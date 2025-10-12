Incendio en Pamplona Alta: Premier, ministro del Interior, Defensa, y comandante general de la PNP llegaron al siniestro

Los ministros de Defensa, Interior y el aún Primer Ministro acudieron a la zona de la emergencia. | Canal N

Un voraz incendio de código 3 se desató la tarde del sábado en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, consumiendo decenas de viviendas construidas con materiales precarios y alcanzando un almacén clandestino de pirotécnicos, lo que provocó explosiones que dificultaron el control del fuego. Según los primeros reportes, entre 80 y 110 viviendas habrían sido afectadas y más de 300 personas quedaron damnificadas. Las autoridades de salud informaron que hasta el momento se registran cuatro heridos: dos por inhalación de humo y dos con quemaduras leves.

En respuesta al siniestro, el Ejecutivo movilizó a altas autoridades para coordinar la atención de emergencia. Al lugar llegaron el premier Eduardo Arana, el ministro del Interior Carlos Malaver, el ministro de Defensa Walter Astudillo y el comandante general de la PNP Óscar Arriola, así como el jefe de la región policial Lima, Enrique Felipe Monroy, así como el viceministro de Salud Pública. Las autoridades supervisaron las labores de contención, el apoyo a las familias damnificadas y las acciones multisectoriales solicitadas por el presidente José Jerí para responder con rapidez a la crisis.

Por su parte, los bomberos sufren dificultades para operar eficazmente debido a la falta de agua en la zona, el difícil acceso vial y la presencia de material explosivo en el área siniestrada. El Ministerio de Salud ha desplegado unidades médicas del SAMU y puesto en alerta hospitales en Lima para la eventual atención de los heridos. Las familias afectadas han sido identificadas para recibir atención humanitaria y refugio temporal mientras se evalúan los daños en sus viviendas.

José Jerí anuncia acciones inmediatas

El presidente del Perú, José Jerí, se pronunció sobre el incendio registrado en San Juan de Miraflores a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde expresó su solidaridad con las familias damnificadas.

“Acción inmediata para las familias afectadas por el incendio en San Juan de Miraflores. El Gobierno del Perú ha iniciado un desplazamiento multisectorial para controlar el fuego y atender de forma urgente a las familias afectadas. No están solos”, señaló el mandatario.

Tras la instrucción presidencial, diversos sectores del Ejecutivo coordinaron el despliegue de recursos y personal de emergencia en la zona, con el objetivo de controlar el siniestro y garantizar una atención integral y oportuna a los damnificados. La respuesta incluye apoyo logístico, asistencia médica y evaluación de daños, como parte del plan de acción inmediata ante desastres urbanos.

Presidente José Jerí anuncia acciones inmediata por devastador incendio en SJM. (Foto: X/José Jerí)

(Noticia en desarrollo)