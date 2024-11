Caso ‘Mochasueldos’: Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para extrabajadores de María Agüero

En la mira. Los exasesores y hombres de confianza de la congresista de Perú Libre, María Agüero, enfrentan un pedido de 18 meses prisión preventiva. Naomi Bustillos, fiscal provincial que pertenece al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), solicitó al Poder Judicial la medida contra Alexis de la Cruz y Edson Flores, quienes son acusados haber sido los encargados de recolectar el dinero para la parlamentaria.

El dominical Punto Final reveló la presunta trama de un nuevo caso de ‘mochasueldos’ al interior del Congreso de la República. Según denunció una trabajadora, María Agüero exigía que le entreguen una parte de su sueldo argumentando que el partido tenía “gastos”.

Alexis de la Cruz y Edson Flores habrían recibido en total más de 72 mil soles, entre transferencias bancarias y depósitos en efectivo. La Fiscalía acusa a la parlamentaria perulibrista de haber abusado de su cargo “para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.

Captura de depósitos realizados al asesor de María Agüero. | Punto Final

Ambos colaboradores están siendo investigados por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado. La solicitud fue remitida al magistrado Víctor Alcocer Acosta, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia.

Allanamiento

El pedido del Eficcop llega después de las diligencias de allanamiento hechas a inmuebles vinculados a la parlamentaria. El operativo se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre y fue ejecutado por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, en conjunto con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP).

La diligencia se hizo como parte de la investigación contra la congresista por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito y se desarrolló de manera simultánea en su despacho, en el Congreso de la República; así como en otros dos inmuebles ubicados en Arequipa, uno de ellos donde funciona la oficina de enlace congresal en ese departamento.

Personal del Ministerio Público en el allanamiento a inmuebles de la parlamentaria. Foto: Ministerio Público

Agüero también está siendo investigada por el incremento injustificado de su patrimonio en los últimos años.

En la resolución judicial que autoriza el operativo, el Ministerio Público indica que 12 trabajadores denunciaron haber sido obligados a entregar el 10 % de su sueldo. Aunque los casos reportados abarcan desde junio de 2022 hasta mayo de 2023, la Fiscalía no descarta que esta práctica haya iniciado desde 2021.

Al momento del operativo, el fiscal adjunto supremo provisional, Germáná Matta, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, señaló que la parlamentaria estaba al tanto de la situación, aunque en ese momento se encontraba fuera del país, por lo que no se apersonó a su domicilio.

“Es la vivienda de la congresista, ella no está en el Perú, pero sí tiene conocimiento de esta diligencia. Personalmente he conversado con ella”, indicó a RPP noticias.

Descargos

Desde que se dio a conocer la denuncia, la congresista la calificó como un caso de persecución política y recibió el respaldo de los integrantes de su bancada. Flavio Cruz, vocero del grupo, defendió a su colega y afirmó que ella no tendría necesidad de solicitar dinero a sus trabajadores, ya que siempre ha contado con una buena posición económica.

“No lo sé. Pero no hay ningún indicio que sugiera que María Agüero haya recibido dinero, porque la congresista no es una persona con necesidad económica. Es una persona con gran solvencia económica, tanto en el Perú como en el extranjero. Por lo tanto, ella no tendría por qué involucrarse en esas cosas”, declaró ante los medios de comunicación.