Perú

Indecopi alerta que marcas de alimentos no cumplen con incluir octógonos y podrían ser multadas con más de S/3 millones

La entidad detectó que numerosos alimentos procesados vendidos en Lima y Callao no muestran los octógonos de advertencia “Alto en azúcar”, “Alto en sodio” y “Alto en grasas saturadas”, pese a ser obligatorios por ley

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Indecopi advirtió que casi la
Indecopi advirtió que casi la mitad de los productos analizados en supermercados de Lima y Callao omite las advertencias nutricionales que deben colocarse en el etiquetado. | Composición Infobae Perú

Durante un operativo masivo realizado en supermercados de Lima y Callao, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) comprobó que diversas marcas de alimentos procesados no cumplen con colocar las advertencias publicitarias conocidas como octógonos. Estas etiquetas son obligatorias en productos que superan los límites de azúcar, sodio o grasas saturadas, establecidos por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley N° 30021).

El monitoreo permitió identificar que casi la mitad de los artículos revisados no incluía las advertencias que les correspondían, pese a que los valores nutricionales de sus envases lo exigían. Ante ello, la entidad advirtió que los proveedores podrían enfrentar sanciones de hasta 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a más de S/ 3.7 millones, por incumplir la normativa vigente.

Indecopi detecta incumplimientos en supermercados de Lima y Callao

El operativo se desarrolló en 116 locales pertenecientes a cinco cadenas de supermercados en 33 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. En total se analizaron 501 productos únicos de consumo masivo, entre los que se incluyeron alimentos procesados, bebidas, productos de panadería y snacks.

FOTO: RENZO SALAZAR/GEC
FOTO: RENZO SALAZAR/GEC

El resultado fue preocupante: un alto número de productos no exhibía los octógonos correspondientes. En muchos casos, los fabricantes omitieron las etiquetas de advertencia pese a que sus propias tablas nutricionales reflejaban niveles de azúcar, sodio o grasas superiores a los límites permitidos por el Ministerio de Salud.

El octógono “Alto en azúcar” fue el más omitido

Según el informe, el 48.4 % de los incumplimientos estuvo relacionado con la ausencia del octógono “Alto en azúcar”. Este tipo de infracción se detectó en supermercados de 16 distritos, concentrándose principalmente en San Juan de Lurigancho, El Agustino y Chorrillos, que en conjunto representaron el 45 % de los casos reportados.

La tendencia demuestra una falta de control en la rotulación de los productos, ya que muchos de ellos se comercializan sin la advertencia que advierte sobre el exceso de azúcar. Esto genera preocupación entre las autoridades sanitarias, debido a que dichas etiquetas buscan orientar al consumidor y promover decisiones de compra más informadas.

Indecopi resolvió que medida impuesta
Indecopi resolvió que medida impuesta por el Minsa para alimentos y bebidas no alcohólicas importadas es una barrera comercial no arancelaria carente de razonabilidad.

Cremas untables, mermeladas y margarinas encabezan los incumplimientos

Entre las categorías más afectadas se encuentran las cremas untables, con el 19 % de los casos observados, seguidas por las mermeladas (13 %), mantequillas y margarinas (10 %), y mezclas para bebidas a base de cereales (10 %). En algunos grupos, los niveles de incumplimiento fueron especialmente altos: el 86 % de las cremas untables y el 75 % de las mantequillas y margarinas no llevaban los octógonos exigidos.

Asimismo, se detectaron omisiones en sazonadores procesados y jarabes o siropes, ambos con un 67 % de incumplimiento. Los productos de panadería, galletas y bebidas procesadas también registraron irregularidades, lo que evidencia que la problemática se extiende a diferentes segmentos del mercado.

Posibles sanciones y acciones posteriores

El Indecopi precisó que la información recabada será enviada a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, encargada de evaluar la apertura de procedimientos sancionadores. De confirmarse las infracciones, las empresas podrían recibir multas que alcanzan hasta las 700 UIT, monto equivalente a S/ 3 745 000.

