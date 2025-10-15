Perú suma nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025 y busca consolidar su liderazgo en el turismo internacional

La diversidad de experiencias que ofrece Perú, desde sus paisajes naturales hasta su rica herencia cultural, es reconocida en los World Travel Awards 2024 con nominaciones en una amplia gama de categorías. (Composición: Infobae)

Perú vuelve a posicionarse entre los grandes del turismo mundial. Su riqueza natural, diversidad geográfica y oferta de experiencias extremas lo han convertido en uno de los favoritos de los viajeros que buscan descubrir el planeta a través de la adrenalina y el contacto con la naturaleza. En la edición 2025 de los World Travel Awards (WTA), conocidos como los “Óscar del Turismo”, el país figura entre los nominados a Destino Líder Mundial de Turismo de Aventura, un reconocimiento que premia a las naciones que ofrecen las mejores experiencias para quienes disfrutan del turismo activo y al aire libre.

La competencia es intensa. Perú comparte la categoría con potencias turísticas como Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, Emiratos Árabes, Indonesia, Japón, Madagascar, Nueva Zelanda, Santa Lucía, Tailandia y Estados Unidos. Sin embargo, el país andino busca consagrarse por primera vez en esta distinción global, aprovechando el creciente interés internacional por su variedad de rutas de trekking, escalada, ciclismo de montaña, surf y deportes acuáticos en escenarios naturales únicos.

Desde el desierto de Ica hasta los glaciares del Cusco, pasando por las profundidades del Cañón del Colca o las cumbres de la Cordillera Blanca, el Perú ofrece escenarios inigualables para quienes buscan emoción, naturaleza y cultura en una misma experiencia. En ese sentido, Promperú, entidad encargada de la promoción turística, destacó la importancia de esta nominación. “Perú es un destino que combina aventura, historia y biodiversidad en cada región. Es una oportunidad para seguir mostrando al mundo todo lo que tenemos para ofrecer”, señaló la institución.

Perú compite en múltiples categorías globales

Perú suma nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025 y busca consolidar su liderazgo en el turismo internacional (Marca Perú)

La nominación a Destino Líder Mundial de Turismo de Aventura no es la única aspiración del país en los WTA 2025. Perú participa también en siete categorías adicionales, entre ellas Destino Líder Culinario del Mundo, Destino Líder Cultural del Mundo, Mejor Atracción Turística del Mundo por Machu Picchu, Destino Líder del Mundo, Destino Líder Verde del Mundo, Destino Líder de Cruceros del Mundo, Destino Líder de Ciudad Patrimonio del Mundo con Lima y Mejor Oficina de Turismo del Mundo, donde compite Promperú.

Estas nominaciones reflejan la consolidación del país como un destino integral, donde se unen gastronomía, historia, naturaleza y sostenibilidad. “Cada nominación es un reconocimiento al trabajo conjunto entre comunidades, operadores turísticos y autoridades. El turismo peruano se sustenta en la diversidad y en el respeto por la herencia cultural y natural”, explicó Promperú en un comunicado oficial.

El plazo para votar por Perú en las distintas categorías vence el 26 de octubre, y la participación del público resulta decisiva. El proceso se realiza en línea, a través del portal de los World Travel Awards, donde los usuarios pueden elegir a sus destinos favoritos en cada categoría.

Premios que avalan una trayectoria destacada

Peru ha sido nominado en 8 categorías de los World's Travel Awards 2024. (Composición Infobae)

A lo largo de los últimos años, Perú se ha consolidado como un referente turístico en los WTA. En doce ocasiones, el país obtuvo el galardón como Mejor Destino Culinario del Mundo (2012–2019, 2021–2024), confirmando el prestigio internacional de su gastronomía. Además, fue reconocido seis veces como Mejor Destino Cultural del Mundo (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024), una categoría que valora la riqueza patrimonial y la diversidad de expresiones artísticas y ancestrales del país.

Machu Picchu, ícono universal del turismo, fue elegido Mejor Atracción Turística del Mundo en seis ediciones (2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2024), reafirmando su estatus como uno de los lugares más admirados del planeta. Por su parte, Lima fue reconocida como Mejor Destino de Ciudad Patrimonio del Mundo en 2023, distinción que resalta el valor histórico de su centro monumental y su papel como puerta de entrada al país.

Un llamado a apoyar al turismo peruano

Perú suma nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025 y busca consolidar su liderazgo en el turismo internacional (Capturas)

La presencia del Perú entre los principales nominados de los World Travel Awards 2025 representa un nuevo impulso para su industria turística, que busca recuperar el dinamismo previo a la pandemia y diversificar su oferta. Las autoridades invitan a los ciudadanos y visitantes internacionales a participar en la votación y contribuir a que el país continúe destacando en el panorama mundial.

“Somos uno de los países más importantes en los World Travel Awards 2025 y tenemos hasta el 26 de octubre para votar por lo que nos define: orgullo, herencia, tradición, riqueza y sostenibilidad”, destacó Promperú en su convocatoria pública.

Cada voto simboliza un respaldo al esfuerzo de las comunidades locales, guías, emprendedores y operadores turísticos que mantienen vivo el espíritu del viaje en cada rincón del territorio nacional. Perú, con su geografía singular y su diversidad cultural, busca consolidarse como un destino que combina aventura, historia y hospitalidad en el escenario turístico más competitivo del mundo.