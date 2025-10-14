Perú

Senamhi: desde mañana entran en alerta naranja 16 regiones del Perú por este evento meteorológico

Las autoridades nacionales y regionales activan protocolos de prevención ante el pronóstico climático para gran parte del territorio peruano

Jordan Arce

Senamhi advierte de precipitaciones en la sierra peruana. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco) / Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso que categoriza como peligroso un evento meteorológico, de nivel de peligro naranja, capaz de afectar a 16 regiones del país desde mañana, miércoles 15 de octubre.

El fenómeno advertido corresponde al inicio de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, los departamentos con posible afectación son Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna.

Las autoridades estiman que la alerta naranja tendrá vigencia desde el miércoles 15 hasta el viernes 17 de octubre. Un total de 71 horas.

Precipitaciones fueron catalogadas de nivel naranja. (Foto: Andina)

Fenómenos asociados

Según indicó el Senamhi, se prevén acumulados cercanos a 18 mm por día en la sierra norte, mientras que en el centro y sur los valores alcanzarían alrededor de 14 mm/día.

Para el jueves 16 de octubre se esperan los valores máximos previstos, con descensos hacia el viernes 17, fecha en la que los acumulados serían de 12 mm/día en la sierra sur.

No solo la lluvia marcará estos días. El Senamhi precisó que el evento irá acompañado de granizo en localidades situadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y de nevadas en áreas que superan los 3.800 metros.

Además, se anticipan descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían llegar hasta 45 km/h, incrementando el potencial de impacto en las zonas afectadas.

Medidas de prevención

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió una serie de recomendaciones frente a este escenario. Se exhortó a las autoridades locales y regionales a revisar en detalle el estado de las rutas de evacuación y la señalización necesaria para guiar a la población hacia zonas seguras.

Además, el Indeci solicitó asegurar la operatividad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en las áreas bajo alerta.

Para la población, se aconsejó reforzar los techos de sus viviendas y establecer sistemas de alerta temprana a través del uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes. Instó a mantener la coordinación con las autoridades locales para garantizar la protección ante la inminencia de precipitaciones intensas.

Seguimiento y monitoreo

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), organismo articulador del Indeci, mantiene activo el monitoreo de los efectos de las precipitaciones en los 16 departamentos impactados.

El ente coordina la información con las autoridades regionales y locales, con el fin de responder ante cualquier emergencia o evento adverso relacionado. El reporte indica que el monitoreo será continuo mientras persista la vigencia del aviso meteorológico.

En este contexto, la vigilancia institucional se dirige a minimizar los riesgos para la población, resguardar la infraestructura crítica y mantener a los ciudadanos informados de cualquier eventualidad relacionada con este episodio pluviométrico pronosticado como inusual.

Senamhi advirtió que en la región andina existiría una alta probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal. Foto: Senamhi

Otra alerta naranja

Aún está vigencia otra alerta naranja del Senamhi, la n.° 359, que advierte sobre la ocurrencia de lluvias en la selva peruana. La vigencia de este es de 47 horas. El fenómeno está proyectado que termine recién a las 23:59 horas de hoy 14.

“El Senamhi informa que, desde el lunes 13 al martes 14 de octubre se presentarán lluvias, de moderada a fuerte intensidad. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, señala en el aviso.

Los departamentos con posible afectación son Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

