Interpol captura en España a Alexis de la Cruz, exasesor de María Agüero acusado de ‘mochasueldos’

El Poder Judicial aprobó la extradición activa del exasesor de Perú Libre, investigado por concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante su paso por el Congreso

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

María Agüero en un evento
María Agüero en un evento partidario dentro del Congreso de la República. (Foto: Captura CTV Perú)

La Policía Internacional detuvo en Madrid a César Alexis de la Cruz Canales, exasesor de la congresista de Perú Libre, María Agüero. Sobre él recaía una orden de prisión preventiva de 18 meses por su presunta participación en el caso conocido como “mochasueldos”, que involucró el recorte de salarios a trabajadores del despacho parlamentario.

De acuerdo con la información judicial, las autoridades peruanas lo investigan por delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El Poder Judicial informó que se inició el trámite de extradición activa para que enfrente a la justicia en territorio nacional.

Arresto en Madrid y proceso de extradición

La captura de Alexis de la Cruz se produjo el 19 de agosto en España, donde fue ubicado por agentes de la Interpol. La medida se enmarca en un proceso abierto en el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que previamente había dictado prisión preventiva contra él y contra Edson Flores, otro exasesor de Agüero ya detenido.

Perú Libre respalda a la
Perú Libre respalda a la congresista y sus extrabajadores. Foto: composición Congreso/captura Latina

Tras su detención, el órgano jurisdiccional dispuso admitir el pedido de extradición activa y remitir el caso a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Con esta medida, corresponde que el máximo tribunal defina los pasos a seguir para su retorno al país.

Delitos atribuidos a Alexis de la Cruz

El expediente señala que De la Cruz es investigado por concusión, al presuntamente exigir recortes de remuneraciones a los trabajadores contratados en el despacho parlamentario. Además, se le atribuye enriquecimiento ilícito y lavado de activos, cargos que se suman a las pesquisas por los manejos económicos realizados durante su paso por el Congreso.

Los hechos por los que se le procesa forman parte de un caso que ha generado repercusión en la esfera política, dado que se vincula directamente con prácticas de recorte de sueldos a personal del Parlamento, un esquema ilegal conocido como “mochasueldos”.

Decisión del Poder Judicial

El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolvió admitir el pedido de extradición activa contra el exasesor y dispuso su envío a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. La resolución también ordenó oficiar a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación para continuar con los trámites correspondientes.

- crédito Facebook / María
- crédito Facebook / María Aguero

Asimismo, se dejó constancia de que se debía remitir copia certificada de los actuados relacionados con el proceso. La notificación fue emitida conforme a ley y se encuentra en etapa de revisión por parte de las instancias superiores encargadas de evaluar el caso.

Contexto del caso ‘mochasueldos’

La investigación en torno a los asesores de la congresista María Agüero se abrió luego de denuncias que señalaban presiones sobre empleados de su despacho para entregar parte de sus salarios. El Ministerio Público sostuvo que dichas prácticas constituían un perjuicio contra el Estado y beneficiaban a terceros de manera indebida.

En este mismo proceso, Edson Flores, otro exasesor de la parlamentaria, ya había sido detenido en Perú. Con la captura de De la Cruz en Madrid, las autoridades peruanas esperan completar el proceso judicial con su eventual retorno al país, sujeto a la aprobación de la Corte Suprema y a la cooperación internacional con el Reino de España.

Temas Relacionados

InterpolMaría AgueroCongreso de la Repúblicamochasueldosperu-politica

