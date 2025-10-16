Marcha Nacional EN VIVO: Se desata enfrentamientos entre manifestantes y PNP en diversos puntos de Centro de Lima

Enfrentamientos entre manifestantes y PNP en el Congreso. (Infoabe Perú)

Afuera todos. En busca de derogar las leyes que favorecen el crimen organizado y conseguir un cambio de autoridades en el Ejecutivo y Legislativo, diversos colectivos juveniles y organizaciones sociales salieron a marchar este miércoles 15 de octubre en el centro de Lima.

Desde diversos puntos de la ciudad, los manifestantes caminaron hasta los exteriores del Congreso de la República, en la avenida Abancay, en donde se encontraron con contingentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).