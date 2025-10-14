Perfil y hoja de vida de Denisse Miralles, nueva ministra de Economía del gobierno de José Jerí

Denisse Miralles jura como nuevo ministra de Economía y Finanzas del gobierno de José Jerí. TV Perú

El nombramiento de Denisse Miralles como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el gobierno de José Jerí, ocurre mientras el Ejecutivo debe definir el presupuesto nacional de 2026, en medio de una discusión parlamentaria sobre el incremento del gasto público. La designación busca incorporar una figura con experiencia en la gestión pública y la promoción de inversiones descentralizadas en medio de la crisis política tras la vacancia de Dina Boluarte y renuncia del gabinete anterior, entre los que se encontraba su antecesor Raúl Pérez Reyes.

Con más de 22 años en el sector público, Miralles se ha posicionado como especialista en política tributaria, descentralización fiscal e inversiones público-privadas. Su formación incluye el título de ingeniera economista por la Universidad Nacional de Ingeniería, un máster en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Yokohama (Japón), y estudios en infraestructura y asociaciones público-privadas en la Harvard Kennedy School de Estados Unidos, la CAF y la Universidad del Pacífico.

Denisse Miralles suma más de 22 años de experiencia en la gestión pública y fiscal.

Trayectoria en la administración pública

Su trayectoria en la administración pública se caracteriza por haber ocupado puestos de responsabilidad en el MEF y en ProInversión. Entre 2010 y 2013 ejerció como consultora en las áreas de Política de Descentralización Fiscal y de Ingresos Públicos del ministerio. Luego fue jefa del Departamento de Estudios Económicos en la Gerencia de Planeamiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Desde 2014, lideró la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, donde impulsó y brindó asistencia técnica para proyectos de inversión público-privada de alcance regional y local.

En ProInversión, Miralles potenció el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), que en 2024 alcanzó un récord con más de S/ 4.200 millones en adjudicaciones, según datos citados por Gestión. Este instrumento, creado en 2008, permite que las empresas ejecuten obras de infraestructura a cambio de certificados que pueden descontar del impuesto a la renta.

Miralles lideró iniciativas para fortalecer la transparencia y eficiencia en las inversiones estatales.

Ley OXI

Miralles también impulsó reformas a la Ley OXI, abriendo la posibilidad de utilizar los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) para descontar el IGV y extendiendo el mecanismo a la prestación de servicios.

Durante su participación en foros especializados, destacó la importancia de la trazabilidad de estos instrumentos. En abril de 2025, en una exposición en la residencia del embajador del Reino Unido, propuso crear una plataforma digital pública para registrar y transparentar las operaciones de CIPRL, con el fin de fortalecer el control y la transparencia.

No obstante, la expansión del mecanismo OXI ha sido observada de cerca por la proliferación de adjudicaciones a empresas sin historial comprobado, denominadas “empresas cascarón”. Un informe de El Foco reveló que, durante la gestión de Dina Boluarte, S/ 2.198 millones en proyectos OXI fueron adjudicados a 93 empresas de este tipo, muchas sin trabajadores en planilla ni domicilios fiscales reales. Según ProInversión, solo dos de los 130 proyectos a cargo de estas empresas se han concluido; el resto continúa en ejecución o en etapa de adjudicación.

A lo largo de su carrera en el sector público, Miralles ha logrado articular políticas de descentralización fiscal y promoción de inversión privada en regiones y municipios. Ha gestionado proyectos de infraestructura, brindado asistencia técnica a gobiernos subnacionales y diseñado estrategias de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.

Miralles ha desempeñado cargos clave en el Ministerio de Economía y Finanzas y en ProInversión.

Ministra de Economía

El nombramiento de Miralles llegó tras su breve paso como viceministra de Economía en la gestión de José Salardi, quien la incluyó en febrero de 2025. Su renuncia al viceministerio fue oficializada en mayo de ese año, durante una crisis fiscal generada por la reducción del IGV del 16% al 14%, una medida que abrió debate sobre su efecto en los ingresos públicos y la capacidad estatal para financiar servicios esenciales.

La nueva ministra enfrenta el reto de asumir el cargo en un escenario donde el Congreso ha aprobado una ley para promover la descentralización fiscal y fortalecer el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), al tiempo que se discuten nuevas propuestas para aumentar el gasto público. La gestión de Miralles estará definida por el desafío de mantener la estabilidad fiscal, asegurar transparencia en las adjudicaciones y consolidar la confianza en los mecanismos de inversión público-privada.