DC Comics logra que sancionen a empresa peruana por vender artículos de Batman sin autorización

La empresa denunciada no entregó pruebas ni información que demostrara que sus acciones eran legales. Foto: wallpapersden

La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi resolvió a favor de DC Comics en un caso de infracción a los derechos de autor contra la empresa peruana Copromutex S.A.C., que realizó acciones para exportar chompas con la imagen del personaje Batman sin contar con la autorización de la titular de los derechos. De acuerdo a la Resolución N° 341-2025/CDA-INDECOPI, a la cual accedió Infobae Perú, la entidad estatal impuso una multa equivalente a 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y ordenó el comiso de los bienes que infringieron la legislación.

La resolución, emitida en mayo de este año, determinó que Copromutex vulneró el derecho patrimonial de distribución de la obra artística denominada “Batman Icon”, propiedad de DC Comics, por haber reproducido ilícitamente su diseño en una partida de productos destinados a la exportación. Además, los artículos incautados deberán ser entregados a la compañía estadounidense en calidad de titular damnificada.

La denuncia de DC Comics y los hallazgos

El procedimiento se inició tras una comunicación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), que alertó a Indecopi sobre una operación aduanera sospechosa. A través de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) N.º 235-2024-40-074030, se detectó la existencia de productos que reproducían la imagen de Batman sin autorización, lo que motivó la inmovilización de los bienes mediante un acta de incautación fechada el 13 de noviembre de 2024.

DC Comics presentó formalmente su denuncia el 18 de noviembre del mismo año, señalando que Copromutex había intentado exportar mercadería con el diseño registrado bajo la obra “Batman Icon”. La empresa estadounidense advirtió que esa práctica generaba confusión en los consumidores, quienes podían asumir que se trataba de artículos oficiales o fabricados bajo licencia, distorsionando así el mercado legítimo de sus productos.

Los artículos observados. Foto: Indecopi

Durante las diligencias, la Dirección de Fiscalización del Indecopi corroboró la existencia de 97 chompas de lana con la imagen protegida, las cuales fueron incautadas en las instalaciones de la empresa Talma Servicios Aeroportuarios S.A. Los inspectores tomaron fotografías del material y confirmaron la similitud con la obra registrada por DC Comics ante la Copyright Office de Estados Unidos.

Empresa peruana no presentó descargos ni justificación

Pese a haber sido notificada, Copromutex S.A.C. no presentó descargos ni documentación que acreditara la licitud de su actuación. El Indecopi le otorgó un plazo de cinco días hábiles para ejercer su derecho de defensa, pero la empresa no respondió ni presentó pruebas sobre el origen de los productos o la existencia de una licencia de uso.

Ante esta omisión, la Comisión de Derecho de Autor consideró acreditada la infracción. “La denunciada no ha presentado medio probatorio alguno que permita suponer plausiblemente la legitimidad de la reproducción de la obra en los productos materia de denuncia”, señala la resolución. Asimismo, el documento subraya que el desconocimiento de la titularidad de la obra no exime de responsabilidad, dado que se trata de una infracción de tipo objetivo.

El Indecopi recordó que no es necesario que los productos lleguen efectivamente a ser comercializados para configurarse la violación del derecho patrimonial de distribución. Basta con que sean puestos a disposición del público o se realicen actos previos de exportación sin la debida autorización.

La denuncia se justifica, específicamente, por el uso indebido del logo de Batman. Foto: Indecopi

Multa y sanciones impuestas

La comisión determinó que la infracción cometida ameritaba una multa de 1 UIT, equivalente al monto vigente al momento del pago, así como el comiso definitivo de los 97 artículos intervenidos. Estos deberán ser entregados a DC Comics como titular del derecho vulnerado, en aplicación del artículo 178 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor.

Además, el órgano resolutivo dispuso que la sanción sea inscrita en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos del Indecopi, lo que permitirá identificar casos de reincidencia en el futuro. También ordenó comunicar la decisión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para efectos de control y fiscalización.

De igual modo, se estableció que la empresa denunciada deberá asumir las costas y costos del procedimiento administrativo, considerando que la infracción fue flagrante y que su conducta procesal evidenció una falta de colaboración con la autoridad.

Protección del derecho de autor de parte de Indecopi

En su análisis, el Indecopi enfatizó que el derecho patrimonial de distribución otorga al titular la facultad exclusiva de autorizar o prohibir la comercialización, importación o exportación de obras protegidas. La reproducción no autorizada de una imagen registrada, incluso con fines de exportación, constituye una vulneración directa a la ley, independientemente de si se obtuvo un beneficio económico.

Batman es, probablemente, el personaje más famoso de DC Comics. Foto: DC Comics

“La infracción al derecho de distribución se lleva a cabo en el momento en que se pone a disposición de terceros una obra sin contar con la correspondiente autorización del titular”, remarcó la Comisión. El caso de Copromutex, precisó, cumple con esos supuestos al haber realizado actos de exportación de productos que reproducían ilícitamente una obra de DC Comics.