Esta decisión del Indecopi todavía
Esta decisión del Indecopi todavía es apelable. Foto: Gobierno del Perú

La entidad recordó que las advertencias publicitarias son obligatorias desde hace cuatro años y su finalidad es proteger la salud pública. Por ello, insistió en que los fabricantes deben garantizar el cumplimiento de las normas de etiquetado, de modo que los consumidores cuenten con información clara sobre los niveles de azúcar, sodio y grasas saturadas presentes en los alimentos procesados.

Temas Relacionados

Indecopioctógonosmultasperu-economia

Más Noticias

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

En el Día de las Catedrales, no solo miremos sus altas torres o escuchemos sus campanadas; es necesario atender a los relatos que sus muros transmiten

Guardianas del alma de una

Nanay, tierra de nadie: comunidades bloquean ríos para salvarse de la minería ilegal, mientras mujeres lideran última defensa ribereña

Ciudadanos peruanos de la cuenca del Nanay recurren a medidas extremas para frenar el avance de la minería de oro con mercurio, enfrentando violencia y abandono según un informe de DAR que alerta graves impactos sociales y ambientales

Nanay, tierra de nadie: comunidades

Angelo Campos será el arquero titular en Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Por qué no tapará Guillermo Viscarra en Matute?

El arquero peruano se prepara para el crucial duelo por el Torneo Clausura. En lo que va de la temporada, ha tenido participación en solo cinco partidos, ocupando mayormente el rol de suplente detrás de su compañero boliviano

Angelo Campos será el arquero

SAT Lima ofrece beneficios a contribuyentes que paguen sus multas antes del 28 de noviembre

La entidad informó que los descuentos, que podrán ser de hasta el 90 %, varían según el año de la multa y el canal de pago elegido por los contribuyentes

SAT Lima ofrece beneficios a

José Jerí y Mininter alistan plan de emergencia para reforzar la seguridad de artistas tras atentado a Agua Marina

El presidente encargado anunció estas medidas en una reunión con algunos representantes de la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de Música (SONIEM), horas antes de la protesta convocada para este miércoles

José Jerí y Mininter alistan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte obtiene una victoria:

Dina Boluarte obtiene una victoria: Las razones del PJ para no darle impedimento de salida del país

José Jerí y Mininter alistan plan de emergencia para reforzar la seguridad de artistas tras atentado a Agua Marina

Abogado de Dina Boluarte celebra rechazo del impedimento de salida: “Ha sido una semana difícil para la presidenta”

Exintegrantes del GEIN cerca de ingresar al Mininter: Vicente Tiburcio los quiere como asesores y ellos están dispuestos

Policías que maltraten a sus parejas, incluso si no son convivientes, podrían ser pasados al retiro

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos ya no viene

Ibai Llanos ya no viene a Perú: Este es el país de Latinoamérica que eligió y peruanos lamentan

Seguidores de ‘Yo Soy’ se conmueven con presentación del imitador de Diego Bertie y recuerdan con cariño al fallecido actor y cantante

¿Quién es Susana Umbert, la productora y amiga de Gisela Valcárcel que estaría al mando de Panamericana Televisión?

Mayra Couto cuestiona a Maju Mantilla por ‘besos reales’ con George Slebi: “Eso pasa cuando no estudias actuación”

Flavia López en la Preliminar del Miss Grand International 2025: así fue su pasarela en traje de baño y vestido de gala

DEPORTES

Angelo Campos será el arquero

Angelo Campos será el arquero titular en Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Por qué no tapará Guillermo Viscarra en Matute?

Universitario lucha por ascender a la Liga 2 2026: programación de las semifinales de la Liga 3

“Ya no es la mejor”: Mirtha Uribe y su rotunda opinión sobre el presente de Ángela Leyva en la selección peruana de vóley

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

Elina Rodríguez, refuerzo de Alianza Lima, expone sus referencias del club: “Me dicen que es el más grande de Perú”