Perú

Desde ahora, todos los alimentos con alto azúcar, sodio o grasa deberán mostrar octógonos aunque el envase sea pequeño

La medida elimina los vacíos legales que permitían a ciertos productos evadir las advertencias sanitarias y refuerza la transparencia en la información alimentaria para proteger la salud de los consumidores

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
Por ejemplo, las galletas casino
Por ejemplo, las galletas casino de menor tamaño también deberán mostrar octógonos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae/Infobae Perú

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó una modificación a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que dispone que todos los alimentos procesados con exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas deberán incluir los octógonos de advertencia, sin importar el tamaño del envase. Esta decisión elimina los vacíos legales que permitían que ciertos productos escaparan al control sanitario, consolidando un sistema más transparente de información al consumidor.

Con la medida, se busca fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir enfermedades no transmisibles como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, al garantizar que los consumidores reciban información clara y completa sobre los productos que adquieren. El Ministerio de Salud tendrá un plazo de 120 días para actualizar el Manual de Advertencias Publicitarias y adecuarlo a los nuevos lineamientos establecidos por la ley.

Cambios en la Ley de Alimentación Saludable

La iniciativa aprobada modifica el artículo 10 de la Ley 30021, precisando que los octógonos deberán figurar en todos los alimentos y bebidas que superen los parámetros técnicos de azúcar, sodio o grasas saturadas, sin excepción alguna. Incluso los productos con etiquetas de menor tamaño —aquellos cuya superficie frontal sea inferior a 20 centímetros cuadrados— deberán incorporar las advertencias, siguiendo las nuevas disposiciones que dictará el Ministerio de Salud.

Esta modificación responde a una problemática identificada desde la implementación inicial de la ley: algunos productos evadían las advertencias sanitarias alegando limitaciones de espacio en el etiquetado. Con la nueva norma, se establece que ninguna restricción de tamaño podrá usarse como justificación para omitir información relevante sobre el contenido nutricional o los riesgos para la salud.

Los sachets también fueron observados,
Los sachets también fueron observados, ya que, por su pequeño tamaño, no llevaban octógonos. Foto: cortesía

Protección del consumidor y salud pública

Durante el debate en la comisión, la presidenta Katy Ugarte subrayó que la iniciativa “corrige una distorsión que vulneraba el derecho de los consumidores, especialmente de los niños y adolescentes, a contar con información transparente sobre lo que consumen. No puede haber productos exonerados de advertencias solo por su tamaño; la salud pública no admite excepciones”. La parlamentaria sostuvo que la medida busca cerrar una brecha que afectaba principalmente a los sectores más vulnerables de la población.

Ugarte explicó que muchos productos de venta individual, como snacks, golosinas o bebidas pequeñas, generaban una falsa percepción de inocuidad al no llevar octógonos visibles. “Con esta ley, ningún producto podrá escapar al control sanitario ni a la información clara. El tamaño del envase ya no será un escudo para eludir las advertencias”, afirmó. Asimismo, señaló que esta disposición permitirá uniformizar los criterios de aplicación y evitar que los reglamentos contradigan el espíritu de la norma, reforzando la coherencia del sistema de etiquetado en el país.

Otras medidas en defensa del consumidor

En la misma sesión, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un dictamen que establece nuevas obligaciones para las empresas de telecomunicaciones. Estas deberán informar a los usuarios sobre cualquier reducción en el plan contratado y ofrecer alternativas que se ajusten mejor a sus necesidades. El objetivo es fortalecer la transparencia en el mercado y prevenir prácticas abusivas que perjudiquen a los consumidores.

De igual manera, se dio luz verde a una reforma del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que busca reforzar la defensa judicial de los intereses colectivos y difusos. La propuesta otorga al Indecopi mayores facultades para presentar demandas en representación de los consumidores afectados por infracciones comprobadas y amplía la participación de las asociaciones civiles en la protección de derechos colectivos, garantizando una respuesta más efectiva frente a las vulneraciones en el mercado.

Productos con mayor tamaño ya
Productos con mayor tamaño ya llevan octógonos. Foto: Medical Assistant

Temas Relacionados

octógonosCongresoDefensa del Consumidorperu-economia

Más Noticias

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

El teniente alcalde, Richard Cortez Melgarejo, quien deberá asumir el liderazgo del distrito fue captado en un video recibiendo fajos de billetes durante una reunión privada

Fernando Velasco fue vacado como

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

El exjefe de Gabinete relató cómo Dina Boluarte reaccionó al ser notificada de que dejaría el cargo de ministra en medio del proceso de vacancia contra Pedro Castillo

Aníbal Torres relata reacción de

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

El entrenador, de 67 años, ha explicado que la compleja situación que atraviesa AUH comienza a pasar factura a todos. “Los números son fríos, todavía no alcanza”, expresó en rueda de prensa

La preocupación de Roberto Mosquera

Dolor abdominal: señales clave que pueden alertar sobre problemas en la vesícula o el páncreas

Un dolor intenso o persistente podría ser indicio de afecciones que requieren atención médica urgente

Dolor abdominal: señales clave que

Perú suma nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025 y busca consolidar su liderazgo en el turismo internacional

El país compite con potencias como Australia, Canadá y Nueva Zelanda por el máximo galardón al turismo de aventura. Promperú destaca la riqueza natural, la diversidad de paisajes y las experiencias extremas que lo posicionan entre los favoritos del mundo

Perú suma nueve nominaciones en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Velasco fue vacado como

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

Corte Suprema aprueba pedir extradición de exasesor de María Agüero a España por el caso “mochasueldos”

Elecciones 2026: Esta es la lista actualizada de candidatos presidenciales a menos de 6 meses de los comicios generales

Carlos Malaver saluda designación de Vicente Tiburcio y pide continuar el trabajo que realizó: “Creo que he colaborado con un granito de arena”

ENTRETENIMIENTO

Will Smith peruano pasó por

Will Smith peruano pasó por casting de ‘Yo Soy’ y sorprendió al jurado al cantar ‘El príncipe del rap’ en español: “No sé inglés”

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú el desfile al que asistirá Natalie Vértiz

Imitadora de Michael Jackson sorprende al jurado de ‘Yo Soy’ y los deja con la boca abierta

Silvia Cornejo y todos los escándalos que protagonizó con su pareja Jean Paul Gabuteau

‘El Flaco’ Granda cuenta por qué aceptó la oferta de ‘El Gran Chef Famosos’: “Escuché el sueldo del programa”

DEPORTES

La preocupación de Roberto Mosquera

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025