifestantes y PNP
Enfrentamientos entre manifestantes y PNP en el Congreso.
01:47 hsHoy

Contra bus de transporte público

Manifestantes apedrean bus que transita por la av. Abancay en plena marcha nacional del 15 de octubre.

Manifestantes apedrean bus que transita por la av. Abancay en plena marcha nacional del 15 de octubre.
01:41 hsHoy

Heridos

Reportan que al menos cinco civiles resultaron heridos por impacto de perdigones. Según la información disponible, varios fueron trasladado al hospital para recibir atención médica. También se registraron miembros de la PNP afectados por golpes de objetos contundentes.

Policía herido en la marcha nacional del 15 de octubre es atendido en una ambulancia en el Cercado de Lima.
01:32 hsHoy

Denuncian represión policial desmedida

Manifestantes denunciaron que miembros de la PNP disparan perdigones a los cuerpos de los ciudadanos en busca de repelerlos y disiparlos.

01:27 hsHoy

Palacio del Poder Judicial

Los manifestantes se reagruparon en los exteriores del Palacio del Poder Judicial, en donde también fueron cercados por miembros de la Policía Nacional.

Manifestantes se reagruparon en el
Manifestantes se reagruparon en el Palacio de Justicia.
01:19 hsHoy

Óscar Arriola, jefe de la PNP, a manifestantes: “Vamos a actuar usando la fuerza (...) Están buscando un Inti y un Bryan”

El jefe policial se refirió a los intentos de manifestantes por derribar las barreras de seguridad, arrojar objetos y encender materiales frente al Congreso, acciones que motivaron el uso de gases lacrimógenos

Luis Paucar

Multitudinaria marcha de la Generación Z abarca ambos lados de la avenida Abancay

El jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, se dirigió este martes a los miles de peruanos que participan en la primera gran manifestación contra el presidente interino José Jerí, quien ocupó el cargo la semana pasada luego de la vacancia de Dina Boluarte.

Leer la nota completa
01:19 hsHoy

Cierran estaciones del Metropolitano y ajustan rutas de Corredor Morado y AeroDirecto durante protestas en Cercado de Lima

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció que las rutas C y A del Metropolitano tendrán cambios en su recorrido para garantizar la seguridad de los pasajeros ante las protestas en el centro de Lima

Valeria Mendoza Talledo

Valeria Mendoza Talledo

La Autoridad de Transporte Urbano
La Autoridad de Transporte Urbano informó que, debido a las protestas en el centro de Lima, las rutas C y A del Metropolitano modificarán su trayecto para garantizar la movilidad y seguridad de los pasajeros.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este miércoles, 15 de octubre, el cierre temporal de varias estaciones del Metropolitano debido a las movilizaciones en el centro de la capital. Las estaciones Colmenar, Jirón de la Unión, Tacna y Castillas quedarán inhabilitadas hasta nuevo aviso, según comunicó la entidad a través de sus canales oficiales.

Leer la nota completa
01:18 hsHoy

Así comenzó el fuego frente al Congreso: manifestantes quemaron un violín gigante y otros objetos durante la marcha en Lima

La protesta convocada por colectivos juveniles frente al Congreso de la República derivó en disturbios e intervención policial

Jazmine Angulo

Jazmine Angulo

Manifestantes pasean un violín por toda la avenida Abancay previo a incendiarlo frente al Congreso

La noche del miércoles 15 de octubre, la avenida Abancay se convirtió nuevamente en escenario de tensión. Lo que comenzó como una jornada de protesta pacífica convocada por colectivos juveniles derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP). A medida que avanzaban las horas, el ambiente cambió por completo frente a la sede del Congreso de la República, donde un grupo de personas encendió fuego a una estructura con forma de violín gigante.

Leer la nota completa
01:02 hsHoy

Parque Universitario

La PNP hizo retroceder a los manifestantes por la avenida Abancay hasta la altura del Parque Universitario. Los anillos policiales evitan sus intentos de llegar otra vez al Congreso de la República. Sin embargo, hasta con cohetes, los protestantes intetan doblegar a las autoridades.

(Vídeo: Olenka Pizarro - Infobae Perú)
00:43 hsHoy

Pronunciamiento del presidente Jerí

Ante los hechos ocurridos, el presidente de la República, José Jerí, se pronunció a través de su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter.

“La expresión ciudadana en las calles es un derecho ante la falta de atención del estado por muchos años; sin embargo, no permitiremos que un grupo reducido pretenda usar la violencia como camino. Nuestras cámaras y las de la MML están transmitiendo en vivo todo”, publicó el mandatario.

José Jerí en contra de
José Jerí en contra de actos violentos durante las protestas en Centro de Lima.
00:38 hsHoy

Calles cerradas

Todas las calles aledañas a la avenida Abancay se encuentran cerradas temporalmente por los enfrentamientos tanto para los peatones como para los vehículos. Asimismo, los accesos a la Plaza Mayor y al Palacio de Gobierno se encuentran restringidos.

